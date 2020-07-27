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01.好莱坞黄金时代最后一位女星去世 享年104岁
《乱世佳人》
中“梅兰妮”的扮演者奥利维娅·德哈维兰
，当地时间7月26日在法国巴黎去世，享年104岁。她几乎是好莱坞“黄金年代”最后一位告别人间的明星。1916年7月1日出生于日本东京的她，今年7月1日刚过完104岁生日。
奥利维娅凭借1946年的《各得其所》
与1949年的《女继承人》
两获奥斯卡影后小金人。职业生涯中一共获得5项奥斯卡提名，和妹妹琼·芳登成为奥斯卡史上唯一一对获得过影后小金人的姐妹。
2019年奥利维娅103岁生日时，在Facebook上发了张自己骑自行车的照片，再一次向世界证明，她永远可以打破人们的期待。
02.Netflix原创电影《亲吻亭3》定档2021
01.内地影院复工首周票房过亿
根据电影专资办提供的数据，7月20日到7月26日内地影院复工首周，总票房突破1.08亿。唐尼主演《多力特的奇幻冒险》
3562万夺冠，《误杀》
2309万居亚，范·迪塞尔《喋血战士》
1914万获得季军。截止到周日全国有超过5000家影院恢复营业，复工率超过了43%。
《多力特的奇幻冒险》首周成绩折合美元超过500万美元，创下自3月初以来好莱坞电影在单一市场（含北美）的最佳开局。
02.上海电影节和First青年影展低调开幕
第23届上海国际电影节7月25日开幕，展映正常进行，但没有了开幕明星走红毯和典礼。而First青年影展也于7月26日在西宁开幕。
上海电影节开幕论坛上无论是腾讯影业CEO程武、博纳影业总裁于冬、光线影业董事长王长田、阿里影业总裁李捷都认为：电影不是人类生存必需品，但是人类生活必需品，电影产业需要加快复工复产、流媒体和原型电影之间并不存在此消彼长的竞争，而是会形成良性循环。
在“电影学堂”上贾樟柯导演表示，疫情期间他写了两个剧本，还说：“半年没有电影的日子，我觉得对我来说，重新理解电影这个媒介特别是聚合的作用，电影院的仪式感跟互联网的区别，都有很好的作用。”
01.《哆啦A梦：伴我同行2》发预告 妻夫木聪加盟
CG动画电影《哆啦A梦：伴我同行2》
新预告，宣布妻夫木聪
加盟为成年后的大雄配音。这部3D动画电影原定8月7日在日本上映，纪念《哆啦A梦》漫画诞生50周年，但因为疫情原因推迟，新档期暂未宣布。
续集讲述的故事是：大雄为了实现让奶奶看到妻子的愿望，想坐着时光机去到未来看他和静香的婚礼，但成年后的大雄竟然在婚礼上想逃婚……
其他资讯
01.第77届威尼斯电影节公布评审团阵容
主竞赛单元由凯特·布兰切特担任主席，乔安娜·霍格、克里斯蒂安·佩措尔德、克利斯提·普优、维罗妮卡·弗兰茨、尼古拉·拉焦亚(Nicola Lagioia)、露德温·塞尼耶等加入。
地平线单元由克莱尔·德尼担任主席，克里斯婷·瓦陈、奥斯卡·阿里格利亚(Oskat Alegria)、弗兰切斯卡·科门奇尼、Katriel Schory加入评审团阵容。