时光网讯
今日，北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，宣布全市低风险地区影院，可于7月24日有序恢复开放营业。
实施细则：
①观影采取网络实名预约，每场上座率不得超过30%，保证陌生观众间隔一米以上，影院设立唯一出入口；
②日排片减至正常时期的一半，每厅每场放映时间间隔不少于30分钟，原则上每场不超过2个小时；
③入场前进行体温检测，观众全程佩戴口罩，观影期间原则上禁止吃零食，电影院要安排人员巡查检查
通知还做了以下重点要求：
一、恢复开放时间。全市低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月24日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。各影院可根据防疫措施到位情况及自身实际确定具体开业时间。
二、严格落实属地管理和行业管理责任。各区电影主管部门要会同疫情防控部门，加强组织领导，有序推进影院开业，抓紧抓实抓细电影院各项防控工作，对开业电影院要加强指导和巡查，发现问题及时整改。各区要在7月23日12时前将拟于7月24日开放的影院名单上报北京市电影局备案，7月24日之后开放的影院，各区要隔天向北京市电影局报备名单，防疫措施未落实到位的影院不得开业。
三、精准科学落实防控措施。各院线、电影院恢复开放须把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院主体责任，要制定疫情防控方案和应急预案，严格遵守属地主管部门和疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到防疫准备到位、预约限流到位、排片错时到位、观众防护到位、环境消杀到位、防疫宣传到位、应急处置到位。
四、严格执行疫情防控指南。各区各单位要严格落实《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》和《北京市电影放映场所恢复开放疫情防控指引》要求，落实报备制度，安全稳妥有序推进影院恢复开放，坚决做好疫情防控，遇有问题及时上报。