投资2亿多美元的《信条》先上流媒体，诺兰第一个不答应吧。



















《信条》肯定不会，那《神奇女侠2》呢？





2020年的电影产业如上图





斯坦奇接着说：“如果（疫情）情况继续发展，有一些内容会面临着选择，我们会说可能这些片子适合用另外一种方式来发行。但很多内容显然在电影院比在客厅看着更爽，我也不知道电影院啥时候开门。”







