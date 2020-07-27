《半岛》占据韩国市场８成以上

在韩国市场，《半岛》一部片的票房占据了韩国市场81%，开画第一周更是高达93%，目前在韩国观影人次已达到286万。影片除了在韩国，还在新加坡、马来西亚、越南和泰国等地表现卓越。影片原定8月7日登陆美国市场，目前暂时没有撤档的消息宣布。

IMAX在中国重开369家影院











由博纳影业在中国发行的《喋血战士》则在228家IMAX中国影院获得约150万人民币的票房，占该片总票房约7%。





截至2020年7月26日，在约700家的IMAX中国影院网络中，有369家内地影院已经重启， 到八月中旬至少600家有望重新开业。