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黄渤监制《风平浪静》曝光先导预告

章宇抬头满眼绝望，背景音是凶案新闻播报

2020-07-29 14:14:52 来源：Mtime时光网

预告中，章宇所饰演的男主人公坐在废弃的轮胎旁，满眼绝望和迷茫。
      时光网讯李霄峰导演、黄渤监制、顿河担任制片人，章宇宋佳王砚辉领衔主演，李鸿其特别出演，邓恩熙、周政杰主演，陈瑾、张建亚、叶青友情出演的电影《风平浪静》近日释出一款先导预告，预告中章宇眼眶泪水涌动，抬眼之间落满绝望和无助，凶杀案新闻播报的背景音贯穿始终，不难猜测角色与案件应该有着很深的关联。影片此前在第23届上海国际电影节中获得金爵奖官方入选，又即将开启线下展映。


      章宇身陷凶杀案 命运裹挟下风难平浪难静

      上海国际电影节开幕之际，电影《风平浪静》发布一则先导预告片。章宇所饰演的男主人公坐在废弃的轮胎旁，随着画面一寸寸推进，他抬眼之间落满绝望和迷茫，泪水凝聚在眼眶打转，而下一秒镜头就切到了一处浪花涌动的海面，与章宇的眼神正好形成了映照。凶杀案新闻播报的背景音贯穿始终，不难猜测角色与案件应该有着很深的关联。看似平静的表象下，一切早已潮涌浪翻。

      短短10秒，章宇极具情感穿透力的眼神，将电影的故事感、主人公的挣扎与无助感展现得淋漓尽致。站在人生的临界点，他将怎样面对命运的裹挟，能否逃离这场重重漩涡的迷局？


      强情感穿透力的犯罪故事 上影节好电影浪来了

      影片中章宇饰演的主人公宋浩面对接踵而至的事件，不断做出的选择也让他卷入了一场命运既定的浪潮。人生路途上，不管面对什么样的路口，最终都要遵循自己的心。影片用强烈、简洁的叙事风格将观众迅速拉近角色内心，探寻主人公一路走来的心路历程，不断冲击着观众的视听感受和情感感受。在这个具有犯罪元素的全新故事中，导演李霄峰希望能赋予电影“强大的情感穿透力”，成为一部“叙事上精彩、内核上有力量，能与观众共情，可以打动人心的电影”。


      影院复工逐渐步入正轨，电影《风平浪静》也开始了启航的第一站——上海国际电影节。影片此前喜获金爵奖官方入选，又即将开启线下展映。“疫”别数月，电影《风平浪静》乘风破浪而来。在上海，好电影，浪来了。

      电影《风平浪静》是“HB+U”黄渤新导演计划的作品之一，由他发起的新导演助力计划旨在通过为优秀青年导演提供优质的平台和资源，不拘泥于合作形式，致力于选拔独具创作潜质的新导演作品，身体力行地为打造观众所喜爱的作品提供支持与辅助。





   编辑：王宁

关键词： 风平浪静 黄渤 章宇 宋佳
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