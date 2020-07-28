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黄景瑜白百何主演《检察风云》开机

"无间道"麦兆辉执导 王千源王丽坤等出演

2020-07-28 10:10:41 来源：Mtime时光网

麦兆辉新片《检察风云》演员阵容曝光，黄景瑜、白百何、王丽坤领衔主演，王千源、包贝尔特别出演，苏可、梁颂晴主演，冯绍峰特别主演。


　　时光网讯 国内首部以中国检察官视角拍摄的犯罪庭审题材电影《检察风云》今日（7月28日）于广东东莞正式开机。

　　影片由麦兆辉编导，赵鹏编剧，田启文、马骁监制，黄景瑜白百何王丽坤领衔主演，王千源包贝尔特别出演，苏可、梁颂晴主演，冯绍峰特别主演。电影力求展现一线检察官们坚守正义的精神。

最高检影视中心麦兆辉首次牵手 合作文投控股打造“新风云”


监制田启文、主演黄景瑜、导演麦兆辉

　　麦兆辉导演与最高人民检察院影视中心首次合作，联手打造电影《检察风云》。该片也是最高人民检察院影视中心继《人民的名义》《因法之名》后首部大银幕作品。

　　麦兆辉导演曾创作出《无间道》系列、《窃听风云》系列、《头文字D》等众多经典电影作品，此次联合人民检察院优秀青年检察官赵鹏历时两年共同打磨剧本。

　　赵鹏作为北京市人民检察院第一分院第一检察部主任，有着十几年的一线公诉工作经验，曾参与多部法制题材影视作品的剧本创作，也是热播剧《决胜法庭》的编剧之一。

　　影片以多起案件从不同角度展现了正邪双方一次又一次的明暗角力，表现了当代检察官们面对犯罪决不妥协，坚持查明真相的工作态度。

黄景瑜白百何针锋相对 众星云集展开“真较量”


主演黄景瑜和编剧赵鹏

　　曾主演电影《红海行动》《决胜时刻》，电视剧《破冰行动》、《亲爱的戎装》的新生代演员黄景瑜，多次以硬汉形象参与拍摄影视作品，身着制服的帅气形象深入人心。

　　此次出演电影《检察风云》，黄景瑜表示自己一直很想尝试检察官的角色。片中年轻有为的检察官曲胜在案件办理过程中，凭借自己过人的应变能力，不屈不挠的精神冲破层层迷雾还原案件真相，极富个人魅力。

　　作为本片另一位领衔主演，从《滚蛋吧！肿瘤君》中坚强乐观的绝症女孩熊顿，到《外科风云》中医者仁心的主治医师陆晨曦，百亿女主白百何塑造了一个又一个令人印象深刻的女性形象，本次饰演精英律师的她，又将为我们带来怎样的惊喜呢？

　　本片是演员黄景瑜和白百何的首次大银幕合作，黄景瑜饰演的年轻检察官曲胜与白百何饰演的辩护律师童雨辰在法庭内外展开激烈交锋。案件之外，二人还有着扑朔迷离的人物关系，他们将碰撞出怎样的火花，我们拭目以待。

　　此外，影片还有王丽坤、王千源、包贝尔、苏可、冯绍峰等众多实力演员的加盟，这也无疑成为了电影的强大助力，众星云集之下，正邪较量一触即发。

黄景瑜首次饰演检察官 制服造型引起“大轰动”



　　本次开机仪式黄景瑜身着检察官制服亮相，一件笔挺的白色衬衫配上平整的黑色西装外套，一条深红色的领带，硬朗帅气又正义凛然。

　　电影《检察风云》由最高人民检察院影视中心、文投控股股份有限公司、福建平潭家家久文化传媒有限公司、华夏聚德电影发行（北京）有限公司、华文映像（北京）影业有限公司、北京文韵华夏影视投资有限公司出品，福建平潭久悦文化传媒有限公司、上海星辰大海影业有限公司、上海达濮文化传媒有限公司联合出品。


   编辑：SaSa

关键词： 检察风云 开机 麦兆辉 黄景瑜 白百合 主旋律
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