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诺兰导演《星际穿越》8月2日国内重映

8月新旧大片云集 刺激观众重回影院

2020-07-24 08:32:51 来源：Mtime时光网

当年在影院错过《星际穿越》的朋友有福了。


　　时光网讯 继《哈利·波特与魔法石》宣布8月14日重映后，克里斯托弗·诺兰导演科幻片《星际穿越》也将于8月2日国内重映。影片曾于2014年11月12日国内首映，累计票房7.11亿人民币。

　　

中文版终极预告片

值得一提的是，《星际穿越》长达2小时49分钟，似乎意味着2小时片长限制要被打破。

　　《星际穿越》此番重映将有2D和IMAX2D两种格式，当年错过的朋友这次可以选择进场。虽然《信条》档期无限期推迟，但这个夏天中国观众还是可以看到诺兰的作品，只是不知道《盗梦空间》重映何时安排？

　　为了助力国内影院复工，早前已有多部好莱坞电影宣布在8月上映，奥斯卡最佳影片提名《1917》8月7日上映、《哈利·波特与魔法石》4K修复版和《绝地战警：疾速追击》将于8月14日同日上映。

   编辑：小火纸

关键词： 星际穿越 科幻片 诺兰 重映
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相关电影/影人

星际穿越

星际穿越 (2014)

0.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：马修·麦康纳

在线播放

克里斯托弗·诺兰

克里斯托弗·诺兰

Christopher Nolan

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 摄影 | 剪辑

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