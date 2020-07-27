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《多力特奇幻冒险》全球周末票房夺冠

《半岛》居亚 IMAX在中国重开369家影院

2020-07-27 13:17:25 来源：Mtime时光网

全球第二电影市场正在复苏。


　　时光网讯 由于很多国家地区电影院未开门，上周将近5000家影院复工的中国市场贡献最大，《多力特的奇幻冒险》520万美元，约等于夺得全球“周末票房冠军”。《半岛》（釜山行2）在韩国第二周末拿下449万美元票房，屈居亚军，该片在韩国累计票房已达2100万美元（1.46亿人民币）。

《半岛》占据韩国市场８成以上

　　在韩国市场，《半岛》一部片的票房占据了韩国市场81%，开画第一周更是高达93%，目前在韩国观影人次已达到286万。影片除了在韩国，还在新加坡、马来西亚、越南和泰国等地表现卓越。影片原定8月7日登陆美国市场，目前暂时没有撤档的消息宣布。

IMAX在中国重开369家影院

　《喋血战士》和《多力特的奇幻冒险》成为IMAX影院重新开业为中国观众带来的回归之作，周末揽收票房约520万人民币。《多力特的奇幻冒险》在中国266家IMAX影院取得约370万人民币的票房，尽管仅有约40%的IMAX中国影院放映，IMAX依然在该片总票房占比11%。


　　由博纳影业在中国发行的《喋血战士》则在228家IMAX中国影院获得约150万人民币的票房，占该片总票房约7%。

　　截至2020年7月26日，在约700家的IMAX中国影院网络中，有369家内地影院已经重启， 到八月中旬至少600家有望重新开业。

以下影片将在接下来几周登陆国内IMAX影院：

·       8月2日：《星际穿越》（复映）

·       8月7日：《极速车王》

·       8月7日：《1917》

·       8月14日：《绝地战警：疾速追击》

·       8月14日：《哈利·波特与魔法石》全新4K修复IMAX 3D版

   编辑：小火纸

关键词： 多力特的奇幻冒险 釜山行2 半岛 全球票房 韩国 IMAX
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