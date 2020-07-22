网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：《信条》有望8月底先在海外上映

影院复工次日全国票房上涨30% 《拆弹专家2》定档

2020-07-22 08:46:46 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《信条》8月率先海外公映？



      日前，华纳宣布将克里斯托弗·诺兰新片《信条》撤出8月12日的档期，新档期待定。

      目前有传言称，《信条》有可能于8月26日率先在海外公映，之后在9月4日劳动节周末假期在北美公映。目前华纳兄弟尚未对此消息做出回应。 ​​​​

02.“神奇女侠”提醒大家戴口罩



      “神奇女侠”盖尔·加朵分享了一张《神奇女侠2》幕后照，并提醒大家带好口罩。《神奇女侠2》将于10月2日美国上映。

03.《碟中谍7》商谈挪威拍摄



      挪威文化部长发推透露，他跟汤姆·克鲁斯商谈了《碟中谍7》今年秋天来挪威拍摄一事。这位文化部长透露，两人详谈甚欢，阿汤哥对来挪威拍摄很感兴趣。

04.《釜山行2》首周票房2100万美元



      丧尸片《釜山行》的续集《半岛》首周亚洲五地公映票房高达2100万美元，成为《1/2的魔法》（首周在海外47国和地区收获2800万美元票房）后，今天海外市场单周表现最佳的影片。今年全球暑期档的票房冠军会是它吗？

05.马东锡曝加盟漫威新照




      马东锡加盟了漫威新片《永恒族》，日前他晒出新照，展示了漫威暖心的欢迎卡片。

      《永恒族》由中国导演赵婷执导，2021年2月12日北美公映。



01.国内电影院复工次日全国票房上涨30%



      根据电资办数据，7月21日低风险地区的电影院迎来恢复营业第2天，首日全国票房超过456万、排片为1.62万场，比复工第一天分别增长30%和88%，老片《误杀》162万夺冠，新片《第一次的离别》票房98.8万居亚，皮克斯动画片《寻梦环游记》75.5万排第三。

02.刘德华《拆弹专家2》定档



      邱礼涛执导，刘德华、刘青云、倪妮主演电影《拆弹专家2》发布定档海报。影片将于12月24日在中国内地上映，成为贺岁档首部定档影片。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 信条 神奇女侠 半岛 拆弹专家2
关注时光网微信

相关电影/影人

信条

信条 (2020)

0.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：约翰·大卫·华..

在线播放

神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

半岛

半岛 (2020)

-1.0

导演：延相昊

主演：姜栋元 李贞贤

在线播放

拆弹专家2

拆弹专家2 (2020)

0.0

导演：邱礼涛

主演：刘德华 刘青云

在线播放

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

重看这部电影，是迎接《信条》的最佳方式

《盗梦空间》上映10周年 它的“遗产”挖不完

重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。
2

"阿汤哥"女儿苏瑞长成亭亭玉立少女

一身粉色仙气飘飘 现身街头和闺蜜吃饭

9
“阿汤哥”的闺女苏瑞·克鲁斯现身街头和好友聚餐。
3

国内电影院7.20起可以恢复营业了！

电影局发布有序推进电影院恢复开放的通知

自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超..
4

日本导演镜头下的武汉纪录片

十个故事 串起了一座城的悲欢离合

“我作为住在中国的外国人，作为纪录片的导演，特别想去..
5

又一个!"冬兵"因"种族歧视"被抵制

因女朋友2年前穿了和服 被喷后拉黑粉丝

在外网乍一看到塞包被抵制，还以为他是支持了J·K·罗琳。

查看更多