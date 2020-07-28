有志于投身科幻电影的小伙伴们机会来咯！







时光网讯 第二届蓝星球科幻电影周将于2020年11月在江苏南京牛首山举办。近日，蓝星球科幻电影周组委会正式启动影片和创投项目的征集。













作为中国首个科幻主题电影节展活动，2019年11月推出的首届蓝星球科幻电影周收获了巨大成功，刘慈欣作为评委会名誉主席，金牌监制王红卫、世界科幻机甲大师河森正治等国际国内著名科幻电影人、科幻作家、科学家汇聚南京牛首山，首次大规模展映全球科幻影片，并推出全球背景下东方科幻电影探索的主题论坛，对于未来中国科幻电影工业、科幻文化及科学传播等方面意义重大。





据悉，2020年蓝星球将在首届基础上进行升级，由“科幻电影周”升级为“科幻电影季”，由“科幻电影周”升级为“科幻电影季”。





从9月开始，第二届蓝星球将陆续推出科幻嘉年华、蓝星球48小时超幻想短片大赛、科幻电影展映交流、科幻电影与人类命运年度论坛等系列活动，“以科幻的前瞻性与时代对话，以科技的开拓性探讨人类的当下与未来”，并结合科幻主题互动体验、科幻装置艺术等多元文化活动，拓宽科幻与电影的边界。











第二届蓝星球科幻电影周的内容征集主要包括两部分，一是科幻、奇幻以及超现实类影片的征集，征集对象包括长片、短片，同时涵盖科幻装置艺术短片、幻想类游戏视频、科技概念视频等；二是电影创投项目征集，具体征集要求可登陆蓝星球官网页面（第二届蓝星球科幻电影周征集通知及报名表链接：

http://www.xinhuanet.com/science/download/zhongwenzhengji.docx

）查阅下载。





据组委会介绍，从蓝星球选择了科幻的方向开始，就注定更有时代性、前瞻性和社会责任感，在新冠疫情袭击全球的背景下，蓝星球将积极呼应这个时代课题，从科幻思考、电影艺术、深度对话、现场体验等多个角度来寻找多元表达。





第二届蓝星球科幻电影周的重要活动将在线上线下同步举行。