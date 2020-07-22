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小雀斑《芝加哥七君子审判》首曝剧照

艾伦索金导演 10月16日登陆Netflix

2020-07-22 21:56:40 来源：Mtime时光网

群星云集的这部影片又被Netflix给"收"了。
　　小雀斑和马克·里朗斯

　　时光网讯《社交网络》编剧艾伦·索金自编自导、群星云集的新作《芝加哥七君子审判》曝光了首批剧照，影片原定今年10月2日影院上映，但前不久被Netflix接手了，改在10月16日上线。

　　在《名利场》杂志发布的这批剧照中，奥斯卡影帝埃迪·雷德梅恩、奥斯卡最佳男配角马克·里朗斯约瑟夫·高登-莱维特叶海亚·阿卜杜勒-迈丁吉瑞米·斯特朗萨莎·拜伦·科恩等明星都有亮相。

　　影片改编自1969年“芝加哥七君子审判”真实历史事件，1968年美国民主党在芝加哥召开会议时，反越战组织申请举行和平抗议集会，申请被拒绝后，“嬉皮士”和“雅皮士”们依然于会议当天举行抗议。

     抗议活动中，他们与警方发生了大规模冲突，上千人受伤，一人死亡，有8人被捕，鲍比·西尔（黑人组织“黑豹党”的创始人）先被判了刑，八君子变成了“七君子”。


历史原型

　　被告们在法庭上怎么搞怪怎么来，辩护律师们也相当随意，“芝加哥七君子”的审理变成了美国历史上最滑稽的一场审判。1972年，被判有罪与无罪的“七君子”们全部被释放，推翻了大法官的判决。

     这起案件引起全美对司法伦理和法庭秩序的反思，美国也因此案件更加注重司法独立的重要性，本案成为美国著名的民权运动案例。

　　“小雀斑”埃迪·雷德梅恩、“波拉特”萨莎·拜伦·科恩吉瑞米·斯特朗艾利克斯·夏普饰演“七君子”中的四人，“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁饰演前文中提到被单独审判的鲍比·西尔。

黑蝠鲼

　　迈克尔·基顿饰演总统林登·约翰逊指派的司法部长，威廉·赫特饰演尼克松总统就职后的司法部长，“囧瑟夫”约瑟夫·高登-莱维特饰演公诉人，马克·里朗斯饰演辩护律师。


小雀斑


囧瑟夫扮演公诉人

　　本片原定由斯皮尔伯格来执导，索金的剧本也是为他写的，后来斯皮尔伯格导演由于预算方面的担心，于去年退出。


萨莎·拜伦·科恩（右一）

中间为艾伦·索金


吉瑞米·斯特朗

   编辑：小火纸

关键词： 迈克尔·基顿 小雀斑 囧瑟夫 艾伦·索金 芝加哥七君子审判
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