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漫威和Hulu合作《地狱风暴》首曝预告

撒旦与人类女性结合 诞下小恶魔"地狱风暴"

2020-07-26 09:35:10 来源：Mtime时光网

《地狱风暴》10月16日上线，是被关闭的漫威电视部门最后一部作品。
     

先导预告

时光网讯 Hulu与漫威联手打造的恐怖剧集《地狱风暴》曝光首款预告，该剧将于10月16日播出，是漫威电视部门在关闭前和Hulu合作的最后一个项目。

      自此，凯文·费奇的漫威影业将负责漫威电视剧的开发，包括《猎鹰与冬兵》《旺达·幻视》等剧将陆续登陆Disney+

　　在《地狱风暴》中汤姆·奥斯汀和Sydney Lemmon将饰演戴莫和安娜，这对兄妹是连环杀手的孩子，儿时曾被父亲伤害，如今他们成为了驱魔人，抵抗秘密世界中的魔鬼们，阻止其伤害身边人；

从左至右：伊丽莎白·马弗尔、Sydney Lemmon、汤姆·奥斯汀

　　伊丽莎白·马弗尔饰演两人的母亲，被恶魔折磨多年，如今努力做自己，也希望修复与孩子们的关系；

　　罗伯特·维斯多姆饰演“看门人”，是超自然知识的守护者，他用自己的知识、与安娜的关系，抵抗着魔鬼力量；

　　朱恩·卡里尔饰演心理学家；Ariana Guerra饰演来自梵蒂冈的使者；阿兰·乌伊饰演安娜的商业合作伙伴兼好朋友。

　　漫画中，“地狱风暴”原名戴蒙·赫尔斯特罗姆，是撒旦与人类女性所生的儿子。他的常用武器是父亲的三叉戟。虽然戴蒙是一位反派角色，但他曾经为了对抗他父亲而加入了超级英雄团队“捍卫者联盟”。


加布里埃尔·鲁纳原本要演剧版恶灵骑士

　　Hulu和漫威本打算打造的另一部剧集版《恶灵骑士》早被取消。

   编辑：小火纸

关键词： 漫威 剧集 Hulu 地狱风暴 预告
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地狱风暴 (2020)

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