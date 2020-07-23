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日本燃系动画神作《普罗米亚》亮相上影节

松山研一&堺雅人配音 泽野弘之打造配乐

2020-07-23 14:27:14 来源：Mtime时光网

日本燃系动画神作《普罗米亚》即将亮相第二十三届上海国际电影节动画展映单元，并有望于内地公映。
　　时光网讯 活久见！日本燃系动画神作《普罗米亚》即将亮相第二十三届上海国际电影节动画展映单元。

　　本片由风格独树一帜的日本动画公司扳机社制作，XFLAG出品，东宝国际发行。也是继《天元突破》后导演今石洋之与编剧中岛一树再度联手的原创动画作品，知名演员松山研一早乙女太一堺雅人等担任声优，鬼才音乐人泽野弘之倾情打造电影配乐，卡司阵容可谓梦幻又豪华。

燃系动画最强制作团队+大咖声优 堪称日本动画顶配

　　《普罗米亚》导演今石洋之早年曾参与过《新世纪福音战士》的动画制作，而他与编剧中岛一树的热血神作《天元突破红莲螺岩》更被推向了燃系动画的极致。

　　此次再度联手燃系原创动画作品，更吸引到松山研一、早乙女太一、堺雅人、吉野裕行、稻田彻等大咖倾力加盟，组成超豪华声优阵容。

　　此外，该片配乐是由各种“神曲”闻名ACG界的鬼才音乐人泽野弘之倾情打造。热血机甲战斗的极致动作与音乐卡点浑然天成，为观众带来刺激视听的极致享受。

《天元突破》精神续作 被誉为男孩才懂的浪漫主义作品

　　《普罗米亚》延续了“今石系”动画一如既往的动感、张狂和不拘一格。影片讲述将燃烧视为生存意义的变种人“燃族人”，让半个世界被大火烧成焦土。为了镇压他们引发的火灾，人类成立了针对“燃族人”而设置的高机动救火消防队“烈焰救火队”。这支部队，将作为人类最后的希望与变种人战斗。

　　特别的是，影片虽以“全世界着火”为主题，但片中所展现的火并不是红色赤焰，而是艳丽的荧光色包裹着跳跃的桃红。

　　影片将CG与手绘完美结合。运用了大量几何图形与MG动画，高饱和色彩与三角几何变化的强烈撞击，分镜凌驾于机甲超炫变身的独门招数，每一帧都像矢量海报一般有个性，观感上有一种独特的时尚感以及未来感。

　　整部作品充斥着属于导演今石洋之的浪漫主义，热血勇往直前的主角、人型机械的质感以及给观众所带来的淳朴感动，无一表达着“男孩的浪漫是纯粹且积极”的核心价值观。
 
　　据悉，此次《普罗米亚》首次亮相上海电影节展映，可谓引起影迷的一片狂欢，官方平台一开票便瞬间售罄，诸多网友含泪求出票，表示：“有生之年一定要在大银幕上观看一次《普罗米亚》，体验前所未有的颅内高潮。”  

作者：王小Sa   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 普罗米亚 上影节 展映 动画
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普罗米亚

普罗米亚 (2019)

7.2

导演：今石洋之

主演：古田新太 桧山修之

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