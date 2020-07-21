《当幸福来敲门》加入院线复映片单，已于7月20日上映。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞经典励志电影《当幸福来敲门》加入院线复映片单，已于7月20日上映，与全国影院同步复工上映，为期盼已久的全国观众和影院拉开“影院开门，幸福敲门”的观影序幕。





电影由“史皇”威尔·史密斯、贾登·史密斯父子联袂出演，于北美2006年上映，2008年首次登陆中国大陆银幕，凭借其传递的在逆境中永不言弃的拼搏精神感动了全球无数观众。2020年再度重映，成为影院复工后最为暖心励志的观影选择。









在电影院按下暂停键180天多后，经过院线和所有首批上映及复映片方的努力，电影院终于从7月20日开始逐步恢复营业。虽然初步复工的影院也无法瞬间恢复疫情前电影市场的观影盛况，但复工首日全球票房破百万的消息也为所有电影从业者注入了一支强心针。





火线复映的《当幸福来敲门》作为备受期待的口碑佳作，电影从逆境中寻找希望，努力拼搏的主题与观众在疫情时期对希望和幸福生活追求的高度契合，“影院开门，幸福敲门”的期待感吸引了进入影院观影的观众，复工当天上座率在同期上映及复映的电影中有着不俗表现。









《当幸福来敲门》改编自真人真事，讲述威尔·史密斯所饰演的主人公克里斯是一名穷困潦倒的医疗设备推销员，生活的穷困潦倒和事业上的不顺，导致自己妻子最终选择离家出走，从此他只能与儿子（贾登·史密斯 饰）相依为命。





在最艰难的日子里，克里斯与儿子被房东赶出家门，躲在地铁站里的公共厕所里，住在教堂的收容所里，却从不放弃任何可以为儿子带来幸福生活的机会。因为儿子就是他的力量，他坚信幸福明天就会来临。主人对家人永恒的爱和公永不言弃的精神，让这部电影成为了电影史上最受观众喜爱的暖心励志电影。









《当幸福来敲门》北美2006年首次上映，2008年正式登陆中国大陆银幕，凭借仅5500万美元的制作费用，最终在全球拿下了超3亿美元的票房神话。威尔·史密斯更是凭借电影获得第79届奥斯卡金像奖、第64届金球奖的最佳男演员提名，达到自己演艺事业的又一巅峰。

电影《当幸福来敲门》由“史皇”威尔·史密斯、贾登·史密斯父子联袂出演，这部好莱坞经典大片现已加入复映片单，已于7月20日登陆全国影院，想在影院大银幕重温这部影史经典之作的观众千万不要错过。









编辑：迪通拿