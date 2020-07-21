早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.北京要求对电影院等密闭式场所要谨慎开放











据《北京日报》消息，昨日下午举行的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十八次会议中强调，在广泛使用北京健康宝登记验码的基础上，严格落实公共活动场所预约、限流、错峰、疏导等措施。对电影院等密闭式场所要谨慎开放，并严格落实防控措施。 ​​​​





02.国内电影院复工首日全国票房超350万











根据电资办数据，7月20日低风险地区的电影院迎来恢复营业第一天，首日全国票房超过350万、出票超13.8万张，排片为8600多场。新片《第一次的离别》票房152万领跑，重映老片中《误杀》获得约60万票房。





03.上海电影节公布大师班嘉宾名单











本届上海电影节将于7月25日至8月2日举办，大师班名单包括贾樟柯、詹姆士·沙姆斯(对谈徐峥对)、奥利维耶·阿萨亚斯、河濑直美(特邀嘉宾白百何)、拉夫·迪亚兹、丹尼斯·维伦纽瓦、是枝裕和。





据悉，这些嘉宾们将通过远程连线、居家自录、现场座谈等不同形式与影迷展开面对面交流。











01.美国疫情失控！诺兰《信条》确定再度撤档















华纳影业主席托比·艾默里奇表示：“我们很快会宣布该片在2020年的新档期，我们的目标一直是保证影片能有好的票房，也能支持我们的影院伙伴能尽快获得好的内容，以便安全地重新营业。”





02.恐怖片《招魂3》档期延后















这一部温子仁不担任导演，由《哭泣女人的诅咒》导演迈克尔·查韦斯执导，大卫·莱斯利·约翰森(《招魂2》《海王》)执笔剧本。





03.《正义联盟》导剪版时长超三个半小时









