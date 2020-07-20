网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"当幸福来敲门"加入院线复映片单

艰难时刻终会结束 史皇作品助力影院复苏

2020-07-20 12:58:29 来源：Mtime时光网

史皇主演的《当幸福来敲门》，今日登陆全国影院复映。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞经典励志电影《当幸福来敲门》，近日宣布加入院线复映名单，于7月20日登陆全国影院，为全国正在相继复工的电影市场注入一份激励人心的电影力量，同时也代表着艰难时刻终会结束，希望即将来临。

　　电影由“史皇”威尔·史密斯、贾登·史密斯父子联袂出演，于北美2006年首次上映，2008年正式登陆中国大陆银幕，自上映以来凭借主人公永不言弃的拼搏精神和激励人心的励志故事，成为一代影迷最受欢迎的暖心励志佳作。


《当幸福来敲门》海报
 
史皇父子演绎逆境温情 
点亮至暗时刻的生命灯塔

　　《当幸福来敲门》改编自真人真事，讲述了威尔·史密斯所饰演的主人公克里斯是一名穷困潦倒的医疗设备推销员，无论他多努力都无法提供一个良好的生活环境给妻儿，导致自己妻子最终选择离家出走，从此他只能与儿子（贾登·史密斯 饰）相依为命。在最艰难的日子里，克里斯与儿子被房东赶出家门，躲在地铁站里的公共厕所里，住在教堂的收容所里，却从不放弃任何可以为儿子带来幸福生活的机会。


贾登·史密斯为父亲打领带
 
　　即使没有报酬，即使成功机会只有百分之五，他依然为一个在股票投资公司实习的机会努力奋斗。因为儿子就是他的力量，他坚信幸福明天就会来临。主人对家人永恒的爱和公永不言弃的精神，感动和激励了全球无数影迷。

　　有网友表示，《当幸福来敲门》所代表的对家人的爱与希望，是这个艰难时刻最急需的精神。在影院逐步复工的日子，本片的故事和精神内核更是为当下电影行业点亮希望的灯塔，艰难的时刻总会过去，电影会用爱治愈内心的伤痛。


人生充满希望
 
百万观众票选佳作 
经典重映助力影院复苏

　　《当幸福来敲门》北美2006年首次上映，2008年正式登陆中国大陆银幕，仅5500万美元的制作费用，最终在全球拿下了超3亿美元的票房神话。电影在口碑方面上的成就，相比票房更是有过之而无不及，威尔·史密斯更是凭借电影获得第79届奥斯卡金像奖、第64届金球奖的最佳男演员提名，本片堪称影史上一部震撼心灵，温暖励志的伟大作品。


威尔·史密斯父子街头同行
 
　　随着疫情的好转，社会生产、生活秩序也正在回归正常轨道，全国电影行业也在逐步复工。在相关部门的牵头和指导下，多部国产佳作和好莱坞经典大片进入首批复映片单。由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞经典励志电影《当幸福来敲门》，在这一时期也同样加入到了助力全国院线复苏的行列当中，也将帮助观众恢复重新走进影院观影的的热情和信心。


威尔·史密斯父子笑对生活
 
　　电影《当幸福来敲门》由“史皇”威尔·史密斯、贾登·史密斯父子联袂出演，这部好莱坞经典大片现已加入复映片单，于7月20日登陆全国影院，具体上映安排以当地影院公布的消息为准，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

关键词： 史皇 威尔·史密斯 当幸福来敲门 索尼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

当幸福来敲门

当幸福来敲门 (2006)

8.5

导演：加布里尔·穆奇诺

主演：威尔·史密斯

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"阿汤哥"女儿苏瑞长成亭亭玉立少女

一身粉色仙气飘飘 现身街头和闺蜜吃饭

9
“阿汤哥”的闺女苏瑞·克鲁斯现身街头和好友聚餐。
2

国内电影院7.20起可以恢复营业了！

电影局发布有序推进电影院恢复开放的通知

自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超..
3

重看这部电影，是迎接《信条》的最佳方式

《盗梦空间》上映10周年 它的“遗产”挖不完

重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。
4

动画《哪吒传奇·龙与地下铁》曝概念图

马伯庸《龙与地下铁》改编 川井宪次配乐

5
影片改编自作家马伯庸的作品《龙与地下铁》，其中既有令..
5

又一个!"冬兵"因"种族歧视"被抵制

因女朋友2年前穿了和服 被喷后拉黑粉丝

在外网乍一看到塞包被抵制，还以为他是支持了J·K·罗琳。

查看更多