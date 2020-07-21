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Netflix的这部"咒怨"剧集终于拍对了

还原你的童年噩梦 深度已超大多数鬼片

2020-07-21 14:52:01 来源：Mtime时光网

1988-1997

每个故事都是人间悲剧

凡事从无侥幸

与社会层面相结合

保留老版影子

隐喻日本社会现状

策划/制作：Mtime时光网
还记得伽椰子和俊雄的惨案么？这一次，Netflix拍了部不一样的《咒怨》缘起故事。
　　时光网特稿　10多年前的一个夏天，时光君闲来无聊，从音像店里租了一盘DVD。老板介绍，内容很解暑、自带冷风。就这样，时光君伴随着不由自主的尖叫，与浑身是血的伽椰子，一脸惨白的俊雄，度过了难忘的一天

　　永远记得，那部堪称童年噩梦的电影叫《咒怨》

　　前方高能。 




　　《咒怨》的后劲非常足，有很长一段时间，时光君看到衣橱、阁楼，都会忍不住联想。甚至听到气泡音或者黑猫叫，都会哆嗦。

　　2003年在中国香港上映时，其宣传广告及物品被当地电检处、电视台及各方面禁止公开及拒绝刊载。全港电影院更是禁播完整版预告，原因是怕内容过度恐怖，引起民众恐慌及不安。

 
　　现在想来，这一切都源于清水崇当年对怨灵的解读、密闭空间的调度、时空交汇的处理，堪称先锋之作

　　事实证明，几乎全球各大恐怖片排行榜单里，总少不了《咒怨》。在之后的十几年间，它不断被好莱坞翻拍。可惜的是，拍了4版，都未能抓住精髓。这之后，时光君看了无数鬼片，也没有再感受过《咒怨》带来的震撼。直到听说，网飞打算把《咒怨》拍成剧版的消息。

 

《咒怨：诅咒之家》预告

　　网飞的这版，全名叫《咒怨：诅咒之家》（JU-ON: Origins）。拍的是缘起，也就是说故事发生在伽椰子和俊雄的惨案之前。但万变不离之宗。它遵循的，还是《咒怨》的核心概念：人因为枉死后由内心的愤怒产生强烈怨气，形成一种带有诅咒的黑暗力量，在死者生前的居所积聚冲天怨气、经久不散，凡触碰者必死。

　　从阵容来看，网飞这次还挺谨慎的。找了《怪谈新耳袋》《午夜凶铃》的编剧高桥洋和原版《咒怨》制片人一濑隆重助阵

 

　　主演是荒川良良和黑岛结菜，后者刚凭《默片解说员》获日本电影学院奖最佳新人奖。

 

　　剧版《咒怨》一共6集，每集30分钟。时光君已验完货，嗯，熟悉的感觉，回来了。与老版咒怨一脉相承的是，剧版也由几个小故事串起来。时间从1988年横跨1997年，每一个故事都是一出人间悲剧

　　第一个故事，发生在1988年。女艺人本庄遥香（黑岛结菜饰），总在半夜听到脚步声，像是有人在跑。她试图把脚步声录下来，却听到了一个男人的喃喃自语。

 

　　有人怀疑，她是不是住了一所凶宅？本庄遥香极力摇头否认，殊不知正在看婚房的男友深泽哲也，被中介骗进了一所凶宅。

　　此后，怪事频出。家里的门忽然开启、台灯自己会亮，甚至还有一个抱着婴儿的女鬼忽隐忽现。没多久，深泽哲也离奇死亡。

 

　　他的母亲，不甘就此罢休，决定招魂问询。一切迹象指明，死亡来自一栋怨气四溢的凶宅。

　　这是《咒怨》的第一层恐惧，对鬼魂、诅咒、死亡的恐惧


作者：菲林   编辑：甄子姐姐爬出电视机

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 咒怨 咒怨：诅咒之家 Netflix

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