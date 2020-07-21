网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

疫情失控！诺兰《信条》确定再度撤档

新档期待定 华纳：还是希望2020年内发行

2020-07-21 08:09:41 来源：Mtime时光网

新冠病毒对电影市场的破坏远超很多人的想象。
《信条》一度被认为是“全村的希望”

　　时光网讯 和外界预计的差不多，华纳宣布将克里斯托弗·诺兰新片《信条》撤出8月12日的档期，新档期待定。华纳影业主席托比·艾默里奇表示：“我们很快会宣布该片在2020年的新档期，我们的目标一直是保证影片能有好的票房，也能支持我们的影院伙伴能尽快获得好的内容，以便安全地重新营业。”

　　早前，美国MKM Partners分析机构认为，北美影院9月前大规模重开可能性很小，华纳权衡利弊后决定做出第三次延档的决定。截止目前，定于8月21日上映的《花木兰》还未做出再度延档的决定。

　　华纳的艾默里奇表示，他们不会采取全球统一发行的办法，而且接下来很多电影都会用这种模式。知情人士分析，《信条》不排除在北美之外的市场先上映，甚至在北美疫情比较轻的城市先上映，然后视情况而扩大上映范围。

国内影院暂时无法放映150分钟的《信条》

　　外媒的报道中还提到，全球第二大市场中国内地影院虽然在逐步复工，但2小时片长的限制对150分钟的《信条》影响行很大，除非中国慢慢解除这个限令，不然讨论该片的中国档期是没有意义的。

　　除了推迟了《信条》的档期，原定今年9月11日上映的《招魂3》也再次推迟到2021年6月4日。而《神奇女侠2》今年10月2日和《沙丘》12月18日档期不变

     目前全球电影市场都存在一个悖论，发行商觉得大部分影院没开门，大投资影片上映票房没有保障；而影院则“抱怨”没有大投资影片上映，观众不会冒着风险来影院。对于华纳的决定，欧洲的电影院线商人比较失望，一位英国电影院的高管表示：“如果接下来几个月都没有大片上映，以后就不会有电影院行业了。

　　另外一些电影院管理者则表示也不能“坐吃等死”，电影院还是会依旧开着，直到美国大片厂一声令下，好莱坞大片纷至沓来。

   编辑：小火纸

关键词： 信条 华纳 新冠疫情 撤档 改档
关注时光网微信

相关电影/影人

信条

信条 (2020)

0.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：约翰·大卫·华..

在线播放

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

重看这部电影，是迎接《信条》的最佳方式

《盗梦空间》上映10周年 它的“遗产”挖不完

重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。
2

"阿汤哥"女儿苏瑞长成亭亭玉立少女

一身粉色仙气飘飘 现身街头和闺蜜吃饭

9
“阿汤哥”的闺女苏瑞·克鲁斯现身街头和好友聚餐。
3

国内电影院7.20起可以恢复营业了！

电影局发布有序推进电影院恢复开放的通知

自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超..
4

又一个!"冬兵"因"种族歧视"被抵制

因女朋友2年前穿了和服 被喷后拉黑粉丝

在外网乍一看到塞包被抵制，还以为他是支持了J·K·罗琳。
5

日本导演镜头下的武汉纪录片

十个故事 串起了一座城的悲欢离合

“我作为住在中国的外国人，作为纪录片的导演，特别想去..

查看更多