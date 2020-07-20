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国产片《风平浪静》入围上影金爵奖

章宇宋佳主演黄渤监制,探讨个人利益与良知

2020-07-20 09:58:02 来源：Mtime时光网

将罪案与悬疑等类型元素杂糅在一起，探讨时代浪潮下个人在利益与良知中的两难困境。
  时光网讯李霄峰导演、黄渤监制、顿河担任制片人，章宇宋佳王砚辉领衔主演，李鸿其特别出演，邓恩熙、周政杰主演，陈瑾、张建亚、叶青友情出演的电影《风平浪静》获第23届上海国际电影节金爵奖官方入选。

  近日，影片发布概念海报，画面中惊涛骇浪近在眼前，章宇孤独地站在浪潮之中，他的不远处一个少女倒在地上，令观众对角色命运的纠葛产生了浓厚的好奇。

  李霄峰导演在电影中延续了他一贯聚焦当下，对时代表态的创作风格，聚焦主人公面对重重重压如何实现自我救赎，是一个极具情感穿透力的故事。影片将在2020年上映。
 
  金爵奖剧情片官方入选 概念海报风不平浪不静

  海报中，巨浪滔天的画面与片名形成了对比，海报中的风雨划痕预示着黑暗中正酝酿着一场风暴。章宇所饰演的男主角，静立于这浪潮汇聚之地，直面巨浪不为所动，令人不禁怀疑眼前的狂浪暴雨究竟是真实存在还是主观臆想。画面另一端倒下的少女，她与身份和命运走向也像迷一样神秘。
 
  浪潮下个人命运何去何从 影院复工盼光影重聚

  该片时间维度跨越十余年，将罪案与悬疑等类型元素杂糅在一起，探讨时代浪潮下个人在利益与良知中的两难困境。电影用强烈、简洁的风格推进节奏，真相在纷乱中抽丝剥茧。

  谈及电影创作初衷，导演李霄峰表示：“我们希望通过一个引人入胜的，带有悬疑色彩和商业属性的故事，引发观众去探讨一个人的内心世界，关注他是如何在道德和利益面前做出挣扎，在人性的临界点做出判决与裁判”。 

   编辑：王宁

关键词： 风平浪静 宋佳 章宇 黄渤 李霄峰
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