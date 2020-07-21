②日排片减至正常时期的一半，每厅每场放映时间间隔不少于30分钟，原则上每场不超过2个小时；





一、恢复开放时间。全市低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月24日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。各影院可根据防疫措施到位情况及自身实际确定具体开业时间。





二、严格落实属地管理和行业管理责任。各区电影主管部门要会同疫情防控部门，加强组织领导，有序推进影院开业，抓紧抓实抓细电影院各项防控工作，对开业电影院要加强指导和巡查，发现问题及时整改。各区要在7月23日12时前将拟于7月24日开放的影院名单上报北京市电影局备案，7月24日之后开放的影院，各区要隔天向北京市电影局报备名单，防疫措施未落实到位的影院不得开业。





三、精准科学落实防控措施。各院线、电影院恢复开放须把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院主体责任，要制定疫情防控方案和应急预案，严格遵守属地主管部门和疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到防疫准备到位、预约限流到位、排片错时到位、观众防护到位、环境消杀到位、防疫宣传到位、应急处置到位。





四、严格执行疫情防控指南。各区各单位要严格落实《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》和《北京市电影放映场所恢复开放疫情防控指引》要求，落实报备制度，安全稳妥有序推进影院恢复开放，坚决做好疫情防控，遇有问题及时上报。

通知还做了以下重点要求：