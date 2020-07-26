“作为一个电影工作者，不要因为荣誉，失去一个劳动者的本色，失去对劳动的热爱。”







时光网讯 第23届上海国际电影节开幕首日，“电影学堂”迎来中国电影名家：导演、制片人、作家贾樟柯。贾樟柯此次专程从家乡山西省汾阳市贾家庄来到上海，与业内人士及影迷分享自己在疫情期间的生活和创作，以及电影创作的收获。





论坛开始时，贾樟柯开玩笑说，自己在老家的村里面住了三个多月，每天过着日出而作，日落而息的生活，已经变成一个农业人了，作息时间都变成农业社会的了。但是除了作息比较散漫之外，他的生活，其实也还是跟电影有关。比如说，他答应理想国，要做一个普及性电影的有声读物，疫情期间写了12讲，一共写了7万多字的文章，还写了两个剧本。











在提到电影创作者与电影观众之间的关系时，贾樟柯动情地说：“经常有人说，贾导你的电影特别不顾及观众，其实这个话是错的。我特别看重观众，但是角度不一样。大部分电影是希望讲一个故事给观众，对我来说，我觉得希望拍一部电影，都是让观众过一段生活，过一段沉浸式的生活，体验一种人生。”





“当你带着这样的理想去拍电影的时候，你就能找到你电影中人物所有需要的细节、质感。因为过一段日子不是抽象的，要面临柴米油盐，坐什么车，走什么路，穿什么衣，说什么话，吃什么饭，所有这些就形成了你跟观众之间的一种默契。观众愿意还是不愿意进入这个旅程，差距就很大了。”





“崭新的感受会反映在未来的电影里”





通过社交网络，贾樟柯在疫情期间爆爆米花、锄草、种田的田园生活，被不少影迷津津乐道。谈及这段田园生活，贾樟柯说，这既是写作工作的调剂，也让他对中国社会有了新的理解。





柏林电影节上的贾樟柯导演





“中国为什么这么有韧劲，跟我们有广阔的农村有关。大多数生活在城市的人都有个老家，我们还有这样一个稳定的后方。农村是中国非常重要的战略资源，要保护我们的农村，当国际动荡、社会危机的时候，它对我们国家的战略意义，就体现出来了。”





农村生活对贾樟柯本人的电影创作，也有着积极意义。贾樟柯说：“疫情期间回乡生活，给了我很多新的认识和思考。做电影，就是表现自己作为一个个体对于你所处的生活的反应。这些崭新的感受，会反映在未来的电影里。”





疫情期间，贾樟柯还应希腊塞萨洛尼基国际电影节之邀，创作了以新冠疫情为背景的短片《访客》。在谈及短片的创作过程时，贾樟柯说：“今年年初新冠疫情爆发的时候，不由得让我反思了过去，为什么2003年SARS没有留下太多的电影影像，为什么没有电影即时同步反映席卷人类的巨大灾难。”





《来访》 “希腊有一个电影节就邀请全球的七八个导演每人拍3分钟短片，这个提议让我非常喜欢，一个是我觉得它很快很即时，它对于器材是没有要求的，这个速度和具体时限能带来准确性；还有一个是你必须在家庭空间，大家都在隔离，是讲隔离时候的生活，我很喜欢这个创意。”





因为出入不便，贾樟柯就在自己的办公室，与摄影师以及两个演员一起，总共四个人，用一台iPhone手机拍了一天，完成了3分多钟的《访客》。《访客》反思了疫情带来的人们社交方法的改变，“这种改变带来了我们对于失去的、曾经常态下生活的怀念，在疫情隔离的情况下，我们对于习以为常的一种重新理解和认识，包括对电影的理解。”





“比如说，去上海影城看电影，最大的厅是1200座，人挤人看电影我们觉得很正常。但是当疫情爆发的时候，你会重新理解这个动作，电影把一千多个人聚集在一个黑屋子里面，共同完成那样一个看电影的仪式，彼此又坐得那么近。”





而这也促使贾樟柯后来给荷兰一本电影杂志写了一篇文章，结尾处是说希望人类能够战胜疫情，“电影工作者拍出新的电影，我们重新回到电影院，重新肩并肩坐在一起，这是人类最美的姿态之一。”







贾导每日在微博上直播自己的生活





相信“电影工作者能够拍出更有电影感的电影”





整个疫情给我们带来了什么？贾樟柯的回答是有利有弊。对于有利的一面，贾樟柯认为可能是重新思考，对于过去的生活形态、生活方法有重新理解。过去我们认为很自然的事情、理所当然的事情，都需要重新理解，同时也对人的脆弱性有了新的理解，它会让我们更加珍惜那些习以为常的东西。





“我相信经过疫情之后，电影工作者能够拍出更有电影感的电影，能够拍出更加适合在电影院大银幕看的电影。因为我们经过一百多天没有电影的日子，我们重新理解了这个媒介，重新理解了怎么展示这个媒介，电影院的美感在哪，美学在哪。”贾樟柯说。





贾樟柯也从电影史出发，谈到了电影身为一种媒介，几十年来功能性的转变，“在三四十年代，电影作为一种新兴的媒介，它的反应速度非常快，地球上任何地方发生突发影响人类的事件，一定有摄影机在场。比如说伊文思这样的导演，当时西班牙内战、中国抗战，还有重大、突发的人类大浩劫、灾难时，摄影机一直在同步拍摄在创作，那是一个非常伟大的传统。”







“老汉再就业”





“电影作为一种表现形式很灵活，后来越来越工业化，制片厂生产体系有一套很严谨的投资、评估、预算、拨付，制作流程是比较长的周期。所以对这种突发的、席卷人类的重要事件的反应，就变成了新闻的工作，因为新闻也越来越发达。过去没有卫星电视，电影也是承担新闻的作用。但是当电视网络发达之后，电影这方面的表现速度就更弱了。”





“但是当新冠疫情到来之后，我们电影是不是还要回到过去的传统，在事件的进程中，我们作为经历者，把我们的感受通过艺术形式把它呈现出来。电视网络是新闻的方法，电影是艺术的方法。”











不只有电影工作者被新冠疫情影响，疫情对观众的影响同样是深远的。贾樟柯说，观众对电影会有新的要求，内心有强烈的愿望要看到新东西，希望获得心灵的回应，需要新的作品、新的电影语言、新的方法、新的叙事。“半年没有电影的日子，我觉得对我来说，重新理解电影这个媒介特别是聚合的作用，电影院的仪式感跟互联网的区别，都有很好的作用。”





希 望年轻创作者“不要忘记劳作”





作为今年上海国际电影节第一场”电影学堂“，贾樟柯自然少不了对年轻创作者进行创作指导。





贾樟柯送给年轻人一句话共勉，就是“让爱征服一切”。被社会理解认识、被行业理解认识，这些都是需要时间的。而对任何一个年代的年轻人来说，在没有经验、没有资源的条件下，要开始自己的创业、创作，都是困难的，都是一个崭新的命题。











贾樟柯说：“我特别喜欢‘电影工作者’这个词，是因为带有某种劳作的感觉。一个一个字写剧本，一张一张脸选演员，一个景一个景选场景，坐在那思考、拍摄；到后期一个镜头一个镜头剪起来。始终不要忘了我们是劳作的人，也是提醒作为一个电影工作者，不要因为荣誉，失去一个劳动者的本色，失去对劳动的热爱。”





贾樟柯对第23届上海国际电影节的举办，给予了高度肯定：“这是疫情爆发之后第一个恢复举办的电影节，虽然是线上跟线下结合的方法，但是能够在今天开幕，首先说明了我们国家疫情防控取得的成果，没有良好的疫情防控和防控机制，我们不能想象我们今天能够聚在一起。”





“再一方面，我觉得也是中国电影人的一种韧劲，一种行业精神，一个影展得以举办，离不开各个层面工作人员的努力。所以我觉得中国电影有条件更加团结，有能力做得更好。”





“《一直游到海水变蓝》是咸的”





海报 有两种味道，但都是咸的。前半部分是汗水的味道，就是中国人怎么辛苦、怎么活过来的，这七十年怎么一代一代的人，生生不息走到今天。” 论坛最后，贾樟柯与在座媒体和观众们分享了自己新纪录片《一直游到海水变蓝》的一些新细节，本片在今年年初时，曾在柏林电影节上进行了展映。“《一直游到海水变蓝》这个电影，我觉得。前半部分是汗水的味道，就是，这七十年怎么一代一代的人，生生不息走到今天。”





“第二个部分后半段也是咸的，是海水的味道——我们的希望是什么，我们中国人内在的力量，我们希望进入到一个更加开阔的、更美好的世界，这个世界就是蔚蓝色的。《海水变蓝》这个纪录片是由十几个篇章构造的，从一代一代的人，讲我们克服解决了哪些问题。电影第一个章节就是吃饭，过去我们吃不上饭，饥饿的记忆是什么，怎么解决了吃饭的问题。”





“第二个段落是恋爱，过去没有自由恋爱，怎么样开始自由恋爱。这十几个篇章都是中国人曾经解决过的、要面对的问题。最后一个段落就是一直游到海水变蓝，远远还在路上，还要往前走，所以我称它是海洋版的《愚公移山》。”





影片原定于今年4月发行，但突如其来的疫情打乱了一切，贾樟柯透露说，现在可能最近几个月就会发行，没有任何修改，“我秉承一个什么年龄拍什么电影的原则，我28岁拍的《小武》，我现在50岁看，一定有觉得稚嫩的部分，但是一定不能改。因为那部电影产生于28岁，它是那个年纪的认识，那个年纪的理解，带着那个年纪的体力拍出来的电影，要尊重那个时候的自己。”







《小武》





“哪怕有幼稚的地方，那是那个时候的作者，从这个角度来说，我自己从来不修改我的电影，可能若干年后一看，觉得这个地方怎么样会更好。我们讲电影是遗憾的艺术，所谓遗憾是成长的遗憾，你30岁的认识跟40岁的肯定不一样，50岁的电影的体力跟30岁肯定也不一样。”





“我觉得电影最终回到作者论，就是带着这个作者所有的优点、缺点、体力、那个时候的情感状态。那个时候正在热恋，可能拍出来就是热恋状态的电影，那个时候正在失恋，拍出来的就是失恋的电影。所有的生命信息拍出来之后就是这样的，不要再改变它，要尊重它。