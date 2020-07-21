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《多力特的奇幻冒险》唐尼现身揭秘

最新幕后特辑曝光 神级配音阵容揭晓

2020-07-21 11:40:24 来源：Mtime时光网

奇幻巨制《多力特的奇幻冒险》曝幕后特辑。
　　时光网讯 由环球影业重磅打造的奇幻巨制《多力特的奇幻冒险》将于7月24日（本周五）正式登陆大银幕，成为影院复工后首批上映的好莱坞新片。

　　今日，影片发布幕后特辑，小罗伯特·唐尼与众主创现身解读影片，为观众开启了惊心动魄、前所未见又充满趣味的神秘世界。

　　《多力特的奇幻冒险》是唐尼在《复仇者联盟4：终局之战》后主演的首部电影，这一次，他化身能与动物沟通交流的怪医多力特，并和动物朋友们上演了突破想象、笑料不断的故事。





　　巧思十足的设定也让唐尼找回童心，坦言“想起了小时候看过的电影”；在影片中饰演海盗王的戛纳影帝安东尼奥·班德拉斯也有着同样的感受，称这段冒险充满了每个人儿时的梦想。

　　而饰演阴险反派、贡献了与唐尼精彩对手戏的实力派演员迈克尔·辛则盛赞影片风格“难以置信”，让人想到一个从未存在过的世界。




　　值得一提的是，影片的“神仙级”配音演员也在特辑中一一现身。

　　奥斯卡影后艾玛·汤普森为多力特的“欢喜冤家”鹦鹉波利配音；

　　汤姆·赫兰德与唐尼“再续前缘”，配音聪明忠诚的近视眼狗狗吉普；

　　奥斯卡影帝拉米·马雷克献声身材强壮却害羞焦虑的猩猩奇奇；

　　因“伏地魔”一角而为观众所熟知的拉尔夫·费因斯则变身凶残却又颇具笑点的老虎巴里……



　　此次影片由奥斯卡奖获得者斯蒂芬·加汉担任导演，他将故事提升到了一个全新的水平，打造了一部既不失童真又足够成熟的影片——对于孩子来说，看到多力特医生与动物交流是梦想成真的美妙时刻；对于成年人来说，影片则传递了更深层次的价值观。

　　正如加汉导演在此前的采访中表示的：“多力特是一个拥有倾听超能力的超级英雄，他能与所有动物交流的原因是他有拥有深度的同理心，影片的核心是强调被倾听的价值。”不同年龄段的观众都能在影片中找到击中自己内心的瞬间。

　　“钢铁侠”化身“超级医生”，神奇动物组成最强守卫队吹响“出征”号角。本周五，共同去影院开启《多力特的奇幻冒险》

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 环球 钢铁侠 幕后 采访
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多力特的奇幻冒险

多力特的奇幻冒险 (2020)

0.0

导演：斯蒂芬·加汉

主演：小罗伯特·唐尼

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小罗伯特·唐尼

小罗伯特·唐尼

Robert Downey Jr.

职业：演员 | 制作人

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