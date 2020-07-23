早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.漫威《惊奇女士》剧集11月开拍















惊奇女士初次登场于《惊奇女士》（Ms. Marvel）第1期（1977年1月），共有四代，现任惊奇女士是卡玛拉·克汗。





惊奇女士拥有众多超能力，最初包括远超常人的力量和对痛苦的忍耐力，令人敬畏的物理伤害抵御能力，飞行能力和预知能力。





02.查理兹·塞隆希望拍摄《不死军团》续集















该片讲述具有6000多岁安蒂，几百次死亡又复活且一直在战斗，数个世纪以来皆为保护凡人世界而战。然而当团队受雇执行一项紧急任务，他们的神奇能力竟意外曝光，外人于是打起坏主意……





03.瑞恩·雷诺兹与塞缪尔·杰克逊两“活宝”再合作











合作过《王牌保镖》的瑞恩·雷诺兹、塞缪尔·杰克逊将在Quibi动画剧集Futha Mucka中再合作。两人将担任制作人并配音。





据悉，剧中两人的角色爱着彼此，一个小事故让塞缪尔成为了瑞恩最重要的照看者，事情变得奇怪起来……





04.《神奇女侠2》曝多张新剧照

























据悉，《神奇女侠2》的时间线将跳转到80年代美苏冷战时期。影片目前计划于10月2日北美上映。











01.影院复工第三天，全国票房564万











昨日是疫情后影院复工的第三天，全国票房报收564万，比前一天多出100多万。《误杀》、《寻梦环游记》、《第一次的别离》分别拿下单日票房前三名。





明日周五市场将迎来《喋血战士》《多力特的奇幻冒险》两部新片和曾创下15亿票房纪录的《疯狂动物城》的复映。预排片上《喋血战士》略微领先《多力特的奇幻冒险》。