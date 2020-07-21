奇幻巨制《多力特的奇幻冒险》曝幕后特辑。























巧思十足的设定也让唐尼找回童心，坦言“想起了小时候看过的电影”；在影片中饰演海盗王的戛纳影帝安东尼奥·班德拉斯也有着同样的感受，称这段冒险充满了每个人儿时的梦想。

















值得一提的是，影片的“神仙级”配音演员也在特辑中一一现身。

































正如加汉导演在此前的采访中表示的：“多力特是一个拥有倾听超能力的超级英雄，他能与所有动物交流的原因是他有拥有深度的同理心，影片的核心是强调被倾听的价值。”不同年龄段的观众都能在影片中找到击中自己内心的瞬间。







