时光网讯
和外界预计的差不多，华纳宣布将克里斯托弗·诺兰
新片《信条》
撤出8月12日的档期，新档期待定。华纳影业主席托比·艾默里奇表示：“我们很快会宣布该片在2020年的新档期，我们的目标一直是保证影片能有好的票房，也能支持我们的影院伙伴能尽快获得好的内容，以便安全地重新营业。”
早前，美国MKM Partners分析机构认为，北美影院9月前大规模重开可能性很小，华纳权衡利弊后决定做出第三次延档的决定。截止目前，定于8月21日上映的《花木兰》还未做出再度延档的决定。
华纳的艾默里奇表示，他们不会采取全球统一发行的办法，而且接下来很多电影都会用这种模式。知情人士分析，《信条》不排除在北美之外的市场先上映，甚至在北美疫情比较轻的城市先上映，然后视情况而扩大上映范围。
外媒的报道中还提到，全球第二大市场中国内地影院虽然在逐步复工，但2小时片长的限制对150分钟的《信条》影响行很大，除非中国慢慢解除这个限令，不然讨论该片的中国档期是没有意义的。
除了推迟了《信条》的档期，原定今年9月11日上映的《招魂3》也再次推迟到2021年6月4日。而《神奇女侠2》今年10月2日和《沙丘》12月18日档期不变
目前全球电影市场都存在一个悖论，发行商觉得大部分影院没开门，大投资影片上映票房没有保障；而影院则“抱怨”没有大投资影片上映，观众不会冒着风险来影院。对于华纳的决定，欧洲的电影院线商人比较失望，一位英国电影院的高管表示：“如果接下来几个月都没有大片上映，以后就不会有电影院行业了。”
另外一些电影院管理者则表示也不能“坐吃等死”，电影院还是会依旧开着，直到美国大片厂一声令下，好莱坞大片纷至沓来。