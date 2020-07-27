特瑞·吉列姆还透露，他原本在筹备一部电影，这部电影的灵感来自斯坦利·库布里克的一个概念。剧本和演员阵容都已经准备就绪，因为疫情而搁置了。











吉列姆表示，他原本在筹备一部电影，这部电影的灵感来自斯坦利·库布里克的一个概念。剧本和演员阵容都已经准备就绪，原计划9月开拍，但因为疫情而搁置了。





















吉列姆想成为一个“欧洲导演”，然而后来英国脱欧了，让他感到万分郁闷。“2016年，我终于获得了100%的英国公民身份，不再是美国人，完全是英国人，我以为这意味着我成为了100%的欧洲人。”他说。





2016年，英国开启“脱欧”之路。“这太疯狂了。我被困在一个不属于欧洲的国家，我非常想成为欧洲的一部分。”他补充道，“另一边，美国因为疫情也封锁了，特朗普摧毁了美国。”





吉列姆说，世界的现状也改变了他讲故事的方式。“问题是，这个世界已经变得如此怪异，以至于我们以为是讽刺的东西变成了现实，所以我甚至不知道该如何应对这个世界。”









