麦兆辉新片《检察风云》演员阵容曝光，黄景瑜、白百何、王丽坤领衔主演，王千源、包贝尔特别出演，苏可、梁颂晴主演，冯绍峰特别主演。















最高检影视中心麦兆辉首次牵手 合作文投控股打造“新风云”







监制田启文、主演黄景瑜、导演麦兆辉













赵鹏作为北京市人民检察院第一分院第一检察部主任，有着十几年的一线公诉工作经验，曾参与多部法制题材影视作品的剧本创作，也是热播剧《决胜法庭》的编剧之一。





影片以多起案件从不同角度展现了正邪双方一次又一次的明暗角力，表现了当代检察官们面对犯罪决不妥协，坚持查明真相的工作态度。





黄景瑜白百何针锋相对 众星云集展开“真较量”







主演黄景瑜和编剧赵鹏

















本片是演员黄景瑜和白百何的首次大银幕合作，黄景瑜饰演的年轻检察官曲胜与白百何饰演的辩护律师童雨辰在法庭内外展开激烈交锋。案件之外，二人还有着扑朔迷离的人物关系，他们将碰撞出怎样的火花，我们拭目以待。





此外，影片还有王丽坤、王千源、包贝尔、苏可、冯绍峰等众多实力演员的加盟，这也无疑成为了电影的强大助力，众星云集之下，正邪较量一触即发。





黄景瑜首次饰演检察官 制服造型引起“大轰动”











本次开机仪式黄景瑜身着检察官制服亮相，一件笔挺的白色衬衫配上平整的黑色西装外套，一条深红色的领带，硬朗帅气又正义凛然。











