网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

IMAX纪录片《极限乔丹》将登陆上影节

8部"哈利波特"&《大熊猫》等片也将呈现

2020-07-22 13:30:22 来源：Mtime时光网

今年上海电影节，球迷可以在IMAX大银幕欣赏1998年迈克尔·乔丹最后的辉煌。


　　时光网讯 第23届上海国际电影节将于7月25日正式开幕， IMAX展映单元除了有早前宣布的8部《哈利·波特》电影，还讲呈现体育纪录片《极限乔丹》、IMAX原创纪录片《大熊猫》等。
 
　　

预告片（年代久远 画质略渣）

前不久ESPN推出的纪录片《最后之舞》让球迷重温了迈克尔·乔丹和芝加哥公牛队在1990年代的辉煌，但该纪录片只是在流媒体和电视台播出。2000年上映的《极限乔丹》中绝大部分画面采用IMAX 65毫米胶片进行拍摄，堪称专为IMAX大银幕量身定制之作。

　　影片聚焦乔丹在芝加哥公牛队1998赛季完成第二次三连霸的精彩瞬间，同时邀请到乔丹的家人和教练等，共同回顾他的传奇之路，由《黑客帝国》男星劳伦斯·菲什伯恩担任旁白。IMAX的沉浸式观影体验将让观众穿越回1998年，置身球场两侧观赏到目前为止最清晰的盛年乔丹影像，重温体育世界的经典战役与辉煌时刻。

　　自第一部《哈利波特与魔法石》2002年初在中国内地上映，至今已有近20年的时间，无数影迷都时时梦想着再次回到哈利波特的魔法世界。此次上影节的IMAX展映属《哈利波特》电影的首次全系列重映，这对于广大哈迷来说可以说是“有生之年”的好消息。
 
　　聚焦自然世界的“吸猫”大片《大熊猫》全片使用IMAX摄影机拍摄，前后历时五年时间完成。影片以成都大熊猫繁育研究基地一名叫“倩倩”的大熊猫为主角，讲述在大熊猫野化放归研究中，“倩倩”如何逐步提高野外生存能力，及其环境适应能力的故事。影片于2018年4月北美上映后，无数观众均被憨态可掬的大熊猫“萌化”。据悉，此次上影节将展映由国际影星李冰冰担任旁白的中文配音版。
 

   编辑：小火纸

关键词： 上海电影节 极限乔丹 IMAX 纪录片 哈利波特
关注时光网微信

相关电影/影人

极限乔丹

极限乔丹 (2000)

8.4

导演：Don Kempf

主演：迈克尔·乔丹

在线播放

哈利·波特与魔法石

哈利·波特与魔法石 (2001)

8.2

导演：克里斯·哥伦布

主演：丹尼尔·雷德克..

在线播放

大熊猫

大熊猫 (2018)

-1.0

导演：大卫·道格拉斯

主演：克里斯汀·贝尔

在线播放

最后之舞

最后之舞 (2020)

9.0

导演：杰森·海希尔

主演：迈克尔·乔丹

在线播放

迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹

Michael Jordan

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

重看这部电影，是迎接《信条》的最佳方式

《盗梦空间》上映10周年 它的“遗产”挖不完

重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。
2

"阿汤哥"女儿苏瑞长成亭亭玉立少女

一身粉色仙气飘飘 现身街头和闺蜜吃饭

9
“阿汤哥”的闺女苏瑞·克鲁斯现身街头和好友聚餐。
3

国内电影院7.20起可以恢复营业了！

电影局发布有序推进电影院恢复开放的通知

自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超..
4

日本导演镜头下的武汉纪录片

十个故事 串起了一座城的悲欢离合

“我作为住在中国的外国人，作为纪录片的导演，特别想去..
5

又一个!"冬兵"因"种族歧视"被抵制

因女朋友2年前穿了和服 被喷后拉黑粉丝

在外网乍一看到塞包被抵制，还以为他是支持了J·K·罗琳。

查看更多