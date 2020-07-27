过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01.好莱坞黄金时代最后一位女星去世 享年104岁

2019年奥利维娅103岁生日时，在Facebook上发了张自己骑自行车的照片，再一次向世界证明，她永远可以打破人们的期待。

02.Netflix原创电影《亲吻亭3》定档2021

《多力特的奇幻冒险》首周成绩折合美元超过500万美元，创下自3月初以来好莱坞电影在单一市场（含北美）的最佳开局。

02.上海电影节和First青年影展低调开幕

第23届上海国际电影节7月25日开幕，展映正常进行，但没有了开幕明星走红毯和典礼。而First青年影展也于7月26日在西宁开幕。





青年影展露天放映





上海电影节开幕论坛上无论是腾讯影业CEO程武、博纳影业总裁于冬、光线影业董事长王长田、阿里影业总裁李捷都认为：电影不是人类生存必需品，但是人类生活必需品，电影产业需要加快复工复产、流媒体和原型电影之间并不存在此消彼长的竞争，而是会形成良性循环。





在“电影学堂”上贾樟柯导演表示，疫情期间他写了两个剧本，还说：“半年没有电影的日子，我觉得对我来说，重新理解电影这个媒介特别是聚合的作用，电影院的仪式感跟互联网的区别，都有很好的作用。”