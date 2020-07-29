起初，影片想找黄渤演章宇父亲，黄渤说自己去洗手间照着镜子呆了很久。

黄渤“拒演”章宇父亲当监制 《风平浪静》有自己喜欢的力量





论坛上，四位成熟的导演就培养和扶持青年导演的话题展开探讨。《风平浪静》制片人顿河现场爆料，当初影片本来想找黄渤演章宇的父亲但因为年纪不合才询问他做监制的意向。黄渤调侃回应道，“说要演章宇的父亲，我当时到洗手间照着镜子呆了很久”。黄渤最终担任监制是因为能从电影里看到一些喜欢的力量，“从个人审美我觉得是有契合度的，其实无论怎么样，对于这个片子我自己觉得是个有意思的事情，能够出上力使上劲，觉得就挺好”。





被问及在监制的过程中是否有过为难的时刻，黄渤直言，“没有，导演太好了太棒了。”他更透露最早在创投上看到李霄峰导演的剧本就觉得很有意思，之后每次看都是不一样的感觉，“每一次的变化里面都能够看到那个品质，以及里面有一股劲儿在，对我来说那个就是吸引力”。扛起监制的重担后，制片人顿河感叹黄渤对项目很负责又上心，“他很忙，但我们说要约开会他就挤出时间，我们从12点半聊到4点钟，导演眼睛都聊咪了”。

电影《风平浪静》是“HB+U”黄渤新导演计划的作品之一，谈到扶持新导演，黄渤现场表示这件事很有意义，“哪怕是我出演，哪怕是我多帮忙宣传或者找投资，对我们整个电影工业化来说，能够扶持起一个导演，就等于扶持起来了一帮电影人”。青年导演李霄峰的作品多次入围上影节项目创投和亚洲新人奖，今年带着新作《风平浪静》跻身金爵奖官方入选片单。





出演《风平浪静》是想会会章宇 宋佳：每个导演都会很爱我





上影节青年电影沙龙的下半部分，四位著名演员聊了自己与青年导演的合作经验。宋佳聊到在新片《风平浪静》中与李霄峰导演沟通很默契，“我们在拍摄中建立了信任，他给我的感觉像一面镜子，他能看到我，我看不到我自己，我觉得我和导演建立了很有意思的交流，对我而言，我觉得他信任我”。当被问到和导演是否有意见相左的地方，宋佳表示自己很听话，“我觉得我是那种每一个导演都会很爱我的演员，我更多的是用我的能力帮他把角色呈现出来，基本上我是执行起来特别听导演话的演员”。





在挑戏的态度上，宋佳向来都很看重感觉，现场也以《风平浪静》举例，“最初看到剧本就觉得很好看，很艺术，然后我喜欢这票人，我还挺想会会章宇，我就来了。我看到故事的时候不知道会演成什么样，所以那个东西很吸引我”。

此番《风平浪静》获上影节金爵奖官方入选，虽然今年不能评奖但宋佳依然很激动，“今年很特殊，我当电影行业暂停的时候，上影节能够在这个时候把所有行业的人聚在一起，评不评奖已经不重要了，大家彼此拥抱，为行业加油，这本身就是抚慰人心的事情”。

电影《风平浪静》由李霄峰导演、黄渤监制、顿河担任制片人，章宇、宋佳、王砚辉领衔主演，李鸿其特别出演，邓恩熙、周政杰主演，陈瑾、张建亚、叶青友情出演。

编辑：王宁