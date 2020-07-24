早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.想看《阿凡达5》要等到2028年！











继华纳无限期延迟诺兰的《信条》后，迪士尼也跟进撤销《花木兰》在8月21日的档期，包括《阿凡达2》在的4部续集和3部新的《星球大战》电影也都推迟上映。









02.超英剧《黑袍纠察队》获续订









《黑袍纠察队》讲述由小人物组成“黑袍纠察队”，继续出面制裁堕落的超级英雄的故事。第二季将于9月4日开播。





03.阿汤哥新片片酬或达6000万美元











此前，NASA宣布将和“阿汤哥”汤姆·克鲁斯要上太空拍电影，埃隆·马斯克的Space X公司也会参与进来，但并不是《碟中谍》系列。





据外媒报道，该片将由环球影业打造，制作成本超2亿美元，阿汤哥片酬将高达3000万至6000万美元。















02.复工后全国单日票房首破600万











昨日内地票房报收660万，较前一日提升约100万。《误杀》《寻梦环游记》《第一次的别离》稳居前三名。





今日，《多力特的奇幻冒险》《喋血战士》等新片上映，《疯狂动物城》《大话西游之大圣娶亲》等老片也迎来重映。