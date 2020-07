索菲·特纳和乔·乔纳斯去年6月在法国举行了婚礼,当女方怀孕一事俩人非常低调,从未对外发过公开声明,只是偶尔被狗仔队拍到。

据八卦网站TMZ透露,两人的女儿取名叫薇拉(Willa)。获悉乔·乔纳斯当爸爸后,不少欧美吃瓜群众关注点却在其他地方,上周五“霉霉” 泰勒·斯威夫特 发了新专辑,有首歌叫 "Invisible String",歌词中唱道:“For the boys who broke my heart, Now I send their babies presents”(那些曾伤透我心的男生们,现在我给他们的孩子送礼物)。