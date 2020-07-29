“在这部电影里，每一个人都能读到属于自己的故事：为一段爱情拼命，为一段梦想努力，趁年轻拼出自己想要的人生。”







时光网讯 第23届上海国际电影节亚洲新人奖官方入选片《荞麦疯长》于今日举办了主创见面会，制片人藤井树和导演徐展雄围绕着影片创作的相关话题与媒体和观众进行了讨论。该片由马思纯、钟楚曦、黄景瑜主演，故事讲述了三个年轻人背井离乡来到大城市，追逐爱与理想，并为之疯狂的过程中产生的命运纠葛。





荞麦花的花语是恋人，藤井树表示，以荞麦为题，就是想表达爱与理想这一主题。马思纯、钟楚曦和黄景瑜演绎的小人物被命运不断击倒，却又不断站起。尽管每个角色追求梦想的过程中都遇到不少的挫折，但还是能保持“疯长”的姿态，在死灰中复燃，将现实年轻人坚韧的拼劲儿刻画得淋漓尽致。





导演徐展雄表示，特别希望观众能在电影中看到自己的影子，“肯定有很多人在不同的境遇中和影片相遇，就像片子里的人物一样，他在不经意间，在生命中绝望的时刻，转角之处遇到希望。很多人可能在人生不同阶段和《荞麦疯长》相遇，我也希望《荞麦疯长》能够带给他们更多希望和力量。”





三年前，荞麦的“种子”就落在了上海国际电影节的土壤里生根发芽，并一路见证了《荞麦疯长》的“疯长”。该项目于2017年进入上海国际电影节项目创投单元，获得“最佳创意项目”荣誉，并开始拍摄制作。





在今年的上影节上，《荞麦疯长》终于交出了一份令人满意的答卷，成为亚新奖官方入选片。而这部讲述爱情与理想的电影，在首映之后，也收获了众多观众的眼泪和感动。有影迷评论说：“在这部电影里，每一个人都能读到属于自己的故事：为一段爱情拼命，为一段梦想努力，趁年轻拼出自己想要的人生。”





该片将于8月25日七夕情人节于全国上映。