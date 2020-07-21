《信条》一度被认为是“全村的希望”





早前，美国MKM Partners分析机构认为，北美影院9月前大规模重开可能性很小，华纳权衡利弊后决定做出第三次延档的决定。截止目前，定于8月21日上映的《花木兰》还未做出再度延档的决定。





华纳的艾默里奇表示，他们不会采取全球统一发行的办法，而且接下来很多电影都会用这种模式。知情人士分析，《信条》不排除在北美之外的市场先上映，甚至在北美疫情比较轻的城市先上映，然后视情况而扩大上映范围。





国内影院暂时无法放映150分钟的《信条》





外媒的报道中还提到，全球第二大市场中国内地影院虽然在逐步复工，但2小时片长的限制对150分钟的《信条》影响行很大，除非中国慢慢解除这个限令，不然讨论该片的中国档期是没有意义的。





除了推迟了《信条》的档期，原定今年9月11日上映的《招魂3》也再次推迟到2021年6月4日。而《神奇女侠2》今年10月2日和《沙丘》12月18日档期不变