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李安老搭档沙姆斯出席上影节大师班

金牌制作人如何炼成?表达独立观点更重要

2020-07-28 10:58:48 来源：Mtime时光网

“同理心当然很重要，愿意理解你的感受当然很重要，但是能够表达独立的观点更重要。”


　　时光网特稿　第23届上海国际电影节的第二天，电影学堂大师班以现场连线的形式，请来了身在纽约的美国著名编剧、制片人、焦点影业前CEO詹姆士·沙姆斯。

　　1959年出生于底特律的沙姆斯，在加州洛杉矶长大，在中国影迷心中，他更多因是李安导演的长期合作者，而被人所熟知。沙姆斯同时还是美国哥伦比亚大学艺术系的教授，曾在伯克利大学获得英文博士学位。

　　1991年，在美国纽约，两个志同道合的年轻电影人——詹姆士·沙姆斯和泰德·霍普，组建了一个很小的电影公司。为了讨个好彩头，他们为公司取名“好机器”。一天，一位纽约大学电影专业的毕业生打电话给他们，说自己有两个剧本刚参加比赛拿了奖，有一点点奖金，听说“好机器”能花很少的钱拍电影，所以想来聊聊看。这一聊，就促成了他们将近三十年、佳作频出的伟大合作。


上影节大师班现场连线

　　1992年，“好机器”推出第一部剧情长片《推手》，而那位腼腆的华裔青年，正是后来名震国际影坛的李安。詹姆士·沙姆斯以制作人、编剧等身份，参与编剧并制作了包括《推手》《喜宴》《饮食男女》《冰风暴》《卧虎藏龙》《绿巨人浩克》《色，戒》等多部李安作品，其中沙姆斯独立编剧的《冰风暴》获得戛纳电影节最佳编剧；

　　沙姆斯的其他制片作品还包括《断背山》《迷失东京》《钢琴师》《达拉斯买家俱乐部》《米尔克》等。2014年，沙姆斯担任第64届柏林电影节评审团主席，那一届，刁亦男执导的中国电影《白日焰火》擒获金熊奖。他与中国电影最近一次的交集，是为导演乌尔善即将面世的神话史诗电影《封神三部曲》担任剧本顾问。



制片人最重要的能力是“知人善任”

　　好的制片人对一部电影的重要性毋庸讳言，那么作为金牌制片人，詹姆士·沙姆斯本人是如何看待这一职务的呢？他笑言，他以为的制片人就是不需要有任何的精通，但每样事情都得懂一点，最重要的就是知人善任。“我刚开始职业生涯的时候，有那么一个星期，我同时要为两个剧组服务。

　　第一个剧组的制片人给我留下了深刻的印象，因为他能跟剧组各种工种的人打交道，都能讲得来。而另一个是电视剧剧组，我觉得那个制片人就像一个傻瓜，站在那什么都不干，只会评头论足。然而后来我才意识到，这个被我认为是傻瓜的制片人才是一个真正的天才，因为他招来了懂行的人，所以他不用对各个工种的人进行指挥，告诉他们具体怎么做。” 


《断背山》期间

　　沙姆斯认为，“制片人其实对拍电影、写电影剧本，甚至为剧组成员成功烹饪都一无所知，如果有任何制片人假装对这些都懂，那他一定是一个很烂的制片人。一个好的制片人一定知道，某些人在某些方面比自己知道的多，然后邀请他加入自己的团队，但是制片人一方面，又要对每一样事情都稍微懂那么一点。”

表达独立观点比同理心更重要

　　就像当年慧眼识李安一样，詹姆士·沙姆斯说，直到现在，作为制片人，他最关注的依然是找到那些有真正的原创理念想要表达的人。“我刚起步的时候，并不是去猜测其他人想要什么，而是找到那些有真正的原创理念想要表达的人，帮助他们来表达，然后就会找到愿意倾听的观众，直至今日我还是喜欢这么做。”

　　“可以想象一下，如果你有一个男朋友或女朋友，每天早上一醒来就开始猜你想要什么，到哪里去，要给你买什么样的衣服。理论上来说这似乎是一个理想的伴侣，但如果你和这个人住在一起两三天，你可能就会感觉烦躁无比。所以不管是作为朋友，还是在电影剧组里做同事，你宁可找那些有独立观点、能够跟你讨论的人。同理心当然很重要，愿意理解你的感受当然很重要，但是能够表达独立的观点更重要。”


《绿巨人》

　　在工作过程中，导演要花钱，制片人要管钱，如果导演太“独立”太“个性”了，会不会对制片人造成压力？导演和制片人有“和谐共处”的可能吗？詹姆士·沙姆斯说，他认为制片人最重要的工作，就是要把导演实现他的构思所需要的一切东西都准备好，当然条件是要在预算范围内。

　　“各位如果有制片经验就会知道，不管这个预算有多大，到最后都是不够用的。然而作为制片人，你也不能一直跟导演说这个不能做那个不能做，而是要学会创造性地给导演一些选择。一个经常跟导演说不不不的制片人，很快就会产生疲劳干不下去。每个导演每部电影的需求不同，比如说我和李安导演合作过十部电影，他前期的需求和后期的需求是不一样的，所以我们还要继续学习，继续满足导演的需求。”



在“制片人”与“编剧”的工种间切换

　　沙姆斯身为编剧兼制片人，他与在座媒体分享说，写作和制片是非常不一样的工作，“在做制片人的时候，你的工作就是救火队员，而做编剧的时候，你就坐在那里什么都不干，直到有人威胁说要起诉你了，因为你答应别人的还没有交稿。”

　　然而沙姆斯也认为，这两份工作又有相似的地方，不能把它们截然对立起来，“你在创作剧本时，其实就是创造出了120页的文字，然后要去求爷爷告奶奶找投资。所以剧本创作是一种非常工具性的写作，跟创作诗歌不一样，创作诗歌写好了就完事了，这个艺术品就形成了。但是你写完剧本之后，可能要动员几千个人为这个剧本服务，为它干活，筹集到资金才能够拍成电影，才能够有艺术品的存在。


《色戒》

　　“想象一下，在上海国际电影节上，最佳剧本奖颁发给了这个电影节上最烂的那部，一半的观众看到一半就看不下去走了，可是评委会的想法却不一样，评委们说这个剧本写的很好，只是导演导的太烂，演员演的太烂，我们还要把这个最佳剧本奖颁发给他，这个事情会发生吗？”

　　“我告诉你，一百年都不会发生，因为只要导演导的不好，演员演的不好，没有人会夸这个剧本好。这不像其他的制造行业可以反向工程，一个烂车把它拆开来，原来底子还是好的，不会发生这样的事情。“

敢于表现积极主动的无知

　　除了李安，詹姆士·沙姆斯与另一位华语电影导演乌尔善的合作也已经展开，担任了《封神三部曲》剧本顾问。在此之前，沙姆斯除了用英文写作外，还有超过十年参与华语电影编剧的经验。他谦虚地表示，自己最初对神话史诗电影《封神三部曲》一无所知，但这是一种“积极主动的无知”。

去年10月

　　“就是一方面你要对这个项目表达你感到惊艳的地方，你喜欢的地方，你感兴趣的地方；另外一方面，你也要大胆地表达这个项目让你困惑的地方，把你自己的情感说出来。这就叫积极主动的一无所知。”

　　“我觉得最好的观众不一定是最智慧的观众，有时候也可以是一无所知的观众，一无所知并不意味着愚蠢，而是意味着他虽然对这个项目不知道，但他还可以享受这部电影的创作，相信这部电影能够成功，而且他可以参与到这部电影的制作过程中来，并且高高兴兴坐下来，享受电影的美学体验。”

　　在现场互动环节，詹姆士·沙姆斯给有志于电影行业的年轻人提出一些中肯的建议，比如如何花更少的钱，拍出满意的电影短片。“你看剪辑工作就可以在你的个人电脑上完成，手机现在就可以拍电影，至于现场的录音，市场上也有一些比较价格合理的设备可以供你购买。但关键是，作为一个年轻的电影人，你要尽可能多地站在在摄影机后，而不要过多的担心你融资的问题。”

   编辑：甄甏甏

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关键词： 上影节 大师班 詹姆斯·沙姆斯
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James Schamus

职业：制作人

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