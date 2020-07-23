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国内电影界呼吁逐步取消30%上座率限制

复工前三天票房超1300万 明日多部新片上映

2020-07-23 08:22:32 来源：Mtime时光网

电影市场逐步恢复同时，电影界不少人士表示应该逐步取消“30%上座率”的限制。


　　时光网讯 根据电资办数据，7月22日低风险地区的电影院迎来恢复营业第3天，全国票房超过559万、排场3.3万场，比复工第2天均有增长，复工前三天总票房超1300万。老片《误杀》247万蝉联日冠，皮克斯动画片《寻梦环游记》94.4万从前日的季军升至第二。

　　明日市场将迎来《喋血战士》《多力特的奇幻冒险》两部新片和曾创下15亿票房纪录的《疯狂动物城》的复映。预排片上《喋血战士》略微领先《多力特的奇幻冒险》。

      市场缓慢恢复热度同时，不少电影院也表示由于映前广告收入、爆米花可乐收入的缺失，影院虽复工依旧在赔本中。电影院经营者、电影制片人通过不同的渠道呼吁逐步取消“上座率30%”的限制。

　　去年全国票房排第五的南京新街口国际影城崔经理接受搜狐娱乐采访时表示：“如果维持30%（上座率限制）的话，哪里有票房号召力的电影出炉，大体量的新电影它也不敢出炉，成了无源之水，这个行业能火起来吗？一天不解禁，这个市场一天不会正常。”


　　电影制片人关雅荻在微博写道：“大家都是专业人士，请相关主管部门不要再用什么影院全年平均上座率本来也不够30%来误导媒体和公众。建议取消这个规定和排场减半规定，上座率和排场交给影院自己决定，同时确保实名购票方便追查。”

　　新冠疫情上海医疗救治专家组组长张文宏在谈到电影院开放时也表示，国内实现动态清零的情况下，电影院只卖1/3的座位，是非常保守的，影院“收入是有些收入了，但估计亏本还是亏本的。”

   编辑：小火纸

关键词： 影院复工 上座率限制 30% 寻梦环游记
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