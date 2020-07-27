吉列姆表示，他原本在筹备一部电影，这部电影的灵感来自斯坦利·库布里克的一个概念。剧本和演员阵容都已经准备就绪，原计划9月开拍，但因为疫情而搁置了。
“我做的这部电影最初是斯坦利·库布里克
的主意，”吉列姆说。“有剧本，我也有演员，但疫情毁了一切。目前，我正在弄一本书，内容是我之前所有电影的故事板。”
特瑞·吉列姆
1940年11月22日出生于美国明尼苏达州，在洛杉矶长大。由于看不惯美国的社会生活，1967年到伦敦，后加入英国国籍，2006年初放弃美国国籍。
吉列姆想成为一个“欧洲导演”，然而后来英国脱欧了，让他感到万分郁闷。“2016年，我终于获得了100%的英国公民身份，不再是美国人，完全是英国人，我以为这意味着我成为了100%的欧洲人。”他说。
2016年，英国开启“脱欧”之路。“这太疯狂了。我被困在一个不属于欧洲的国家，我非常想成为欧洲的一部分。”他补充道，“另一边，美国因为疫情也封锁了，特朗普摧毁了美国。”
吉列姆说，世界的现状也改变了他讲故事的方式。“问题是，这个世界已经变得如此怪异，以至于我们以为是讽刺的东西变成了现实，所以我甚至不知道该如何应对这个世界。”
吉列姆最近的一部影片是乔纳森·普雷斯、亚当·德赖弗等主演的《谁杀死了堂吉诃德》
，该片是2018年戛纳影展的闭幕影片。当时他接受外媒采访，直呼“超英电影是一坨屎”。