《绝地战警：疾速追击》正式宣布定档8月14日。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》正式宣布定档8月14日，电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演。





电影自北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为2020年开年至今全球及北美票房冠军。暑期档最燃炸爽的好莱坞动作警匪大片现已定档，大明星、大制作、大场面的全方位轰炸即将点燃今夏。



威尔·史密斯&马丁劳伦斯共克危局





老铁一生一起走

飙车枪战全都有





电影讲述了威尔·史密斯所饰演的麦克依然享受着生活充满刺激与速度感，却不可避免的遇上中年危机，而马丁·劳伦斯所饰演的搭档马库斯则开始渴望回归家庭，希望退休享受安稳的生活。





当麦克卷入一场神秘的复仇计划，并且遭遇不明黑帮势力的接连追杀后，为了帮助兄弟度过这次生死危局，马库斯毅然出手，决定与麦克联手再干一票，在各种狂轰乱炸中，“炸街男孩”的危局任务拉开帷幕。麦克月马库斯将遭遇何种前所未见的危机，他们是否能在枪林弹雨的狂轰乱炸中逃出生天，精彩故事即将揭晓。







威尔·史密斯&马丁劳伦斯战前准备

《绝地战警：疾速追击》不仅继承了好莱坞国际名导迈克·贝在《绝地战警》系列中开创，被后来好莱坞所有商业动作大片一贯沿袭的“狂轰乱炸”大场面、大制作模式，面对新故事所带来的更加惊险刺激的任务和挑战，两位好莱坞新晋实力导演更进行诸多尝试和创新。





不仅大胆进行了许多夜景下的飙车枪战与花式爆破场景，更对封闭式场景内的追逐动作戏进行了全新设计，让这对“炸街男孩”原本就惊险万分的任务变得更具感官刺激，为观众在动作戏份上了带来升级版“狂轰乱炸”的震撼视觉体验。







威尔·史密斯绝境一击





这些令人印象深刻的大场面动作戏，在北美及海外上映期间普遍赢得了普通观众与专业影评人的一致好评，也让国内观众对这部大明星、大制作、大场面的年度好莱坞动作警匪大片倍感期待。





2020全球及北美票房冠军

暑期档最燃炸爽好莱坞动作新片





《绝地战警：疾速追击》电影自北美上映以来口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。







威尔·史密斯双枪对敌





从知名媒体到普通观众，都一致认为这是《绝地战警》系列诞生以来口碑最好的一部，电影不仅在充斥飙车枪战的动作元素，和喜剧笑点上都创意十足诚意满满，更加超越了前作，堪称2020年最值得走进影院观影的好莱坞商业动作大片。

电影在票房方面的表现同样不输口碑，自1月17日北美及海外陆续上片以来，票房便屡创新高，连续五周获得北美电影市场周总票房冠军，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，不仅创下了动作喜剧类系列电影的全球票房新纪录，同时也是卫冕2020年开年至今全球及北美票房冠军的好莱坞商业动作大片，被媒体誉为电影市场近十年最成功的续作作品之一。





《绝地战警：疾速追击》定档8月14日 随着国内影院逐步复工与电影宣布定档，《绝地战警：疾速追击》作为暑期档拥有大明星、大制作、大场面，最燃炸爽的好莱坞商业动作大片，成为该档期观众最为期待的电影之一。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影已正式定档8月14日，史皇领衔燃燥今夏，敬请期待。

编辑：甄甏甏