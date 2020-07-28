“将近180天电影院没有开门之后，现在开门就是这么好的状况，电影节一票难求，这些都是特别鼓舞人心的。”

时光网讯 在电影院线因疫情关系而停摆的半年当中，全球范围内流媒体平台的点击量和订户量都有了大幅增长。如今，中国的电影院终于重新向观众敞开大门，已经习惯“云端”生活的观众还会回归影院吗？在移动互联网浪潮之下，未来电影发行放映又会出现怎样的新形态？在昨天下午举行的上海国际电影节金爵论坛上，国内外电影人就“电影发行与放映新趋势”的话题进行了探讨和交流。





困难没有磨灭电影人的信心





参与论坛的所有电影人，至今仍对半年前的贺岁档记忆犹新。这个原本被期望极有可能创下票房历史新高的春节档，却因疫情的，如其来而颗粒无收,更有多部正处于紧张拍摄中的影视剧，也都无奈停拍。











北京聚合影联文化传媒有限公司董事总经理讲武生说，疫情对院线方的冲击是前所未有的。“春节前两天我们还在为争夺一个点协调开会，为了某一个排片想尽各种办法，但是突然什么事都不用干了，这是我们这个行业过去十多年来从来没有经历过的。但是一起经历这个历史，能使我们静下心来想想，还是那句老话：心还在，梦还在，就还有希望。”





影院停摆之后，票务网站开始了大规模的退票工作。猫眼娱乐CEO郑志昊回顾说，猫眼娱乐在三天时间里退票超过500万张，涉及金额超过2亿元。但是，对消费者的责任心，对影院的责任心，并不会因此消失。“我们今天应该更沉下心来，深耕我们自己的服务，打磨我们自己的作品，坚持能够出精品的耐心。没有哪个冬天是过不去的，没有哪个春天会来不了。”











一个好的苗头就是，全国影院自7月20日有序复工之后，郑志昊原本预测周末票房能过1000万元，没想到7月25日全国总票房就超过了3000万。





英皇电影原本有片子要在春节档上映，张艺谋导演的《悬崖之上》也正在拍摄，因为疫情关系全部停了下来。总经理梁琳说：“张艺谋本身想春节给大家放两天假，但是没想到一放就是70天，这70天看似是在放假，但却是我的制片团队最忙碌的假期。这个经历对于我们电影第一线的制作人来讲，也是挺难得的，学到了很多。”





新丽电影的情况也很类似。新丽电影总裁李宁介绍说，当时新丽有两部影片全部停工，象山、横店等影视基地都进入停摆状态。“疫情给我们带来的在放映终端、在宣发终端、在制片方面的伤害，都是很大的。但是我们电影人的心还是热的，我们的创作不会停，宣发不会停，未来恢复正常是指日可待的。”











传奇东方首席执行官刘思汝则说，对春节档的印象可以用“惊心动魄”四个字来形容，但确实也让电影人沉下心来，对过往进行一个总结。“在过去的几年当中，我们一直在说中国会成为世界最大的电影市场，我觉得疫情这件事其实是加速了这个过程。我们可以看到经过将近180天电影院没有开门之后，现在开门就是这么好的状况，电影节一票难求，这些都是特别鼓舞人心的。”





线上观影新模式正改变“一人一票”





疫情期间，无论是国内还是在海外，都有不少原先计划线下发行的影片转到了线上，其中还有超前点播等新商业模式的尝试，无论是从票房收入还是从吸引会员来说，表现都可圈可点。











但目前而言，电影院的观影体验还是线上形式所无法匹敌的。IMAX中国首席执行官陈远鹏说，未来会拿出更多好的影片、好的技术和好的内容，吸引人们走进影院，比如《1917》《信条》《花木兰》等大片都在计划当中。





同样是在电影院里，KINO中国提出了“互动电影”这一概念。所谓“互动电影”，是指观众可以在电影院里拿着手机做选择，电影会根据不同的选择，往前推进剧情。总裁黄国贤介绍说，KINO出品的互动电影《晚安》明年就将陆续落地。





早在2007年2月，在Netflix开展在线电影业务之后不久，Efe Cakarel推出了一款主打国际和独立电影的视频点播服务，也就是如今的MUBI。MUBI最大的特色就是人工选片，然后供订阅客户观看电影。创始人兼首席执行官Efe Cakarel以连线方式，与现场嘉宾进行了隔空互动。Efe Cakarel说，根据他个人的观察，最近五年来在家看电影的潮流越来越浓厚，尤其是疫情期间，在家看电影的速度就加快了。











“所以视频网站订阅的客户数量也在增加。作为MUBI企业的战略，我们不打算替代院线，而是跟院线形成互补，让电影变得对观众来说更可获得。”MUBI的订户数量每年增长30-40%，而仅今年上半年，订户数量翻了一倍还多。



















编辑：甄甏甏