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该动画片讲述：六个青少年参加努布拉岛另一边的冒险营活动时遭遇恐龙肆虐，他们必须齐心协力才能生存下来。该片将于9月18日上线。

02.第72届艾美奖提名揭晓

第72届艾美奖今日宣布了提名，Netflix凭借一共160项提名，创下历史提名新高，超过HBO拔得头筹。另外，今年黑人演员提名数量也创下历史新高，在102个表演类奖项提名中，33个黑人演员拿下35个提名（玛娅·鲁道夫和吉安卡洛·埃斯珀西多分别收获两个提名），占比34.3%，超越了此前最高的27.7%。

03.“小11”新片饰演双性恋的骗子

小11将扮演Nora O’malley，一个骗子的女儿。她从母亲那里继承许多诡计，然后自己也成为了一个大骗子。某天，她与前男友维斯和秘密女友艾瑞斯去银行，他们三个被两个银行劫匪挟持为人质——这两个劫匪根本没有意识到自己的对手是谁。

01.两部华语片入围2020威尼斯电影节

01.打破窗口期！美最大院线和环球签订协议

本周二，北美最大院线AMC与环球影业达成了一项历史性协议，环球的电影在影院上映17天(三个周末)后，就可以在付费视频点播上播放。目前上述协议只覆盖AMC在美国的影院，AMC预计可分享提前点播的收入。









传统的窗口期原则存在已久——电影上院线3个月之后，才能进入后续的发行程序。电影公司一直试图打破这一原则，但持续受到来自影院的阻力。今年由于新冠疫情的流行，影院损失严重，开始重新思考盈利方式。