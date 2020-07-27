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"加入英国籍想成为欧洲人,结果脱欧了"

《十二猴子》导演特瑞吉列姆非常郁闷

2020-07-27 11:03:15 来源：Mtime时光网

特瑞·吉列姆还透露，他原本在筹备一部电影，这部电影的灵感来自斯坦利·库布里克的一个概念。剧本和演员阵容都已经准备就绪，因为疫情而搁置了。


　　时光网讯 《十二猴子》《魔法奇幻秀》《赌城风情画》导演特瑞·吉列姆接受文托泰内岛电影节采访，透露了疫情带给他的困扰。

　　吉列姆表示，他原本在筹备一部电影，这部电影的灵感来自斯坦利·库布里克的一个概念。剧本和演员阵容都已经准备就绪，原计划9月开拍，但因为疫情而搁置了。

　　“我做的这部电影最初是斯坦利·库布里克的主意，”吉列姆说。“有剧本，我也有演员，但疫情毁了一切。目前，我正在弄一本书，内容是我之前所有电影的故事板。”



　　特瑞·吉列姆1940年11月22日出生于美国明尼苏达州，在洛杉矶长大。由于看不惯美国的社会生活，1967年到伦敦，后加入英国国籍，2006年初放弃美国国籍。

　　吉列姆想成为一个“欧洲导演”，然而后来英国脱欧了，让他感到万分郁闷。“2016年，我终于获得了100%的英国公民身份，不再是美国人，完全是英国人，我以为这意味着我成为了100%的欧洲人。”他说。

　　2016年，英国开启“脱欧”之路。“这太疯狂了。我被困在一个不属于欧洲的国家，我非常想成为欧洲的一部分。”他补充道，“另一边，美国因为疫情也封锁了，特朗普摧毁了美国。”

　　吉列姆说，世界的现状也改变了他讲故事的方式。“问题是，这个世界已经变得如此怪异，以至于我们以为是讽刺的东西变成了现实，所以我甚至不知道该如何应对这个世界。”



　　吉列姆最近的一部影片是乔纳森·普雷斯、亚当·德赖弗等主演的《谁杀死了堂吉诃德》，该片是2018年戛纳影展的闭幕影片。当时他接受外媒采访，直呼“超英电影是一坨屎”。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 特瑞吉列姆 采访 疫情
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特瑞·吉列姆

特瑞·吉列姆

Terry Gilliam

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 美术设计

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斯坦利·库布里克

斯坦利·库布里克

Stanley Kubrick

职业：导演

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