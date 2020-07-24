2020-07-24 08:32:51 来源：Mtime时光网
中文版终极预告片
编辑：小火纸
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：马修·麦康纳
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Christopher Nolan
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bush_005
13分钟前
星际穿越能上映是大好消息，暗示同样超长的大片信条可能在国内提前上映
159****5736_62891482
29分钟前
终于等到你！
莱昂纳少
34分钟前
IMAX预定
海员85
44分钟前
如果 2个小时的，咋看？！
金门少爷
48分钟前
后悔的是当年没看大银幕···········
敬爱的格斯莱特
51分钟前
早點排片,早點訂票.
juliolei
1小时前
当年在电影院看的，没完全看明白~~
鸡爪班长
卧槽。终于等来了，这个重映，必看imax
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