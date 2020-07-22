过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《信条》8月率先海外公映？
日前，华纳宣布将克里斯托弗·诺兰新片《信条》
撤出8月12日的档期，新档期待定。
目前有传言称，《信条》有可能于8月26日率先在海外公映，之后在9月4日劳动节周末假期在北美公映。目前华纳兄弟尚未对此消息做出回应。
02.“神奇女侠”提醒大家戴口罩
“神奇女侠”盖尔·加朵分享了一张《神奇女侠2》幕后照，并提醒大家带好口罩。《神奇女侠2》
将于10月2日美国上映。
03.《碟中谍7》商谈挪威拍摄
挪威文化部长发推透露，他跟汤姆·克鲁斯商谈了《碟中谍7》
今年秋天来挪威拍摄一事。这位文化部长透露，两人详谈甚欢，阿汤哥对来挪威拍摄很感兴趣。
04.《釜山行2》首周票房2100万美元
丧尸片《釜山行》的续集《半岛》
首周亚洲五地公映票房高达2100万美元，成为《1/2的魔法》（首周在海外47国和地区收获2800万美元票房）后，今天海外市场单周表现最佳的影片。今年全球暑期档的票房冠军会是它吗？
05.马东锡曝加盟漫威新照
马东锡加盟了漫威新片《永恒族》，日前他晒出新照，展示了漫威暖心的欢迎卡片。
《永恒族》由中国导演赵婷执导，2021年2月12日北美公映。
01.国内电影院复工次日全国票房上涨30%
根据电资办数据，7月21日低风险地区的电影院迎来恢复营业第2天，首日全国票房超过456万、排片为1.62万场，比复工第一天分别增长30%和88%，老片《误杀》162万夺冠，新片《第一次的离别》票房98.8万居亚，皮克斯动画片《寻梦环游记》75.5万排第三。
02.刘德华《拆弹专家2》定档
邱礼涛执导，刘德华、刘青云、倪妮主演电影《拆弹专家2》
发布定档海报。影片将于12月24日在中国内地上映，成为贺岁档首部定档影片。