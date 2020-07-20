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上影节公布"特别策划"单元片单

索尼旗下Tristar公司七部影史佳片上榜

2020-07-20 12:17:59 来源：Mtime时光网

索尼影业旗下的Tristar电影公司，今年有7部电影在上影节进行特别展映。
　　时光网讯　近日，第23届上海国际电影节公布特别策划单元片单，今年的特别策划单元选取了来自索尼影业旗下的Tristar电影公司（三星公司）的《光荣》（Glory）、《渔王》（The Fisher King）、《西雅图夜未眠》（Sleepless in Seattle）、《燃情岁月》（Legends of the Fall）、《甜心先生》（Jerry Maguire）、《尽善尽美》（As Good as It Gets）、《佐罗的面具》（The Mask of Zorro）7部经典电影。


第23届上影节三星公司系列影片特别展映

　　大家同时也能在这些经典电影中重温摩根·费里曼、汤姆·汉克斯、布拉德·皮特、罗宾·威廉姆斯等影星，铭刻在影史时光岁月中的传奇印记！时光无限，重映有限，这场来自Tristar电影公司（三星公司）的特别策划单元展映绝对是第23届上海国际电影节送给所有资深影迷的最佳礼物！
 
　　Tristar电影公司（三星公司）是一家于1982年成立的新公司，并在1983年正式更名为Tristar电影公司，这也是自1928年雷电华公司成立之后，相隔半个多世纪，好莱坞新成立的首个大型电影公司。而令许多影迷印象深刻的那匹在片头展翅奔向镜头的白马，就是Tristar电影公司的经典logo形象。


电影《燃情岁月》

　　在1989年加入索尼影业后，Tristar电影公司便成为索尼最重要的厂标之一，多年来致力于制作和发行艺术与商业兼备的优质作品，如奥斯卡导演李安先生的《比利·林恩的中场战事》，罗伯特·泽米基斯的《云中行走》，国内大卖的《极盗车神》等都是Tristar电影公司近年来优秀作品的代表。
 
　　此次展映的7部经典电影作为Tristar电影公司80、90年代制作、发行的名作中最具代表性的作品，涵盖了爱情、喜剧、战争、冒险等多种类型、题材。


电影《西雅图夜未眠》

　　观众不仅能在《燃情岁月》中一睹颜值巅峰期的布拉德·皮特，在《尽善尽美》中见证杰克·尼科尔森与海伦·亨特这对灵魂伴侣冤家斗嘴的俏皮浪漫，也能在《甜心先生》中体验汤姆·克鲁斯与蕾妮·齐薇格甜蜜到心的爱情故事，更能重温被誉为几乎影响了其后所有浪漫爱情电影的影史经典爱情片《西雅图夜未眠》，汤姆·汉克斯与梅格·瑞恩的浪漫故事令该片被网友戏称为本届上影节最佳约会电影。
 
　　除了爱情片，根据美国南北战争中的真实事件改编而成的史诗战争影片《光荣战役》，讲述两代蒙面侠士佐罗对抗邪恶，传承佐罗精神的西部冒险片《佐罗的面具》，凭借男性荷尔蒙爆棚的故事元素和历史厚重感，一经公布便被本届上影节男性观众列入必看片单。


三星公司logo标志物“飞马”

　　风格独特的经典奇幻喜剧《天涯沦落两心知》（又译作《渔王》），荒诞却不落俗套的故事外壳下，用都市童话的手法包装了两个男人互相救赎的故事，震撼了无数观众，据说甚至影响了后来成为日本著名动画导演今敏，对其经典动画作品《东京教父》产生了深远影响，这也成为吸引诸多资深影迷打卡的重要因素。
 
　　据悉，第23届上海国际电影节特别策划单元所精选的7部由Tristar电影公司（三星公司）制作或发行的经典名作，其中多部电影进行了全新4K修复，力求为本届上影节观众附上一场重温经典，酣畅淋漓的光影盛宴。具体展映安排以上影节官方及影城公告为准，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 上影节 上海电影节
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