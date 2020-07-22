早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《信条》8月率先海外公映？













目前有传言称，《信条》有可能于8月26日率先在海外公映，之后在9月4日劳动节周末假期在北美公映。目前华纳兄弟尚未对此消息做出回应。 ​​​​





02.“神奇女侠”提醒大家戴口罩















03.《碟中谍7》商谈挪威拍摄















04.《釜山行2》首周票房2100万美元















05.马东锡曝加盟漫威新照













马东锡加盟了漫威新片《永恒族》，日前他晒出新照，展示了漫威暖心的欢迎卡片。





《永恒族》由中国导演赵婷执导，2021年2月12日北美公映。











01.国内电影院复工次日全国票房上涨30%











根据电资办数据，7月21日低风险地区的电影院迎来恢复营业第2天，首日全国票房超过456万、排片为1.62万场，比复工第一天分别增长30%和88%，老片《误杀》162万夺冠，新片《第一次的离别》票房98.8万居亚，皮克斯动画片《寻梦环游记》75.5万排第三。





02.刘德华《拆弹专家2》定档









