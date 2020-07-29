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时光早报："侏罗纪世界"衍生动画曝预告

72届艾美奖提名揭晓 两华语片入围威尼斯

2020-07-29 08:36:30 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《侏罗纪世界》衍生动画片首曝预告



《侏罗纪世界：露营白垩纪》先导预告

　　Netflix出品的《侏罗纪世界》衍生动画片《侏罗纪世界：白垩冒险营》首曝先导预告和海报，霸王龙T-Rex霸气亮相！

　　该动画片讲述：六个青少年参加努布拉岛另一边的冒险营活动时遭遇恐龙肆虐，他们必须齐心协力才能生存下来。该片将于9月18日上线。
02.第72届艾美奖提名揭晓


　　第72届艾美奖今日宣布了提名，Netflix凭借一共160项提名，创下历史提名新高，超过HBO拔得头筹。另外，今年黑人演员提名数量也创下历史新高，在102个表演类奖项提名中，33个黑人演员拿下35个提名（玛娅·鲁道夫和吉安卡洛·埃斯珀西多分别收获两个提名），占比34.3%，超越了此前最高的27.7%。

　　Netflix的《黑钱胜地》与HBO的《继承之战》是“剧情类“最大赢家，分获18项提名，而亚马逊的《了不起的麦瑟尔夫人》则以20项提名，稳坐”喜剧类“榜首。HBO的《守望者》身为限定剧集，26项提名其实才是全场最多。
03.“小11”新片饰演双性恋的骗子



　　因《怪奇物语》大获成功的“小11”米莉·博比·布朗又要和Netflix合作新片了。她已经签约出演小说改编电影《我曾经做过的女孩》（The Girls I’ve Been），并和《黑钱胜地》杰森·贝特曼一同担任制片人。

　　小11将扮演Nora O’malley，一个骗子的女儿。她从母亲那里继承许多诡计，然后自己也成为了一个大骗子。某天，她与前男友维斯和秘密女友艾瑞斯去银行，他们三个被两个银行劫匪挟持为人质——这两个劫匪根本没有意识到自己的对手是谁。

01.两部华语片入围2020威尼斯电影节


　　威尼斯国际电影节公布片单，主竞赛单元18部作品入围，包括黑泽清导演、苍井优与高桥一生主演的日本电影《间谍之妻》，马基德·马基迪(《小鞋子》)导演新片《Sun Children》，华人导演赵婷(《永恒族》)执导、弗兰西斯·麦克多蒙德主演的《无依之地》也有入围。

　　华语片《第一炉香》入围非竞赛展映，另外一部华语片《不止不休》则入围地平线单元。
02.《哈利·波特与魔法石》内地复映曝预告



入学通知版预告

　　为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，即将于8月14日在中国以4K修复3D版公映。该片今日曝光“入学通知”版预告，再现初遇魔法世界的珍贵回忆，瞬间唤醒20年来早已深植于心的魔法梦。

01.打破窗口期！美最大院线和环球签订协议



　　本周二，北美最大院线AMC与环球影业达成了一项历史性协议，环球的电影在影院上映17天(三个周末)后，就可以在付费视频点播上播放。目前上述协议只覆盖AMC在美国的影院，AMC预计可分享提前点播的收入。

　　这是一个惊人的逆转。就在今年三四月的时候，由于环球提前上线动画《魔发精灵2》，曾遭到AMC的抵制，AMC表示将不再放映环球新片。

　　传统的窗口期原则存在已久——电影上院线3个月之后，才能进入后续的发行程序。电影公司一直试图打破这一原则，但持续受到来自影院的阻力。今年由于新冠疫情的流行，影院损失严重，开始重新思考盈利方式。





   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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