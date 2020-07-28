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时光早报：《信条》将提前在海外公映

北影节官宣8月举行 《猎魔人》拍前传剧集

2020-07-28 08:48:55 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.诺兰《信条》重新定档


　　由于疫情，克里斯托弗·诺兰新片《信条》档期已经改变数次。最近一次，华纳宣布《信条》撤出8月12日的档期，新档期待定。

　　现在《信条》档期又有了新消息：英日韩德法意澳加俄等70国和地区将于8月26日至8月底率先公映，北美于9月3日部分城市公映。

　　如果重点城市纽约和洛杉矶的疫情仍未改善，影片将不得不在北美首映时放弃这些市场。这不符合好莱坞大片的传统做法，不过在疫情发展不明朗的情况下，是适应形势的权宜之计。 

部分国家和地区档期：
8.26：法国、英国、意大利、韩国、印尼等
8.27：德国、澳大利亚、加拿大、新西兰、泰国、中国台湾、中国香港、新加坡、马来西亚等
8.28：东非、加纳、尼日利亚、越南、西班牙、挪威等
9.3：科威特、卡塔尔、美国
9.10：俄罗斯等
9.17：塞浦路斯
9.18：日本
02.卢卡·瓜达尼诺执导HBO同志青春剧《本色》曝正式预告



《本色》中字预告

　　《请以你的名字呼唤我》导演卢卡·瓜达尼诺执导HBO同志青春剧《本色》曝光定档正式预告片。这是瓜导首次执导剧集，共8集，将于当时时间9月14日首播。

　　该剧讲述来自纽约的少年弗雷泽（杰克·迪伦·格雷泽扮演）在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森产生了感情。
03.Netflix拍《猎魔人》前传剧集



　　外媒报道，Netflix将打造《猎魔人》前传剧集《猎魔人：血之起源》，以《猎魔人》故事1200年前的世界为背景，讲述第一个猎魔人的起源故事，揭晓由怪物、人类和精灵组成的世界如何融为一体。

　　另一边，亨利·卡维尔主演的《猎魔人》第二季拍摄工作，也将于8月17日重新开启。


01.第十届北京电影节8月22日-8月29日举行



　　第10届北京国际电影节正式官宣于8月22日-8月29日举行，主题海报同时曝光。看看和以前的比，有没有进步？
02.管虎战争片《八佰》或于近期上映


　　昨日，上海国际电影节"第七届全球电影产业链发展论坛"举行，中国电影股份有限公司副董事长、总经理，华夏电影发行有限责任公司董事长傅若清在论坛上透露，《八佰》或于近期上映。

      《八佰》管虎执导，姜武、王千源、欧豪、杜淳等主演。电影中的故事发生在1937年淞沪会战末期，国民革命军第88师524团留守上海四行仓库，与租界一河之隔，孤军奋战4昼夜，造就了罕见的被围观的战争；为壮声势，四百人对外号称八百人。

01.“小蜘蛛”汤姆·赫兰德官宣恋情





　　24岁的汤姆·赫兰德通过ins发布了《西班牙公主》《神秘博士》女演员Nadia Parkes的多张照片，正式官宣了其新女友。照片背景位于柏林，而荷兰弟近期正在柏林拍摄《神秘海域》。据悉，荷兰弟此前已向亲朋好友介绍了这位新女友，两人也于疫情期间同居在一起。 ​​​​
02.索菲·特纳产女



　　索菲·特纳与丈夫乔·乔纳斯发布声明，确认已于7月22日于洛杉矶地区医院诞下两人的第一个孩子，女儿Willa。




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