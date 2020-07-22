前不久ESPN推出的纪录片《最后之舞》
让球迷重温了迈克尔·乔丹
和芝加哥公牛队在1990年代的辉煌，但该纪录片只是在流媒体和电视台播出。2000年上映的《极限乔丹》
中绝大部分画面采用IMAX 65毫米胶片进行拍摄，堪称专为IMAX大银幕量身定制之作。
影片聚焦乔丹在芝加哥公牛队1998赛季完成第二次三连霸的精彩瞬间，同时邀请到乔丹的家人和教练等，共同回顾他的传奇之路，由《黑客帝国》
男星劳伦斯·菲什伯恩
担任旁白。IMAX的沉浸式观影体验将让观众穿越回1998年，置身球场两侧观赏到目前为止最清晰的盛年乔丹影像，重温体育世界的经典战役与辉煌时刻。
自第一部《哈利波特与魔法石》2002年初在中国内地上映，至今已有近20年的时间，无数影迷都时时梦想着再次回到哈利波特的魔法世界。此次上影节的IMAX展映属《哈利波特》电影的首次全系列重映，这对于广大哈迷来说可以说是“有生之年”的好消息。
聚焦自然世界的“吸猫”大片《大熊猫》全片使用IMAX摄影机拍摄，前后历时五年时间完成。影片以成都大熊猫繁育研究基地一名叫“倩倩”的大熊猫为主角，讲述在大熊猫野化放归研究中，“倩倩”如何逐步提高野外生存能力，及其环境适应能力的故事。影片于2018年4月北美上映后，无数观众均被憨态可掬的大熊猫“萌化”。据悉，此次上影节将展映由国际影星李冰冰担任旁白的中文配音版。