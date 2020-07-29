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谁才是内地影院真正的“救世主”？

"家乡"大气定档国庆 诺兰"信条"身负厚望

2020-07-29 08:47:05 来源：Mtime时光网

下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重点片单。
      时光网讯 国内影院行业已经复工超过了一周时间。缓慢增长的票房数字代表着越来越多的观众重新回到影院。多部新老影片也借着这个时机纷纷定档。

      下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重点片单（有句话还是要说下：以影院最终上映为准）。

      简单来说，近期定档的影片可以分为三类：进口新片、国产新片、重映老片。



      定档7、8月的进口新片可以说是未来一段时间市场的主力。这些影片基本上都是去年海外上映的影片，虽然迟到了一段时间，但品质相对不错，适合在大银幕观影。

      比如去年好莱坞颁奖季的热门影片《1917》《乔乔的异想世界》《极速车王》，以及热门商业片《刺猬索尼克》《绝地战警：疾速追击》等。

      虽然近期的电影市场还算不上火热，但少了国产大片的夹击，这些进口新片对观众来说还是很有吸引力的。

      国产电影应对市场的策略相对保守，近期定档的国产新片没有商业大片，而是以中小成本影片为主。

      放在往年，中小成本国产片在热门档期常常经历“一日游”、“两日游”的尴尬，目前特殊的市场环境给了它们长线放映的可能。而且一些中等成本的国产片不乏明星主演，在目前的电影市场还是具备一定的票房号召力的。



      值得一提的是，8月25日是七夕节。这可能是离我们最近的一个热门档期，两部定档这天的国产片《我在时间尽头等你》《荞麦疯长》能否在票房上有些亮眼表现值得期待。

      时间再往后推，还有两部分量较重的国产片《我和我的家乡》《拆弹专家2》已经定档。

      《我和我的家乡》定档10月1日，延续去年《我和我的祖国》启用大量明星导演、明星主演的模式，是目前定档影片中最受关注的一部。不出意外，该片将成为下半年影市回暖的关键节点。



      《拆弹专家2》定档12月24日，届时国内电影市场的恢复程度应该已经很高了。

      老片重映是新片不足的情况下，填补市场空白的必要手段。正在重映的《误杀》《寻梦环游记》等片也都在一定程度上受到了市场的认可。



      目前，已经确定在近期重映的影片还有《超能陆战队》《星际穿越》《哈利·波特与魔法石》等。此前，《流浪地球》（重映版有望增加内容）等大片也传出过即将重映的消息，相信未来一段时间重映片单还会大幅扩容。

      目前定档的新片，大多带有“开胃菜”的兴致。重量级的国产大片、进口大片才是电影市场真正的救世主。

      受疫情影响，今年上半年挤压的大片不在少数。如果一切顺利，它们中有不少都可能选在下半年上映。



      从原计划春节上映，后被迫撤档的《唐人街探案3》《夺冠》《姜子牙》等片，到原计划今年上映，但并未正式定档的《封神三部曲》《749局》《深海》等片，值得一看的国产大片其实很多，关键就看哪些有决心、有魄力定档下半年上映。

      此前，中影副董事长、总经理傅若清曾透露，张艺谋的《悬崖之上》和春节档未上映的《急先锋》《紧急救援》等片都会选择在今年下半年上映。



      近日，在上影节论坛，傅若清又透露，管虎的《八佰》或于近期上映。只要影市回暖的步伐足够稳健，相信大片定档的消息会陆续传来。

      相比国内，好莱坞受疫情影响更加严重，情况也更加复杂。

      《信条》《花木兰》《神奇女侠2》《黑寡妇》《007：无暇赴死》《壮志凌云：独行侠》《寂静之地2》……本来今年待映的好莱坞大片数量和质量都不错，但疫情的变化让《信条》《花木兰》等片一而再，再而三的撤档、改档（有的干脆逃到明年），导致观众逐渐丢失了信心——今年还有机会在影院看到这些电影吗？



      最新的消息是，华纳改变了《信条》全球发行的策略，允许其在8月26日起率先在欧洲等海外市场上映，9月3日起在美国部分疫情不太严重的地区上映。

      虽然《信条》尚未在国内定档，但相信华纳应该是很希望该片尽快在中国上映的，最终定档8月底、9月初的几率较大。

      可以说，诺兰的《信条》正被全世界的电影人寄予厚望，如果《信条》上映后市场反响够好，其他大片说不定也会壮起胆子，尽快回到影院。



      《花木兰》虽然还没有消息，但鉴于影片在题材、主演方面与中国市场的紧密联系，即使影片最终选择在美国上线Disney+，应该也会争取在中国院线上映的。

      至于其他好莱坞大片，变数依然很大。

2020年下半年重点影片上映安排：



7月20日



7月24日



7月31日



8月2日



8月7日



8月14

8月14



8月25（七夕）

8月25



10月1日

12月12


12月24日


待定档大片



国产



进口
《信条》（9.3美国）
《神奇女侠2》（10.2美国）
《黑寡妇》（11.6美国）
《心灵奇旅》（11.20美国）
《007：无暇赴死》（11.20美国）
《分身人》（12.11美国）
《沙丘》（12.18美国）
《花木兰》（待定）
《小妇人》（曾在国内定档，后撤档）
《海兽之子》（曾在国内定档，后撤档）

   编辑：羊羊

关键词： 电影院 我和我的家乡 信条 八佰
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