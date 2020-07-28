时光网特稿
在电影投资领域，以小博大的票房奇迹和大投资的票房惨剧总容易被人记住。过去30年里，媒体和影迷在总结后者时，有一部大片的名字经常被提到，它就是《未来水世界》
。
今年7月28日，是凯文·雷诺兹
导演、凯文·科斯特纳
主演的这部科幻片上映25周年纪念日。多年后回看这部作品，我们试着给它翻翻案，先说结论：
1.它真不是一部烂片
2.它最终给出品方环球影业带来了利润
3.除了电影本身，它起码留下一项珍贵遗产——水世界游乐项目。该项目在美国、日本、新加坡多个环球乐园活跃到现在，明年开园的北京环球度假区也有。
2019年《未来水世界》
首次发行4K蓝光时，《福布斯》杂志如此评价该片：它很容易让人回到电影史的独特时期：一个突出大明星，对预算使用相当放肆、有着足够的创意和过度自信的时代——1990年代的好莱坞。
《未来水世界》诞生的1995年，恰逢电脑特效爆发的初期，1993年的《侏罗纪公园》
横扫全球，让好莱坞对电脑特效开始重视，但还没到泛滥使用的程度。《未来水世界》
无论是动作设计、场景搭建上还是传统玩法，除了后半段热气球戏份，演员基本都是在真实场景里表演，用现在的话来讲，就是拳拳到肉的质感。
在《泰坦尼克号》
之前，《未来水世界》是好莱坞投资最大的影片。1995年的1.75亿美元制作预算计入通过膨胀因素后，相当于2020年的4.7亿美元。要知道《复仇者联盟4》
的制作成本也才3.65亿美元。
可能很多年轻观众不知道，这个创纪录投资的新闻连《新闻联播》当年都有报道，因为影片1995年7月28日北美公映，第二年8月引进到到中国内地，成为不少70后的童年回忆。
《未来水世界》差不多算是40岁的凯文·科斯特纳
个人秀，他甚至是这部片半个导演。1995年前后的凯文·科斯特纳在好莱坞可谓呼风唤雨，他身上的过度自信，既造就了影片狂野、肆意的气质，某种程度上，也让影片背上了“烂片、票房毒药”的骂名。
给它“翻案”是一方面，本文更重要的是揭秘“骂名”背后的原因。