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华纳母公司："信条"绝不会先上流媒体

为了订户华纳敢拿《神奇女侠2》试水吗？

2020-07-24 09:24:32 来源：Mtime时光网

投资2亿多美元的《信条》先上流媒体，诺兰第一个不答应吧。


　　时光网讯 华纳母公司AT&T通过电话会议表示，流媒体HBO Max上线第一个月内吸引410万订阅用户，HBO和HBO Max累计用户为3630万。该公司的CEO约翰·斯坦奇被问到是否会让《信条》先上HBO Max来吸引订户，他的答复是“肯定不会。”

　　面对Netflix接近2亿的全球订户和Disney+5450万全球订户，华纳当然希望HBO Max能早日实现5000万订户的短期目标。如果能让《信条》先上HBO Max，吸引力将会是巨大的，但这样的选择会让华纳电影损失惨重。

　　约翰斯·坦奇说：“像《信条》或者《神奇女侠2》这样的电影会发生这样的事吗（先上HBO Max），如果是真的，这样我会非常惊讶。事实上，我向你们保证，《信条》肯定不会先上HBO Max。”

　　《信条》肯定不会，那《神奇女侠2》呢？

2020年的电影产业如上图

　　斯坦奇接着说：“如果（疫情）情况继续发展，有一些内容会面临着选择，我们会说可能这些片子适合用另外一种方式来发行。但很多内容显然在电影院比在客厅看着更爽，我也不知道电影院啥时候开门。”

　　AMC这样的大院线已将影院重开时间从7月末推迟到8月中下旬，基努·里维斯主演的《比尔和泰德寻歌记》已宣布9月1日上线，取消大规模影院发行计划，似乎任何事情都可能会发生。

　　《神奇女侠2》档期已多次推迟，目前定的是今年10月2日，女主角盖尔·加朵早前对媒体表示，她和导演、华纳每两周会商量一下档期调整的事。

   编辑：小火纸

关键词： 信条 HBOMax 华纳 流媒体 新冠疫情 档期 神奇女侠2
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