时光网讯

近日,第23届上海国际电影节公布特别策划单元片单,今年的特别策划单元选取了来自索尼影业旗下的Tristar电影公司(三星公司)的 《光荣》 (Glory)、 《渔王》 (The Fisher King)、 《西雅图夜未眠》 (Sleepless in Seattle)、 《燃情岁月》 (Legends of the Fall)、 《甜心先生》 (Jerry Maguire)、 《尽善尽美》 (As Good as It Gets)、 《佐罗的面具》 (The Mask of Zorro)7部经典电影。