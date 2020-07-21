该片曾两次定档，第二次定档于2020年春节后，因疫情影响再次撤档。如今放弃院线，改走线上。









据悉，这也是“西游”师徒首次合体拍摄电影，虽然憾别电影院，但师兄弟们的电影一梦终圆，也算是聊以慰藉。





西游师徒合体电影 究竟“我为谁财迷”









除了官宣定档，制片方还曝光了一款“女儿笑侃老爸”版预告片。预告片中，以角色女儿的视角，细数了“财迷”老爸郝鲲鹏，沉迷数钱、撸招财猫、棒打咬钱老鼠、在星级饭店偷牙签、买西红柿勒索根葱等日常，短短几个镜头，“喜剧人物”形象便呼之欲出。





戏里师徒相爱相杀 戏外兄弟情深30年









戏里，马德华扮演的朱首富不断为六小龄童制造麻烦，雇用假律师，树上拜财神，诱惑假理财等，想尽一切办法要分走一半的钱。





汪粤扮演的唐老板，是六小龄童戏里的真兄弟，是在关键时刻总能给到人生启发的导师。





刘大刚扮演的夕阳煤老板是六小龄童的票友，俩人总是互怼互虐打打斗斗，因一个小土豆，俩人吵翻整个菜市场。





四人首次挑战喜剧 六小龄童自称“电影新人”









另据剧组工作人员透露：“六小龄童在剧组属于‘超级年轻派’，动作快、说话快、走路快，但凡有爬高下水、通宵作业时，他兴奋的像个大男孩儿。六小龄童经常自称：‘在电影界我还是个新人’。”





“马德华老师是八戒附体，一蹦一跳皆幽默。汪粤老师属于戏里戏外皆师父，外号人称“话唠师父”。刘大刚老师唱的比说的好听，在片场时不时地唱一段京戏，是兄弟几个人中的开心果”。导演董董感慨：“四位老师在剧组工作时非常配合，百分之百执行我决定的创作思路，真正体现了合作即信任，信任即尊重。”





二次开机三次后期 因疫情年初撤档





电影《财迷》从开机到上映长达三年之久。第一次定档于2018年春节前后，后因导演对影片故事不满意而撤档。





第二次定档于2020年春节后，因疫情影响再次撤档。





导演董董说：“《财迷》的开机仪式举行过两次，四位‘童年偶像’合体出现在电影里很难，如何把故事讲好更难。”





电影《财迷》由青年导演董董执导，六小龄童领衔主演，马德华、汪粤、刘大刚联合主演，该片将于7月25日在爱奇艺独家播映。













编辑：飒飒