今年上海电影节，球迷可以在IMAX大银幕欣赏1998年迈克尔·乔丹最后的辉煌。















自第一部《哈利波特与魔法石》2002年初在中国内地上映，至今已有近20年的时间，无数影迷都时时梦想着再次回到哈利波特的魔法世界。此次上影节的IMAX展映属《哈利波特》电影的首次全系列重映，这对于广大哈迷来说可以说是“有生之年”的好消息。

聚焦自然世界的“吸猫”大片《大熊猫》全片使用IMAX摄影机拍摄，前后历时五年时间完成。影片以成都大熊猫繁育研究基地一名叫“倩倩”的大熊猫为主角，讲述在大熊猫野化放归研究中，“倩倩”如何逐步提高野外生存能力，及其环境适应能力的故事。影片于2018年4月北美上映后，无数观众均被憨态可掬的大熊猫“萌化”。据悉，此次上影节将展映由国际影星李冰冰担任旁白的中文配音版。







