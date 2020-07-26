《地狱风暴》10月16日上线，是被关闭的漫威电视部门最后一部作品。





自此，凯文·费奇的漫威影业将负责漫威电视剧的开发，包括《猎鹰与冬兵》《旺达·幻视》等剧将陆续登陆Disney+

























漫画中，“地狱风暴”原名戴蒙·赫尔斯特罗姆，是撒旦与人类女性所生的儿子。他的常用武器是父亲的三叉戟。虽然戴蒙是一位反派角色，但他曾经为了对抗他父亲而加入了超级英雄团队“捍卫者联盟”。







加布里埃尔·鲁纳原本要演剧版恶灵骑士



