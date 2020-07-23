网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：漫威《惊奇女士》剧集有望年底开拍

塞隆想演《不死军团》续集 《神奇女侠2》新剧照

2020-07-23 08:31:55 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.漫威《惊奇女士》剧集11月开拍



      有消息称，漫威为Disney+准备的新剧《惊奇女士》将于今年11月开拍，该剧计划于2022年开播。

      惊奇女士初次登场于《惊奇女士》（Ms. Marvel）第1期（1977年1月），共有四代，现任惊奇女士是卡玛拉·克汗。

      惊奇女士拥有众多超能力，最初包括远超常人的力量和对痛苦的忍耐力，令人敬畏的物理伤害抵御能力，飞行能力和预知能力。

02.查理兹·塞隆希望拍摄《不死军团》续集



      Netflix新片《不死军团》主演查理兹·塞隆接受采访时透露，她很希望拍摄《不死军团》的续集。目前续集计划尚未获得通过，不过他们正在积极推进中。

      该片讲述具有6000多岁安蒂，几百次死亡又复活且一直在战斗，数个世纪以来皆为保护凡人世界而战。然而当团队受雇执行一项紧急任务，他们的神奇能力竟意外曝光，外人于是打起坏主意……

03.瑞恩·雷诺兹与塞缪尔·杰克逊两“活宝”再合作



      合作过《王牌保镖》的瑞恩·雷诺兹、塞缪尔·杰克逊将在Quibi动画剧集Futha Mucka中再合作。两人将担任制作人并配音。

     据悉，剧中两人的角色爱着彼此，一个小事故让塞缪尔成为了瑞恩最重要的照看者，事情变得奇怪起来……

04.《神奇女侠2》曝多张新剧照






      DC超级英雄电影《神奇女侠2》曝多张新剧照，神奇女侠、豹女等主角现身。

      据悉，《神奇女侠2》的时间线将跳转到80年代美苏冷战时期。影片目前计划于10月2日北美上映。



01.影院复工第三天，全国票房564万



      昨日是疫情后影院复工的第三天，全国票房报收564万，比前一天多出100多万。《误杀》、《寻梦环游记》、《第一次的别离》分别拿下单日票房前三名。

     明日周五市场将迎来《喋血战士》《多力特的奇幻冒险》两部新片和曾创下15亿票房纪录的《疯狂动物城》的复映。预排片上《喋血战士》略微领先《多力特的奇幻冒险》。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 漫威 不死军团 神奇女侠2 票房
关注时光网微信

相关电影/影人

惊奇女士

惊奇女士 ()

0.0

在线播放

不死军团

不死军团 (2020)

6.4

导演：吉娜·普林斯-..

主演：查理兹·塞隆

在线播放

神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

重看这部电影，是迎接《信条》的最佳方式

《盗梦空间》上映10周年 它的“遗产”挖不完

重新讨论《盗梦空间》，无疑是迎接《信条》的最佳方式。
2

"阿汤哥"女儿苏瑞长成亭亭玉立少女

一身粉色仙气飘飘 现身街头和闺蜜吃饭

9
“阿汤哥”的闺女苏瑞·克鲁斯现身街头和好友聚餐。
3

国内电影院7.20起可以恢复营业了！

电影局发布有序推进电影院恢复开放的通知

自2020年春节档以来，受疫情影响，国内电影院已经停工超..
4

六小龄童《财迷》定档7月25日上线

"西游"师徒四人首次合体 最新预告曝光

7
该片曾两次定档，第二次定档于2020年春节后，因疫情影响..
5

基努里维斯当编剧把自己变成漫画英雄

讲述“不死之人”执行机密任务的故事

8
基努里维斯把自己活成了传说。

查看更多