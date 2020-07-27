时光网讯
由于很多国家地区电影院未开门，上周将近5000家影院复工的中国市场贡献最大，《多力特的奇幻冒险》
520万美元，约等于夺得全球“周末票房冠军”。《半岛》
（釜山行2）在韩国第二周末拿下449万美元票房，屈居亚军，该片在韩国累计票房已达2100万美元（1.46亿人民币）。
《半岛》占据韩国市场８成以上
在韩国市场，《半岛》一部片的票房占据了韩国市场81%，开画第一周更是高达93%，目前在韩国观影人次已达到286万。影片除了在韩国，还在新加坡、马来西亚、越南和泰国等地表现卓越。影片原定8月7日登陆美国市场，目前暂时没有撤档的消息宣布。
IMAX在中国重开369家影院
《喋血战士》
和《多力特的奇幻冒险》成为IMAX影院重新开业为中国观众带来的回归之作，周末揽收票房约520万人民币。《多力特的奇幻冒险》在中国266家IMAX影院取得约370万人民币的票房，尽管仅有约40%的IMAX中国影院放映，IMAX依然在该片总票房占比11%。
由博纳影业在中国发行的《喋血战士》则在228家IMAX中国影院获得约150万人民币的票房，占该片总票房约7%。
截至2020年7月26日，在约700家的IMAX中国影院网络中，有369家内地影院已经重启， 到八月中旬至少600家有望重新开业。