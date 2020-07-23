《盲琴师》入选上影节“金爵奖剧情片官方入选影片”片单，并将于7月27日至8月2日在上影节进行展映。

时光网讯 由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫斯德担任编曲，讲述天才盲人钢琴家对抗不公命运的传记类获奖佳片《盲琴师》（暂译），继接连斩获波兰各大电影节多项大奖后，再度获得第23届上海国际电影节青睐。





影片入选“金爵奖剧情片官方入选影片”片单，并将于7月27日至8月2日在上影节进行展映，这也是电影继波兰本土公映后首次在国际亮相。



《盲琴师》主演大卫·奥格尼克





横扫波兰各大电影节多项大奖

上影节展映开票瞬间售罄





《盲琴师》就已横扫波兰各大电影节多项大奖，收获了包括波兰电影节银狮奖（最佳故事片）、最佳男主演、最佳摄影等七项大奖和波兰电影金像奖最佳电影配乐，电影音效，更在被誉为电影摄影师最高荣誉的国际奖项 Camerimage 国际电影节中获得金蛙奖（最高奖项）提名。





此次电影《盲琴师》再度入选第23届上海国际电影节，加入“金爵奖剧情片官方入选影片”片单进行展映，凭借独特的题材类型以及讲述天才盲人钢琴家对抗不公命运的传奇故事，吸引了无数观众的注意，影展一经开票即告售罄，堪称一票难求。







《盲琴师》导演马切伊·佩普日察

电影《盲琴师》改编自天才爵士钢琴家梅耶泰克·考什（Mieczyslaw Kosz）的传奇一生：主人公米耶特出生于波兰一个贫困的农场家庭，因为幼年的一场疾病视力逐渐消减，但美妙的钢琴音乐为他打开了新的大门。成年后米耶特凭借着对钢琴的热爱与天赋，很快就成为了一名杰出的钢琴家，但直到他接触到新兴的爵士乐，才发现自己正是为了演奏爵士钢琴而生。





灵魂与爵士钢琴乐的完美契合，让米耶特脱胎换骨，他将自己的命运与情感融入到爵士乐曲当中，对抗来自命运的不公，让无数人为他的音乐着迷。然而，就在米耶特的命运和生活出现新的转机，有机会走出波兰，走出欧洲演奏爵士钢琴曲的时候，命运又再度于为他弹奏起神秘的旋律，他的人生又将遭遇怎样的改变？







米耶特演奏爵士乐





波兰顶级电影导演最新力作

国际殿堂级音乐家倾情编曲





电影《盲琴师》的导演马切伊·佩普日察不仅是波兰首屈一指的电影导演，更是欧洲各大电影节的夺奖热门人物。他执导的《生命如此美好》被誉为近年来最成功的波兰电影之一，并包揽包括蒙特利尔世界电影节普世评审团奖和观众奖，芝加哥国际电影节银雨果奖和观众选择奖，西雅图国际电影节金太空针奖在内的多项国际电影节大奖。





马切伊·佩普日察同时也是上海国际电影节的老朋友，早在2017年第20届上海国际电影节便凭借电影《我是杀人犯》荣获最佳导演大奖，并在Gdynia FF（2016年）获得银狮奖和最佳剧本奖。此次《盲琴师》加入“金爵奖剧情片官方入选影片”片单进行展映，同样令人期待。







米耶特在酒吧中走向钢琴

电影主演大卫·奥格尼克凭借精湛演技被媒体誉为波兰年轻一代中最受欢迎和最有才华的演员之一，《生命如此美好》是其与导演马切伊·佩普日察首度合作的电影作品，大卫·奥格尼克也凭借此片获得波兰电影节、波兰电影金像奖和西雅图国际电影节三项国际电影节的最佳男主角殊荣。此次在《盲琴师》中与导演再度合作续写传奇，出演天才盲人钢琴家米耶特，再次打造出了一部享誉国际的获奖佳作。





而电影的音乐阵容同样不容小觑，由国际殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫斯德担任电影编曲，他不仅与Marcus Miller、Pat Metheny等国际著名乐手进行合作，也曾参与中国著名作曲家、指挥家谭盾改编自《夜宴》电影配乐的钢琴协奏曲演奏会中进行表演。此次为《盲琴师》编曲，必将会为观众带来一场殿堂级音乐会体验的视听盛宴。



上影节“金爵奖剧情片官方入选影片”《盲琴师》





电影《盲琴师》（暂译）由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫斯德担任编曲，讲述天才盲人钢琴家对抗不公命运的传奇故事。电影将于将于7月27日至8月2日在上海节进行展映，敬请期待。

编辑：甄甏甏