今年斩获第49届鹿特丹电影节费比西国际影评人奖的中国电影，《花这样红》在第14届FIRST青年电影展举行了亚洲首映。











这部影片由周洲编剧并执导，池韵编剧并领衔主演，动人地讲述了一个不同于当代中国社会的关于孤独和勇气的故事。











本片聚焦了一个热爱舞蹈却饱受癫痫病的困扰女孩，在命运和理想之间挣扎，试图从冷漠和充满偏见的世界中寻找自我价值。





女主人公的背头短发，强有力的舞蹈动作，抛去审美和视听符号的雕饰，将观众的目光对焦在普通人的生死悲欢，更有面向生活与痛苦的顽强生命力。如电影中所表达的那样，一朵花的美丽，在于它曾经凋谢过······





当主创亮相时，观众把最高的欢呼声献给了这部影片的编剧兼主演池韵，东京电影节影帝、著名演员段奕宏惊喜现身，为主创竖起大大的拇指。





导演说：池韵是我创作上的“缪斯”













女主角说：作为女演员，编剧是我找到的实现自我表达的唯一方法















在女演员中，同时兼任编剧的工作是非常罕见的。对此池韵表示，国内外许多男演员都已身兼导演、编剧、监制、主演等多重身份，那么作为女演员，将如何实现自我表达，编剧是她多年以来能够找到的唯一答案。



