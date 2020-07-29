由万玛才旦监制，拉华加执导的电影《旺扎的雨靴》宣布定档8月7日，并曝光定档海报。











电影改编自才朗东主的同名小说，讲述了藏区孩子旺扎为了得到一双梦想中的雨靴所经历的一系列童真可爱的趣事。影片先后入围柏林国际电影节、FIRST青年电影展和香港国际电影节；曾定档去年暑期档，后撤档。





中国版《小鞋子》电影节青睐有佳 盛夏时节暖心上映





在最新曝光的定档海报中，是旺扎一张明媚的笑脸，清澈的眼神中似乎透露着自己的童年心事，传递出感染人心的力量。





电影《旺扎的雨靴》围绕孩子的一个童年愿望展开。旺扎希望能够在雨天穿上一双属于自己的雨靴，但父亲关心的却是下雨会影响麦子的收成······故事中的小曲折浸润着童趣，丝丝入扣，温暖动人，影片因此被誉为“中国版《小鞋子》”。





此前，电影《旺扎的雨靴》就在国内外各大电影节斩获了诸多肯定和荣誉。该片获第68届柏林国际电影节水晶熊奖提名。导演兼编剧拉华加凭借此片斩获第12届FIRST青年影展最佳导演奖，第八届北京国际电影节最受注目编剧奖。小演员周拉多杰提名第12届FIRST青年影展最佳演员。





每个孩子的愿望都值得被看到 天真烂漫治愈归来





《旺扎的雨靴》曾在去年公映倒计时前两天宣布将另择档期上映。在影院复工后，《旺扎的雨靴》宣布如约回归。





在此前组织的观影活动，片中小孩子纯真而简单的愿望让人动容，令观众回忆起自己的童年时光：“让我想起小时候念念不忘至今的玩具棋。片中严父慈母的有爱家庭氛围也很温暖。”