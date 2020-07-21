还记得伽椰子和俊雄的惨案么？这一次，Netflix拍了部不一样的《咒怨》缘起故事。

时光网特稿 10多年前的一个夏天，时光君闲来无聊，从音像店里租了一盘DVD。老板介绍，内容很解暑、自带冷风。就这样，时光君伴随着不由自主的尖叫，与浑身是血的伽椰子，一脸惨白的俊雄，度过了难忘的一天。









前方高能。













《咒怨》的后劲非常足，有很长一段时间，时光君看到衣橱、阁楼，都会忍不住联想。甚至听到气泡音或者黑猫叫，都会哆嗦。





2003年在中国香港上映时，其宣传广告及物品被当地电检处、电视台及各方面禁止公开及拒绝刊载。全港电影院更是禁播完整版预告，原因是怕内容过度恐怖，引起民众恐慌及不安。









现在想来，这一切都源于清水崇当年对怨灵的解读、密闭空间的调度、时空交汇的处理，堪称先锋之作。





事实证明，几乎全球各大恐怖片排行榜单里，总少不了《咒怨》。在之后的十几年间，它不断被好莱坞翻拍。可惜的是，拍了4版，都未能抓住精髓。这之后，时光君看了无数鬼片，也没有再感受过《咒怨》带来的震撼。直到听说，网飞打算把《咒怨》拍成剧版的消息。









































剧版《咒怨》一共6集，每集30分钟。时光君已验完货，嗯，熟悉的感觉，回来了。与老版咒怨一脉相承的是，剧版也由几个小故事串起来。时间从1988年横跨1997年，每一个故事都是一出人间悲剧。





第一个故事，发生在1988年。女艺人本庄遥香（黑岛结菜饰），总在半夜听到脚步声，像是有人在跑。她试图把脚步声录下来，却听到了一个男人的喃喃自语。













有人怀疑，她是不是住了一所凶宅？本庄遥香极力摇头否认，殊不知正在看婚房的男友深泽哲也，被中介骗进了一所凶宅。





此后，怪事频出。家里的门忽然开启、台灯自己会亮，甚至还有一个抱着婴儿的女鬼忽隐忽现。没多久，深泽哲也离奇死亡。













他的母亲，不甘就此罢休，决定招魂问询。一切迹象指明，死亡来自一栋怨气四溢的凶宅。





这是《咒怨》的第一层恐惧，对鬼魂、诅咒、死亡的恐惧。







