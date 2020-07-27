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"绝地战警"曝最新预告内地定档8.14

史皇遭遇致命危机 遭飞车暗杀身中数枪!

2020-07-27 12:20:27 来源：Mtime时光网

《绝地战警：疾速追击》日前已正式宣布定档8月14日，并同步发布定档海报、定档预告。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》日前已正式宣布定档8月14日，并同步发布定档海报、定档预告。电影自海外及北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为2020年开年至今全球及北美票房冠军，堪称年度爆款大片。

　　电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，“炸街男孩”再度携手，年度最燃炸爽的好莱坞动作警匪大片即将点燃暑期档。



老铁出马狂飙乱炸 
“炸街男孩”锁定今夏

　　在定档预告中，麦克（威尔·史密斯 饰）与马库斯（马丁·劳伦斯 饰）这对迈阿密传奇警探组合，在各种危险任务中冲锋陷阵，身手不减当年。然而人到中年，虽然麦克依旧享受工作的刺激与速度感，却不可避免的遇上中年危机，而马库斯则开始渴望回归家庭，享受退休的安稳生活。

　　就当这对最强老铁即将分道扬镳的时候，麦克遭遇了突如其来的暗杀，性命危在旦夕。为了帮助兄弟度过这次生死危机，马库斯毅然出手，决定与麦克再度并肩对敌，在各种狂轰乱炸中，“炸街男孩”的“最后一票”拉开了帷幕。



　　两位好莱坞新晋实力导演阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫，不仅延续了好莱坞国际名导迈克·贝在《绝地战警》系列中开创的大制作、大场面的爆破元素，再飙车、枪战等动作场面上的全新尝试，让这部《绝地战警：疾速追击》动作场面的视觉冲击全面升级。

　　威尔·史密斯、马丁·劳伦斯之间奇妙的化学反应依然默契十足充满惊喜，两人不仅为电影提供了超乎想象爆笑全场的笑点，在各种动作大戏也让观众惊叹不已，无论是街头上演生死时速的飙车爆破枪战，还是狭路相逢惊险对决，这对最强老铁默契依旧之余的临场反应，也突破了动作枪战戏的极限想象，堪称年度最令人期待的好莱坞动作警匪大片。



2020全球及北美票房冠军  
好莱坞动作大片躁势来袭

　　《绝地战警：疾速追击》电影自北美上映以来口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。

　　无论是媒体还是观众，对这部电影都给出了一致的好评，认为电影不仅在充斥飙车枪战的动作元素，和喜剧笑点上都创意十足诚意满满，更加超越了前作，绝对是《绝地战警》系列诞生以来口碑最好的一部。



　　电影在票房方面的表现也同样堪称年度票房爆款，自1月17日北美及海外陆续上片以来，票房便屡创新高，连续五周获得北美电影市场周总票房冠军，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，不仅创下了动作喜剧类系列电影的全球票房新纪录，同时也是卫冕2020年开年至今全球及北美票房冠军的好莱坞商业动作大片，被媒体誉为电影市场近十年最成功的续作作品之一。

　　随着正式定档8月14日，这部电影也成为了今年暑期档最受观众所关注的拥有大明星、大制作、大场面的好莱坞商业动作大片。



　　《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。

　　电影已正式定档8月14日，史皇领衔燃燥今夏，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

关键词： 绝地战警：疾速追击 索尼 预告片
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