0“这部电影可以说从叶先生的个人史，延伸到了整个中国古典诗词的历史”。

时光网讯 金爵奖纪录片单元官方入选片《掬水月在手》今日在上海国际电影节放映，出品人廖美立、制片人沈祎出席了映后见面会，向媒体介绍银幕前后的经历。当她们介绍叶嘉莹先生在拍摄时说的“只要我还活着，就会把中国诗词的美传递给每一个人”这句话时，在场的记者们无不为之感动。





《掬水月在手》是今年96岁高龄的叶嘉莹唯一授权的传记电影。影片以记录中国古典文学大师叶嘉莹坎坷一生，弘扬了中国诗词深厚的文化内涵与历史价值。作为中华古典诗词的耕耘者和传播者人，叶嘉莹在中国古典诗词的长河中，扮演着承先启后、贯通中西的重要角色。她既是求知若渴的学生，又是桃李满天下的师长。







出品人廖美立





该片由拍摄过“他们在岛屿写作”系列的陈传兴执导。从初识叶嘉莹起，他带领拍摄团队辗转北京、天津、西安、洛阳、香港、台北、温哥华、波士顿等地，对这位古典诗词大师进行了17次深度访谈与拍摄，采访了叶嘉莹亲友学生数十位，包括白先勇、席慕蓉、痖弦、汉学泰斗宇文所安等文化名人，尽可能呈现叶先生朴实的生活样貌、丰富的创作内涵，及崇高的人格魅力。





廖美立和沈祎回忆说，在拍摄过程中，叶嘉莹先生的“弱德之美”是最打动团队的地方之一，给予了团队很大的精神鼓舞。所谓“弱德之美”，即是一个弱小的文人如何在大时代的动荡中坚持个人信仰，







制片人沈祎





“这是我们在每次拍摄中对叶先生最深的印象，即便拍摄时她已经九十多岁高龄，但她仍体现了很强大的意志力，经常工作到凌晨两三点，准备第二天的采访稿，并且对电影艺术表现很强的好奇心，经常询问我们关于电影工作的问题。电影里，还记录了她摔伤后仍坚持拍摄的画面。” “弱德之美”，也正是该片想传达给观众的重要理念。





“这部电影可以说从叶先生的个人史，延伸到了整个中国古典诗词的历史”。沈祎介绍，电影的结构分为七章八段，以叶先生的居所来命名每个篇章，建构成叶先生个人的历史，同时呼应古典诗词的整体历史，“电影像是一个庞大的迷宫，叶先生就是巨大的宝藏，观众在寻找这个宝藏的过程中，需要经过很多个历史的角落，每个角落都能得到意外的惊喜，最终走过这些角落，每个人都会发现属于自己的宝藏。”











该片的音乐由日本音乐家佐藤聪明创作，乐曲创作灵感来自于杜甫的《秋兴八首》。廖美立认为，佐藤聪明的创作“不算是背景音乐，而是隐含了影片的第三条叙事线”。《杜甫〈秋兴〉八首集说》正是叶嘉莹最重要的研究著作之一，《秋兴八首》以景以人为视角切入，反映了中国盛唐时期的社会兴衰，电影借此隐喻叶先生的经历，她一生从北京、台北再到北美各地，最后又回到祖国，是一个时代的缩影。





廖美立和沈祎都对《掬水月在手》能成为金爵奖官方入选片感到欣喜，表示会争取让该片在今年内公映。她们称，并不担心这一题材因“高冷”而变得小众，喜欢中国古典诗词的观众，一定愿意走进影院，因为这部影片散发着浓郁的中国古典诗词之美、中华优秀传统文化之魅力，尤其是女性观众，











“虽然我们讲的是叶先生和诗词历史，但门槛并不高，就像导演自己也说，最后是拍了一部女性电影，叶先生作为女性拥有很丰富的经历，走过将近一个世纪的历史，经历过战火，有过中西多地的生活经历，她个人的经历都交织在对诗词的寄托，对诗词之美的探寻之路上。”

编辑：甄甏甏