由青年女性导演敬然编剧执导，尚语贤领衔主演，王砚辉特别主演，林靖喆主演的长篇处女作《落地生》入围上海国际电影节“亚洲新人奖”。













导演敬然曾在福克斯蓝天影业等一线大厂深耕数年，曾是好莱坞动画电影脚本策划唯一中国工作者。





其创作长达三年的首部长篇电影作品，以女主角”石路“为视角，通过对重组家庭中”父女“及同父异母姐弟关系裂变的趣味展示，将镜头聚焦于当代青年女性成长中的孤独与自立。







导演敬然









叙事背景交融重组家庭、赴美生子、二胎热等当下的社会热点，窥见当代中国家庭群像之一撇。影片以青春张力的叙事基调，营造出动人活泼的亲情联结，释然也重燃。





该片由曾出演《老炮儿》、《唐人街探案》系列的尚语贤领衔主演，为更好进入“石路”这个角色，她特意在开机前增肥，还主动提出素颜演出。









“尚语贤和纽约团队进行排练”





而有着“戏骨“之称的王砚辉，因塑造了《我不是药神》、《无名之辈》中等众多深入人心的“狠辣”角色而被观众记住。此番区别于以往他传统的银幕形象，出演剧中父亲一角：一位曾因自己的人生选择而忽视家庭，而必须面对女儿伤痛的父亲。





王砚辉在看了一半剧本就决定出演，作为该片的特别主演的他评价道，“年轻人能写出我都有同感的剧本很少见。”









《落地生》剧照





而被网友戏称“等他长大”的10后演员林靖喆因《如懿传》、《大军师司马懿之军师联盟》等作品中的表演而备受观众期待。在本片中，他出演石路的弟弟“科迪“。他像是一味活泼灵动的“调味剂”，让成为原本找不到出口调节的父女矛盾，被童真的可爱化解。





影片由获得圣丹斯电影节最受观众喜爱奖，并获得电影独立精神奖最佳摄影奖的剧情片《我妈妈的眼睛》的摄影师 Zach Kuperstein担任摄影指导；





由与多位中国知名导演包括张一白、贾樟柯、管虎等合作，代表作品《斗牛》《三峡好人》《将爱情进行到底》 《推拿》《后来的我们》等的孔劲蕾担任剪辑指导；





造型指导则由2017年凭借大作《血观音》获得第54届金马奖最佳造型设计提名，同时多次获得国际奖项的金牌造型师王佳惠担任。





附：2020年第二十三届上海国际电影节“亚洲新人奖”入围片单





《飞越光年》（中国） 导演：石鑫 SHI Xin





《湖泊》（吉尔吉斯斯坦） 导演：艾米尔·阿塔吉尔迪耶夫 Emil Atageldiev





《獾》（伊朗） 导演：卡泽姆·莫莱 Kazem Mollaie





《落地生》（中国） 导演：敬然 JING Ran





《娜基贝》（伊朗） 导演：穆斯塔法·甘多姆卡 Mostafa Gandomkar





《荞麦疯长》（中国）导演：徐展雄 XU Zhanxiong





《亲爱的她》（日本）导演：津田肇 Hajime Kadav





《逝者》（印度）导演：阿拉蒂·卡达夫 Arati Kadav





《一时一时的》 （马来西亚） 导演：叶瑞良 Jacky Yeap





《欲望碎片） （孟加拉国/印度）导演：英德拉尼尔·罗伊乔德胡里 Indranil Roychowdhury



