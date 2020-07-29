皮特继今年初首度斩获奥斯卡演员类奖项之后，再有机会首度斩获一座艾美奖。











皮特继今年初首度斩获奥斯卡演员类奖项之后，再有机会首度斩获一座艾美奖。









视频最后，他恢复自己的身份，感谢美国国立卫生研究院（NIH）过敏症和传染病研究所主任、白宫首席传染病专家安东尼·福奇博士，以及所有奋战在一线的医务人员。





皮特的这段模仿视频上传至油管之后，迅速爆红，获得超过1300万的点击量，并获得福奇医生本尊的称赞。





“我是布拉德·皮特的超级粉丝，这就是为什么当人们问我，想让谁演我的时候，我会提到布拉德·皮特，”福奇说。“他是我最喜欢的演员之一。我认为他做得很好，当最后他脱掉假发感谢我和所有的医疗工作者时，他展现了他真的是一个高雅的人。他不仅是一个伟大的演员，也是一个有风度的人。”









今日公布的第72届艾美奖提名中，Netflix凭借一共160项提名，创下历史提名新高，超过HBO拔得头筹。





另外，今年黑人演员提名数量也创下历史新高，在102个表演类奖项提名中，33个黑人演员拿下35个提名（玛娅·鲁道夫和吉安卡洛·埃斯珀西多分别收获两个提名），占比34.3%，超越了此前最高的27.7%。





HBO的限定剧集《守望者》以26项提名领跑。Netflix的《黑钱胜地》与HBO的《继承之战》是“剧情类“最大赢家，分获18项提名，而亚马逊的《了不起的麦瑟尔夫人》则以20项提名，稳坐”喜剧类“榜首。