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时光早报：祝长寿！《阿凡达5》已推迟到2028年

《星际穿越》重映 复工后全国票房首破600万

2020-07-24 08:51:06 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.想看《阿凡达5》要等到2028年！



      继华纳无限期延迟诺兰的《信条》后，迪士尼也跟进撤销《花木兰》在8月21日的档期，包括《阿凡达2》在的4部续集和3部新的《星球大战》电影也都推迟上映。

      早在2017年，《阿凡达2》等4部续集原定是2020、2021、2024和2025上映。2019年，4部续集档期变成2021、2023、2025、2027。今年新冠疫情，让这部命运多舛的续集再推迟，最后一部续集竟然是2028年才上映。

《阿凡达2》: 2022年12月16日
《阿凡达3》: 2024年12月20日
《阿凡达4》: 2026年12月18日
《阿凡达5》: 2028年12月22日

02.超英剧《黑袍纠察队》获续订

第二季中字预告

      超级英雄剧集《黑袍纠察队》第二季还没开播，就宣布续订第3季。第3季有望2021年年初开拍。

      《黑袍纠察队》讲述由小人物组成“黑袍纠察队”，继续出面制裁堕落的超级英雄的故事。第二季将于9月4日开播。

03.阿汤哥新片片酬或达6000万美元



      此前，NASA宣布将和“阿汤哥”汤姆·克鲁斯要上太空拍电影，埃隆·马斯克的Space X公司也会参与进来，但并不是《碟中谍》系列。

      据外媒报道，该片将由环球影业打造，制作成本超2亿美元，阿汤哥片酬将高达3000万至6000万美元。



01.《星际穿越》等好莱坞大片内地重映



      多部好莱坞电影宣布中国内地档期，《星际穿越》将于8月2日国内重映，奥斯卡最佳影片提名《1917》8月7日上映、《哈利·波特与魔法石》4K修复版和《绝地战警：疾速追击》将于8月14日同日上映。

02.复工后全国单日票房首破600万



      昨日内地票房报收660万，较前一日提升约100万。《误杀》《寻梦环游记》《第一次的别离》稳居前三名。

      今日，《多力特的奇幻冒险》《喋血战士》等新片上映，《疯狂动物城》《大话西游之大圣娶亲》等老片也迎来重映。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 阿凡达 星际穿越 票房 电影院
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