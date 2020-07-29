网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

荞麦疯长：为爱与理想，永不言弃

入选上影节亚新奖 年轻人在大城市情感纠葛

2020-07-29 11:10:58 来源：Mtime时光网

“在这部电影里，每一个人都能读到属于自己的故事：为一段爱情拼命，为一段梦想努力，趁年轻拼出自己想要的人生。”


　　时光网讯　第23届上海国际电影节亚洲新人奖官方入选片《荞麦疯长》于今日举办了主创见面会，制片人藤井树和导演徐展雄围绕着影片创作的相关话题与媒体和观众进行了讨论。该片由马思纯、钟楚曦、黄景瑜主演，故事讲述了三个年轻人背井离乡来到大城市，追逐爱与理想，并为之疯狂的过程中产生的命运纠葛。

　　荞麦花的花语是恋人，藤井树表示，以荞麦为题，就是想表达爱与理想这一主题。马思纯、钟楚曦和黄景瑜演绎的小人物被命运不断击倒，却又不断站起。尽管每个角色追求梦想的过程中都遇到不少的挫折，但还是能保持“疯长”的姿态，在死灰中复燃，将现实年轻人坚韧的拼劲儿刻画得淋漓尽致。

　　导演徐展雄表示，特别希望观众能在电影中看到自己的影子，“肯定有很多人在不同的境遇中和影片相遇，就像片子里的人物一样，他在不经意间，在生命中绝望的时刻，转角之处遇到希望。很多人可能在人生不同阶段和《荞麦疯长》相遇，我也希望《荞麦疯长》能够带给他们更多希望和力量。”

　　三年前，荞麦的“种子”就落在了上海国际电影节的土壤里生根发芽，并一路见证了《荞麦疯长》的“疯长”。该项目于2017年进入上海国际电影节项目创投单元，获得“最佳创意项目”荣誉，并开始拍摄制作。

　　在今年的上影节上，《荞麦疯长》终于交出了一份令人满意的答卷，成为亚新奖官方入选片。而这部讲述爱情与理想的电影，在首映之后，也收获了众多观众的眼泪和感动。有影迷评论说：“在这部电影里，每一个人都能读到属于自己的故事：为一段爱情拼命，为一段梦想努力，趁年轻拼出自己想要的人生。”

　　该片将于8月25日七夕情人节于全国上映。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 上影节 荞麦疯长
关注时光网微信

相关电影/影人

荞麦疯长

荞麦疯长 (2020)

0.0

导演：徐展雄

主演：马思纯 钟楚曦

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

国内电影界呼吁逐步取消30%上座率限制

复工前三天票房超1300万 明日多部新片上映

电影市场逐步恢复同时，电影界不少人士表示应该逐步取消..
2

王晶新版《倚天屠龙记》曝新定妆照

徐锦江饰金毛狮王 陈紫函饰紫衫龙王

5
王晶导演透露，自己执导的新版《倚天屠龙记》已接近杀青。
3

国产科幻片《深空》曝“全速启程”预告

未来资源枯竭 人类飞向宇宙探寻生存之路

《深空》讲述了未来世界资源枯竭，人类派出承载最后希望..
4

红星陨落：三浦春马之死

家庭、情感、日本娱乐圈…凶手是谁

这篇文章试图去寻找，将他步步逼向生死悬崖的种种因素。..
5

时光早报：祝长寿！《阿凡达5》已推迟到2028年

《星际穿越》重映 复工后全国票房首破600万

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

查看更多