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皮特要拿艾美奖了？！模仿福奇获提名

SNL吐槽特朗普致敬医生 获福奇本尊点赞

2020-07-29 11:22:41 来源：Mtime时光网

皮特继今年初首度斩获奥斯卡演员类奖项之后，再有机会首度斩获一座艾美奖。


　　时光网讯 当地时间7月28日，第72届艾美奖提名揭晓，而其中最有趣的提名之一，是布拉德·皮特因在SNL《周六夜现场》节目中模仿美国传染病专家福奇，提名喜剧类最佳客作男演员。

　　皮特继今年初首度斩获奥斯卡演员类奖项之后，再有机会首度斩获一座艾美奖。

布拉德皮特模仿福奇，吐槽特朗普

　　今年4月，《周六夜现场》SNL第二期居家集播出，布拉德·皮特负责开场，他扮成“美国钟南山”福奇医生，吐槽总统特朗普的各种奇葩言论，包括注射消毒剂对付病毒等。

　　视频最后，他恢复自己的身份，感谢美国国立卫生研究院（NIH）过敏症和传染病研究所主任、白宫首席传染病专家安东尼·福奇博士，以及所有奋战在一线的医务人员。

　　皮特的这段模仿视频上传至油管之后，迅速爆红，获得超过1300万的点击量，并获得福奇医生本尊的称赞。

　　“我是布拉德·皮特的超级粉丝，这就是为什么当人们问我，想让谁演我的时候，我会提到布拉德·皮特，”福奇说。“他是我最喜欢的演员之一。我认为他做得很好，当最后他脱掉假发感谢我和所有的医疗工作者时，他展现了他真的是一个高雅的人。他不仅是一个伟大的演员，也是一个有风度的人。”


　　今日公布的第72届艾美奖提名中，Netflix凭借一共160项提名，创下历史提名新高，超过HBO拔得头筹。

　　另外，今年黑人演员提名数量也创下历史新高，在102个表演类奖项提名中，33个黑人演员拿下35个提名（玛娅·鲁道夫和吉安卡洛·埃斯珀西多分别收获两个提名），占比34.3%，超越了此前最高的27.7%。

　　HBO的限定剧集《守望者》以26项提名领跑。Netflix的《黑钱胜地》与HBO的《继承之战》是“剧情类“最大赢家，分获18项提名，而亚马逊的《了不起的麦瑟尔夫人》则以20项提名，稳坐”喜剧类“榜首。

   编辑：飒飒

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关键词： 布拉德皮特 艾美奖 提名
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