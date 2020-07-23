日本燃系动画神作《普罗米亚》即将亮相第二十三届上海国际电影节动画展映单元，并有望于内地公映。









燃系动画最强制作团队+大咖声优 堪称日本动画顶配









此次再度联手燃系原创动画作品，更吸引到松山研一、早乙女太一、堺雅人、吉野裕行、稻田彻等大咖倾力加盟，组成超豪华声优阵容。





此外，该片配乐是由各种“神曲”闻名ACG界的鬼才音乐人泽野弘之倾情打造。热血机甲战斗的极致动作与音乐卡点浑然天成，为观众带来刺激视听的极致享受。





《天元突破》精神续作 被誉为男孩才懂的浪漫主义作品









特别的是，影片虽以“全世界着火”为主题，但片中所展现的火并不是红色赤焰，而是艳丽的荧光色包裹着跳跃的桃红。





影片将CG与手绘完美结合。运用了大量几何图形与MG动画，高饱和色彩与三角几何变化的强烈撞击，分镜凌驾于机甲超炫变身的独门招数，每一帧都像矢量海报一般有个性，观感上有一种独特的时尚感以及未来感。





整部作品充斥着属于导演今石洋之的浪漫主义，热血勇往直前的主角、人型机械的质感以及给观众所带来的淳朴感动，无一表达着“男孩的浪漫是纯粹且积极”的核心价值观。