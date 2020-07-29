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"哈利波特与魔法石"曝"入学通知"预告

八大角色海报重燃20年魔法梦 霍格沃茨返校

2020-07-29 00:07:44 来源：Mtime时光网

《哈利·波特与魔法石》即将于8月14日在中国以4K修复3D版公映，影片今日曝光“入学通知”版预告及人物海报。
　　时光网讯　为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，即将于8月14日在中国以4K修复3D版公映。该片今日曝光“入学通知”版预告及人物海报，再现初遇魔法世界的珍贵回忆，瞬间唤醒20年来早已深植于心的魔法梦。暌违已久的霍格沃茨开学在即，这一次我们一起返校！
 
“入学通知”从天而降 
魔法觉醒回忆汹涌

入学通知版预告

　　此次曝光的“入学通知”版预告堪称一场感人催泪的最强回忆杀。预告开篇不计其数的猫头鹰飞入眼帘，紧接着霍格沃茨魔法学校的入学通知书如雪片般从天而降，“亲爱的波特先生，您已经被我们霍格沃茨魔法学校录取了”，哈利·波特的魔法冒险之旅就此开启！霍格沃茨特快列车轰鸣而来，古老威严的霍格沃茨城堡震撼亮相，崭新而未知的魔法世界揭开了神秘面纱。

　　伴随哈利的入学，所有关于霍格沃茨“第一次”的珍贵回忆也被唤醒：第一次步入富丽堂皇的礼堂，第一次拿起魔杖，第一次上魔法课……魔法觉醒，回忆汹涌袭来，《哈利·波特与魔法石》4K修复3D版的上映，不仅是为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，更是缅怀每个人与魔法相遇的20年．

　　霍格沃茨的出现，让人们憧憬魔法的同时，也收获了友谊和爱。如今魔法传奇巨制升级归来，让我们一起重返魔法梦开始的地方！



有生之年久别重逢 
魔法“校友会”超催泪   

　　随预告同期曝光的还有一组全新人物海报，八大角色集结登场，打造史上最能唤醒回忆的魔法“校友会”。头顶闪电疤痕的哈利，一头红发调皮又憨憨的罗恩，始终怀抱厚重书本的学霸赫敏，还有生性傲慢的贵公子马尔福，时隔多年回看电影，他们依旧少年模样，稚气未脱情怀满满。

　　霍格沃茨魔法学校诸位老师也纷纷亮相，睿智和蔼的邓布利多校长、隐忍毒舌的斯内普教授、善良勇敢的麦格教授，还有喜欢饲养神奇动物的海格……《哈利·波特与魔法石》中这些经典角色令人终身难忘，更引人泪目的是，饰演邓布利多的理查德·哈里斯、饰演斯内普的艾伦·瑞克曼已经离开人世，此次银幕“相聚”亦是缅怀，感谢他们凭借精湛表演塑造了一个瑰丽鲜活的魔法世界。



　　《哈利·波特与魔法石》4K修复3D版官宣定档后，很多网友惊呼“有生之年等到了”、“爷青回”，本以为9年前哭着看完大结局一切就此结束，没想到魔法奇迹再度发生：“终于等到了，终于我要开学了”、“我的霍格沃茨，我的童年”、“如果我欠谁一张电影票，那就是《哈利·波特与魔法石》”。是时候携手返校重回霍格沃茨，8月14日，一起感受魔法体验全面升级的极致震撼！



　　《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日于中国公映。






   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哈利·波特与魔法石
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