我们每个人的一生中都会面临“选择与妥协”的难题，每个人都有“朝克图”或“萨茹拉”的影子。

时光网讯 7月28日，电影《白云之下》在上海国际电影节期间举办了映后媒体见面会。影片由北京电影学院导演系教授王瑞执导、荣获2019年东京国际电影节主竞赛单元最佳艺术贡献奖、并入围2020年上海国际电影节“一带一路电影周”作为开幕影片，因成为两大国际A类电影节的宠儿、又是影院复工后首批上映的国产新片而备受关注。







导演编剧及主演 现场大合影





这次导演王瑞、编剧陈枰携主演吉日木图、塔娜亮相上影节媒体见面会，首次详细解读了创作的台前幕后；男女主演吉日木图和塔娜也为大家描述了当下蒙古青年真实的生活状态；演员赵静和影片特别出演、金马影帝涂们也惊喜现身。





草原壮景为大银幕而生

一个“简单但无法复述”的故事





电影《白云之下》讲述了生活在草原的一对普通的牧民夫妻间，因生活追求的不同而产生的生活困境。影片真实取景自呼伦贝尔四季轮转的大草原，真实、生动又充满诗意的故事之外，影片的视听效果也极为适合在大银幕欣赏，声声入耳，帧帧如画，长调、呼麦这些极具特色的音乐也将“草原之魂”展现得淋漓尽致。







导演王瑞现场接受采访





见面会现场，导演王瑞及编剧陈枰跟大家分享了影片历经十余载的创作历程，从最初故事选择到最终的效果呈现，是为了实现导演对妻子一个念念不忘的“承诺”，更坦言“愿望只要坚持，一定会实现”，令人动容；挑战跨季节拍摄，见证团队对于艺术创作的追求。





不仅如此，影片的幕后主创集结了众多北京电影学院的大咖学院派阵容，创作水准堪称“教科书级别”，作为中国第六代导演之一，导演王瑞表示，一九八九年毕业即留校任教的他，一直想拍一个“简单但无法复述”的故事，但因为肩负教学任务及其他种种原因一直未了心愿，这次《白云之下》的拍摄很有幸福感，是难得的完全按照自己心意创作的作品。







吉日木图（朝克图扮演者）现场接受采访





曾荣获飞天奖、夏衍文学奖等重要奖项的著名编剧陈枰也阐述了对男女性视角转换的处理，表示这样会让影片主题呈现更有厚度。





现场观影后，很多观众表示故事虽然看起来是草原人在时代变迁下“走出草原”还是“留在故乡”的困境，但其实是在讲人如何在有限的生命里，在欲望和现实之间寻找平衡，这道出了我们每个人的一生中都会面临的“选择与妥协”的难题，每个人都有“朝克图”或“萨茹拉”的影子。







吉日木图与塔娜（男女主角）点评彼此表演





海内外“专业认证” 圈内大咖打call

收获复工后首批口碑“开门红”





作为2019年东京国际电影节唯一一部入围主竞赛单元且获得重要奖项的中国影片，著名演员章子怡作为该届电影节的评委会主席曾在与主创交流中表达过剧情中对夫妻两人视频通话部分的喜爱；不仅如此，影片自点映以来更是收获了众多业内大佬的认可，导演田壮壮、王小帅，演员斯琴高娃、娜仁花等对影片不吝赞美之词。





斯琴高娃老师：“这部影片是如此之妙、准、深刻，不止是少数民族影片中，放在近十几年的整个中国电影都是No.1”；导演田壮壮：“看过这部电影后，我觉得王瑞可以称作一位大师了”；导演王小帅：“对于这部影片，很多场景的调度是非常难的，但王瑞导演完成的非常漂亮，令人震撼，我们必须为他安利！”。







塔娜（萨如拉扮演者）现场接受采访





作为影片中舅舅一角的饰演者，涂们老师在观影后表达了自己的看法：“无论是留下来还是走出去，能够活出自我都是值得夸赞的”；演员赵静观影后感动地表示：“影片是一部既表达了传统，又与现代充分结合的作品，观众一定能从中看到很多含义，有所感悟。”





而此次作为2020年上海国际电影节“一带一路电影周”的开幕影片，影片在展映期间亦是俘获了现场观众的心，反响热烈金句频出 “家里有草原也拴不住野马”“倘若不能与自我和解，即使去到地球的另一面又有什么区别”“朝克图是个让人无法恨起来的渣男”。不少影迷在看完电影后都表示这部影片值得细细品味，感触良多，影片收获了影院复工后首批来自群众的积极回响。







特别出演涂们老师讲述观影感受





作为电影的男女主角，吉日木图和塔娜自影片展映以来获得了前所未有的关注与肯定。斯琴高娃老师用“说不出的好，他们的表演那么生动”来表达对二位的喜爱。在现场的交流中我们得知，吉日木图曾为了更多体验外面的世界远赴法国进修表演；塔娜也表示在拍摄过程中，影片的表演指导、金爵奖、金鸡奖、华表奖三大影后、影片特别出演艾丽娅老师也给予了大力支持。







演员赵静讲述观影感受





能够将朝克图和萨如拉刻画得如此惟妙惟肖，表演能力之外，也得益于他们“地地道道的蒙古人身份”。见面会现场他们向大家介绍了当今蒙古青年的状态：“虽然我们没有骑马上学，但影片中的人物就像我身边的人们一样。夏秋季节游山玩水、冬春季节耕种劳作，流连周转于城市与草原之间，成为当代草原年轻人的常态。最重要的是，据说吉日木图的家里的确有上百只羊。”





本职身份是乌兰牧骑长调歌手的塔娜也现场清唱了一首民歌，用源自古老草原的原始歌声，让观众现场感受到了什么叫余音绕梁，技惊四座。





电影《白云之下》由旗帜（上海）数字传媒有限公司、青年电影制片厂、无锡超导影视制作有限公司联合出品。影片由王瑞执导，陈枰编剧，王海龙担任总制片人，吉日木图、塔娜主演，艾丽娅、涂们、哈斯其其格、其那日图、恒哈图乐队等特别出演。影片将于7月31日作为首批新片与全国观众见面，快来一起踏上这场可以静心洗眼的草原之旅！

编辑：甄甏甏