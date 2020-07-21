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艾梅柏:德普指责我与小李子等人有染

"德普管小李子叫南瓜头 管钱老板叫土豆头"

2020-07-21 12:18:23 来源：Mtime时光网

艾梅柏·希尔德：德普说我与小李子、小雀斑、钱老板、付兰兰等人都有染。


　　时光网讯　约翰尼·德普与前妻艾梅柏·希尔德的法庭撕逼大戏已经进行了10天，还在继续进行中，每天瓜太多吃不动，互喷的内容就不全搬运了，捡一些让人咋舌的发一发。

　　近日根据跟了本案的庭审记者报道，当地时间7月20日，艾梅柏在书面声明中称，德普控诉她与多位好莱坞明星有染。

　　E! News拿到了这份声明，艾梅柏表示，“他（德普）指责我和我的每一位合作拍片的同事都有染，一部接一部：埃迪·雷德梅恩（小雀斑）、詹姆斯·弗兰科（付兰兰）、吉姆·斯特吉斯、凯文·科斯特纳、利亚姆·海姆斯沃斯（锤弟）、比利-鲍勃·松顿、查宁·塔图姆（钱老板），甚至还有同剧组女演员Kelly Garner”。



　　“他还指责我与一同试镜的演员也有染，比如莱昂纳多·迪卡普里奥（小李子），他会嘲笑我，特别是喝多了或者嗑嗨了的时候，还给每一位与我工作的男演员起贬低性的外号。比如说，他说小李子是‘南瓜头’，说查宁·塔图姆是‘土豆头’，吉姆·屎特吉斯”。

　　钱老板的发言人对E! News表示，“完全胡说八道”。

　　而根据NBC新闻报道，艾梅柏也称，德普对她进行了包括但不限于“锤、扇、踢、用头撞、掐”等肉体及口头暴力行为。“他会拿走我手机，或者告诉我有人跟他说我出轨了，还说他有证据——我真的没有出轨”。



　　在此前的9天上庭中，德普方声称，艾梅柏才是两人关系中的攻击者，这一说法得到了两人现任与前任雇员的证词支撑。但艾梅柏表示，她做出的暴力行为都是“出于自卫”，“我确实由于愤怒而爆发过，我在与约翰尼的争论和吵架中，沉不住气了”。

　　双方还互相举出了大量证明对方酗酒、嗑药等的证据。

　　庭审还将继续，没人真正胜利。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 艾梅柏·希尔德 约翰尼·德普 小李子 南瓜头
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