时光网讯
北京时间7月28日下午，今年斩获第49届鹿特丹电影节费比西国际影评人奖的中国电影，《花这样红》
在第14届FIRST青年电影展举行了亚洲首映。导演周洲
、主演池韵
、摄影指导李春予亮相活动现场。
这部影片由周洲编剧并执导，池韵编剧并领衔主演，动人地讲述了一个不同于当代中国社会的关于孤独和勇气的故事。
本片聚焦了一个热爱舞蹈却饱受癫痫病的困扰女孩，在命运和理想之间挣扎，试图从冷漠和充满偏见的世界中寻找自我价值。
女主人公的背头短发，强有力的舞蹈动作，抛去审美和视听符号的雕饰，将观众的目光对焦在普通人的生死悲欢，更有面向生活与痛苦的顽强生命力。如电影中所表达的那样，一朵花的美丽，在于它曾经凋谢过······
当主创亮相时，观众把最高的欢呼声献给了这部影片的编剧兼主演池韵，东京电影节影帝、著名演员段奕宏惊喜现身，为主创竖起大大的拇指。
导演说：池韵是我创作上的“缪斯”
《花这样红》
是周洲和池韵共同创作的第二部电影。前作《美丽》
收获了第12届FIRST最佳演员奖项，并入围了十二个国际电影节。新片《花这样红》
世界首映亮相鹿特丹，被国际影片人协会评为本届鹿特丹电影节中影评人认可的最佳影片。
对于两部影片稳定而高质量的创作，周洲坦言非常感谢池韵成为他创作上的“缪斯”，可以通过关注她的状态、倾听她的心声而持续地创作电影。导演介绍，《花这样红》
起源于池韵阅读梵高传记小说《渴望生活》，引发了对于癫痫病患者生存与梦想的关注。
女主角说：作为女演员，编剧是我找到的实现自我表达的唯一方法
池韵带着第二部作品来到FIRST，外界颇为关注能否再度拿下最佳演员桂冠，创造双冠的历史。对此池韵坦言，当年饰演的美丽进入了观众的内心，同时也打动了评委，自己感到很满足。至于《花这样红》
迟立这个角色，是否能够再次的刻录在大家的脑海里、心里，这需要时间的考验。
在女演员中，同时兼任编剧的工作是非常罕见的。对此池韵表示，国内外许多男演员都已身兼导演、编剧、监制、主演等多重身份，那么作为女演员，将如何实现自我表达，编剧是她多年以来能够找到的唯一答案。