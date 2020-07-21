时光网讯
日前，由经典版《西游记》
老班底主演的现代喜剧电影《财迷》
正式官宣定档，宣布该片将于7月25日在爱奇艺独家播映，会员免费观看。
据悉，这也是“西游”师徒首次合体拍摄电影，虽然憾别电影院，但师兄弟们的电影一梦终圆，也算是聊以慰藉。
西游师徒合体电影 究竟“我为谁财迷”
电影《财迷》
讲述了为人特别“财迷”的郝鲲鹏（六小龄童 饰）一夜暴富之后，发生在他身上的一系列爆笑又温暖的故事，并笑中带泪地提出一个问题：到底“我为谁财迷”？
除了官宣定档，制片方还曝光了一款“女儿笑侃老爸”版预告片。预告片中，以角色女儿的视角，细数了“财迷”老爸郝鲲鹏，沉迷数钱、撸招财猫、棒打咬钱老鼠、在星级饭店偷牙签、买西红柿勒索根葱等日常，短短几个镜头，“喜剧人物”形象便呼之欲出。
戏里师徒相爱相杀 戏外兄弟情深30年
《财迷》
是六小龄童、马德华、汪粤、刘大刚四兄弟首次同框参演的电影。
戏里，马德华扮演的朱首富不断为六小龄童制造麻烦，雇用假律师，树上拜财神，诱惑假理财等，想尽一切办法要分走一半的钱。
汪粤扮演的唐老板，是六小龄童戏里的真兄弟，是在关键时刻总能给到人生启发的导师。
刘大刚扮演的夕阳煤老板是六小龄童的票友，俩人总是互怼互虐打打斗斗，因一个小土豆，俩人吵翻整个菜市场。
四人首次挑战喜剧 六小龄童自称“电影新人”
电影《财迷》
是四人首次尝试拍摄的喜剧电影，据导演董董透露：“说服六小龄童演喜剧不是很容易，功夫、猴戏是他的强项，逗人笑还真没试过。工作中，六小龄童总是早于通告单上的时间到片场，出演每一场戏都会呈现出多种风格”。
另据剧组工作人员透露：“六小龄童在剧组属于‘超级年轻派’，动作快、说话快、走路快，但凡有爬高下水、通宵作业时，他兴奋的像个大男孩儿。六小龄童经常自称：‘在电影界我还是个新人’。”
“马德华老师是八戒附体，一蹦一跳皆幽默。汪粤老师属于戏里戏外皆师父，外号人称“话唠师父”。刘大刚老师唱的比说的好听，在片场时不时地唱一段京戏，是兄弟几个人中的开心果”。导演董董感慨：“四位老师在剧组工作时非常配合，百分之百执行我决定的创作思路，真正体现了合作即信任，信任即尊重。”
二次开机三次后期 因疫情年初撤档
电影《财迷》从开机到上映长达三年之久。第一次定档于2018年春节前后，后因导演对影片故事不满意而撤档。
第二次定档于2020年春节后，因疫情影响再次撤档。
导演董董说：“《财迷》的开机仪式举行过两次，四位‘童年偶像’合体出现在电影里很难，如何把故事讲好更难。”
电影《财迷》由青年导演董董执导，六小龄童领衔主演，马德华、汪粤、刘大刚联合主演，该片将于7月25日在爱奇艺独家播映。
编辑：飒飒