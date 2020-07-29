下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重点片单。

时光网讯 国内影院行业已经复工超过了一周时间。缓慢增长的票房数字代表着越来越多的观众重新回到影院。多部新老影片也借着这个时机纷纷定档。





下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重点片单（有句话还是要说下：以影院最终上映为准）。





简单来说，近期定档的影片可以分为三类：进口新片、国产新片、重映老片。











定档7、8月的进口新片可以说是未来一段时间市场的主力。这些影片基本上都是去年海外上映的影片，虽然迟到了一段时间，但品质相对不错，适合在大银幕观影。









虽然近期的电影市场还算不上火热，但少了国产大片的夹击，这些进口新片对观众来说还是很有吸引力的。





国产电影应对市场的策略相对保守，近期定档的国产新片没有商业大片，而是以中小成本影片为主。





放在往年，中小成本国产片在热门档期常常经历“一日游”、“两日游”的尴尬，目前特殊的市场环境给了它们长线放映的可能。而且一些中等成本的国产片不乏明星主演，在目前的电影市场还是具备一定的票房号召力的。



















《我和我的家乡》定档10月1日，延续去年《我和我的祖国》启用大量明星导演、明星主演的模式，是目前定档影片中最受关注的一部。不出意外，该片将成为下半年影市回暖的关键节点。











《拆弹专家2》定档12月24日，届时国内电影市场的恢复程度应该已经很高了。



















目前定档的新片，大多带有“开胃菜”的兴致。重量级的国产大片、进口大片才是电影市场真正的救世主。





受疫情影响，今年上半年挤压的大片不在少数。如果一切顺利，它们中有不少都可能选在下半年上映。





























相比国内，好莱坞受疫情影响更加严重，情况也更加复杂。















最新的消息是，华纳改变了《信条》全球发行的策略，允许其在8月26日起率先在欧洲等海外市场上映，9月3日起在美国部分疫情不太严重的地区上映。





虽然《信条》尚未在国内定档，但相信华纳应该是很希望该片尽快在中国上映的，最终定档8月底、9月初的几率较大。





可以说，诺兰的《信条》正被全世界的电影人寄予厚望，如果《信条》上映后市场反响够好，其他大片说不定也会壮起胆子，尽快回到影院。











《花木兰》虽然还没有消息，但鉴于影片在题材、主演方面与中国市场的紧密联系，即使影片最终选择在美国上线Disney+，应该也会争取在中国院线上映的。





至于其他好莱坞大片，变数依然很大。





2020年下半年重点影片上映安排：











7月20日











7月24日











7月31日











8月2日











8月7日











8月14





8月14











8月25（七夕）





8月25











10月1日





12月12









12月24日









待定档大片











国产











进口

编辑：羊羊