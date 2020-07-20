史皇主演的《当幸福来敲门》，今日登陆全国影院复映。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞经典励志电影《当幸福来敲门》，近日宣布加入院线复映名单，于7月20日登陆全国影院，为全国正在相继复工的电影市场注入一份激励人心的电影力量，同时也代表着艰难时刻终会结束，希望即将来临。





电影由“史皇”威尔·史密斯、贾登·史密斯父子联袂出演，于北美2006年首次上映，2008年正式登陆中国大陆银幕，自上映以来凭借主人公永不言弃的拼搏精神和激励人心的励志故事，成为一代影迷最受欢迎的暖心励志佳作。







《当幸福来敲门》海报 《当幸福来敲门》海报

史皇父子演绎逆境温情

点亮至暗时刻的生命灯塔





《当幸福来敲门》改编自真人真事，讲述了威尔·史密斯所饰演的主人公克里斯是一名穷困潦倒的医疗设备推销员，无论他多努力都无法提供一个良好的生活环境给妻儿，导致自己妻子最终选择离家出走，从此他只能与儿子（贾登·史密斯 饰）相依为命。在最艰难的日子里，克里斯与儿子被房东赶出家门，躲在地铁站里的公共厕所里，住在教堂的收容所里，却从不放弃任何可以为儿子带来幸福生活的机会。







贾登·史密斯为父亲打领带

即使没有报酬，即使成功机会只有百分之五，他依然为一个在股票投资公司实习的机会努力奋斗。因为儿子就是他的力量，他坚信幸福明天就会来临。主人对家人永恒的爱和公永不言弃的精神，感动和激励了全球无数影迷。





有网友表示，《当幸福来敲门》所代表的对家人的爱与希望，是这个艰难时刻最急需的精神。在影院逐步复工的日子，本片的故事和精神内核更是为当下电影行业点亮希望的灯塔，艰难的时刻总会过去，电影会用爱治愈内心的伤痛。







人生充满希望

百万观众票选佳作

经典重映助力影院复苏





《当幸福来敲门》北美2006年首次上映，2008年正式登陆中国大陆银幕，仅5500万美元的制作费用，最终在全球拿下了超3亿美元的票房神话。电影在口碑方面上的成就，相比票房更是有过之而无不及，威尔·史密斯更是凭借电影获得第79届奥斯卡金像奖、第64届金球奖的最佳男演员提名，本片堪称影史上一部震撼心灵，温暖励志的伟大作品。







威尔·史密斯父子街头同行

随着疫情的好转，社会生产、生活秩序也正在回归正常轨道，全国电影行业也在逐步复工。在相关部门的牵头和指导下，多部国产佳作和好莱坞经典大片进入首批复映片单。由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞经典励志电影《当幸福来敲门》，在这一时期也同样加入到了助力全国院线复苏的行列当中，也将帮助观众恢复重新走进影院观影的的热情和信心。







威尔·史密斯父子笑对生活

电影《当幸福来敲门》由“史皇”威尔·史密斯、贾登·史密斯父子联袂出演，这部好莱坞经典大片现已加入复映片单，于7月20日登陆全国影院，具体上映安排以当地影院公布的消息为准，敬请期待。

编辑：甄甏甏