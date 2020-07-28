“现在的电影有些就像‘赶行活’，而《白云之下》的剧组却带着很平静的心情沉浸于创作，这让我心生敬意。”

时光网讯 本届上海国际电影节“一带一路电影周”开幕影片《白云之下》今日在陆家嘴中心百丽宫影城举行放映，该片讲述了内蒙古草原上一对牧民夫妇的故事，以富有诗意的笔触，描绘了草原生活和城市生活的碰撞，也展现了人们对爱与希望的追求。导演王瑞、男主演吉日木图、女主演塔娜，以及编剧陈枰等，在媒体见面会上向观众介绍了影片的创作过程。











编剧陈枰说，这部电影虽然由一个简单的故事构成，但讲述的是人的现实生活与精神世界追求之间的困惑。两位主角的生活虽然是在草原上，但他们的经历与内心，都可以让每位观众理解。导演王瑞则表示，“我们拍这部影片是非常真诚的，能让这部影片在电影院刚刚恢复开放的时候与观众见面，是我们现在最大的希望。”





作为导演王瑞的多年好友，演员涂们也以特别出演的身份加盟该片，他说在片场能深刻地感受到主创们的执着和投入，“现在的电影有些就像‘赶行活’，而《白云之下》的剧组却带着很平静的心情沉浸于创作，这让我心生敬意。”











《白云之下》取景自呼伦贝尔草原，将四季轮转、自由辽阔的绝美风光铺展于大银幕之上，还原了草原儿女最真实的生活状态。男主演吉日木图透露，有几场冬夜的露天戏份，全程都是在零下几十度的环境中完成的，所有人几乎都冻到失去知觉。而主创团队坚信唯有经过这样的艰难考验，才能给观众呈现一个真实的内蒙草原生活。





见面会上，女主演塔娜还特别为观众表演一段蒙古长调，极具穿透力的唱腔，瞬间震撼全场。原来塔娜是一名专业的长调歌手，在片中也有展露自己的歌喉。值得一提的是，电影的音乐部分，还邀请到了世界音乐的代表，知名乐队恒哈图乐队特别献声，为影片的纯净气息加分不少。据了解，影片即将在7月31日全国公映。











编辑：甄甏甏