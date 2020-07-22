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"多力特的奇幻冒险"唐尼独家视频问候

中国独家福利!唐尼期待与观众在大银幕重聚

2020-07-22 10:34:46 来源：Mtime时光网

《多力特的奇幻冒险》即将本周五在中国内地上映，主演小罗伯特·唐尼发来独家问候视频。
　　时光网讯　由环球影业重磅打造的奇幻冒险巨制《多力特的奇幻冒险》今日发布一支由小罗伯特·唐尼录制的中国独家问候视频。在影院复工后，《多力特的奇幻冒险》成为首批上映的好莱坞新片，引发了不少观众的期待。

　　此次唐尼专门发来视频，不仅表达出自己与观众在大银幕重聚的心声，还在视频结尾为中国影迷献上了飞吻电眼的“特别福利”。《多力特的奇幻冒险》已定于7月24日本周五登陆全国院线。



　　在片中领衔一班豪华卡司的小罗伯特·唐尼，此次贡献出了极具想象力的精湛演技，完美演绎了“怪医”多力特的独特气质，正如影片导演斯蒂芬·加汉所说：“他（唐尼）有着身体式喜剧的基因，可以做任何搞笑‘出丑’的效果，也可以做最专业的表演。”制片人柯申鲍姆也对唐尼的表演给予盛赞：“小罗伯特想要塑造一个真实的角色，既古怪又脆弱。由此产生了一种英雄表现。”



　　《多力特的奇幻冒险》讲述了能与动物说话的多力特医生，同一群动物朋友踏上未知冒险的故事，既有令人紧张的惊险情节，也有引发欢笑的奇趣桥段。此外，在《爱丽丝梦游仙境》、《沉睡魔咒》原班制作团队的加持之下，影片也将为观众带来最顶尖的银幕视听体验。

　　7月24日本周五，《多力特的奇幻冒险》即将献映，走进影院，让这场非凡旅程伴你找回银幕欢乐！

   编辑：甄甏甏

关键词： 多力特的奇幻冒险 小罗伯特·唐尼
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多力特的奇幻冒险

多力特的奇幻冒险 (2020)

0.0

导演：斯蒂芬·加汉

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

小罗伯特·唐尼

小罗伯特·唐尼

Robert Downey Jr.

职业：演员 | 制作人

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