艾美奖公布提名了！颁奖典礼将于9月20日举办。



《守望者》





时光网讯 第72届艾美奖今日宣布了提名！Netflix凭借一共160项提名，毫无悬念地拔得头筹！





Netflix的《黑钱胜地》与HBO的《继承之战》是“剧情类“最大赢家，分获18项提名，而亚马逊的《了不起的麦瑟尔夫人》则以20项提名，稳坐”喜剧类“榜首。HBO的《守望者》身为限定剧集，26项提名其实才是全场最多。





今年的艾美奖颁奖典礼将由“鸡毛“吉米·坎摩尔主持，9月20日在ABC上播出。





部分提名名单：







《风骚律师》





最佳剧情类剧集

《风骚律师》（AMC）

《王冠》（Netflix）

《使女的故事》（Hulu）

《杀死伊芙》（BBC美国/AMC）

《曼达洛人》（Disney+）

《黑钱胜地》（Netflix）

《怪奇物语》（Netflix）

《继承之战》（HBO）





最佳喜剧类剧集

《抑制热情》（HBO）

《死生之交》（Netflix）

《善地》（NBC）

《不安感》（HBO）

《柯明斯基理论》（Netflix）

《了不起的麦瑟尔夫人》（亚马逊Prime）

《富家穷路》（Pop TV）

《吸血鬼生活》（FX）





限定剧集

《星星之火》（Hulu）

《美国夫人》（Hulu）

《难以置信》（Netflix）

《离经叛道》（Netflix）

《守望者》（HBO）







《美国夫人》





剧情类最佳男主角

杰森·贝特曼，《黑钱胜地》

斯特尔林·K·布朗，《我们这一天》

史蒂夫·卡瑞尔，《早间新闻》

布莱恩·考克斯，《继承之战》

比利·波特，《姿态》

吉瑞米·斯特朗，《继承之战》





剧情类最佳女主角

詹妮弗·安妮斯顿，《早间新闻》

奥莉薇娅·柯尔曼，《王冠》

朱迪·科默，《杀死伊芙》

劳拉·琳妮，《黑钱胜地》

吴珊卓，《杀死伊芙》

赞达亚，《亢奋》





喜剧类最佳男主角

安东尼·安德森，《黑人一家亲》

唐·钱德尔，《黑色星期一》

特德·丹森，《善地》

迈克尔·道格拉斯，《柯明斯基理论》

尤金·列维，《富家穷路》

拉米·尤素夫，《拉米》







《了不起的麦瑟尔夫人》





喜剧类最佳女主角

克里斯蒂娜·艾伯盖特，《死生之交》

瑞秋·布罗斯纳安，《了不起的麦瑟尔夫人》

琳达·卡德里尼，《死生之交》

凯瑟琳·欧哈拉，《富家穷路》

伊莎·芮，《不安感》

翠西·艾利斯·罗斯，《黑人一家亲》





限定剧集/电视电影最佳男主角

杰瑞米·艾恩斯，《守望者》

休·杰克曼，《不良教育》

保罗·麦斯卡，《普通人》

杰瑞米·波普，《好莱坞》

马克·鲁法洛，《我知道这是真的》





限定剧集/电视电影最佳女主角

凯特·布兰切特，《美国夫人》

茜拉·哈斯，《离经叛道》

雷吉娜·金，《守望者》

奥克塔维亚·斯宾瑟，《白手起家：沃克夫人的致富传奇》

凯丽·华盛顿，《星星之火》







《西部世界》





剧情类最佳男配角

吉安卡洛·埃斯珀西多，《风骚律师》

布莱德利·惠特福德，《使女的故事》

比利·克鲁德普，《早间新闻》

马克·杜普拉斯，《早间新闻》

尼可拉斯·布劳恩，《继承之战》

基南·卡尔金，《继承之战》

马修·麦克费登，《继承之战》

杰弗里·怀特，《西部世界》





剧情类最佳女配角

劳拉·邓恩，《大小谎言》

梅丽尔·斯特里普，《大小谎言》

海伦娜·伯翰·卡特，《王冠》

萨米拉·威利，《使女的故事》

菲奥娜·肖，《杀死伊芙》

朱莉亚·加德纳，《黑钱胜地》

萨拉·斯诺克，《继承之战》

桑迪·牛顿，《西部世界》





喜剧类最佳男配角

安德鲁·布劳尔，《神烦警探》

威廉·杰克森·哈珀，《善地》

艾伦·阿金，《柯明斯基理论》

斯特尔林·K·布朗，《了不起的麦瑟尔夫人》

托尼·夏尔赫布，《了不起的麦瑟尔夫人》

马赫沙拉·阿里，《拉米》

丹·莱维，《富家穷路》







《美女摔角联盟》





喜剧类最佳女配角

贝蒂·吉尔平，《美女摔角联盟》

达茜·卡尔登，《善地》

依冯娜·奥吉，《不安感》

艾利克斯·布诺斯汀，《了不起的麦瑟尔夫人》

玛琳·辛科，《了不起的麦瑟尔夫人》

凯特·迈克金农，《周六夜现场》

塞西莉亚·斯特朗，《周六夜现场》

安妮·墨菲，《富家穷路》





限定剧集/电视电影最佳男配角

迪伦·麦克德莫特，《好莱坞》

吉姆·帕森斯，《好莱坞》

提图斯·博格斯，《我本坚强：吉米大战牧师》

叶海亚·阿卜杜勒-迈丁，《守望者》

约翰·艾德坡，《守望者》

小路易斯·格赛特，《守望者》





限定剧集/电视电影最佳女配角

霍兰德·泰勒，《好莱坞》

奥卓·阿杜巴，《美国夫人》

玛格·马丁戴尔，《美国夫人》

崔茜·尤玛，《美国夫人》

托妮·科莱特，《难以置信》

珍·斯马特，《守望者》



