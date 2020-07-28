1.它真不是一部烂片

2.它最终给出品方环球影业带来了利润

北京环球乐园《水世界》项目效果图





3.除了电影本身，它起码留下一项珍贵遗产——水世界游乐项目。该项目在美国、日本、新加坡多个环球乐园活跃到现在，明年开园的北京环球度假区也有。